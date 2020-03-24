EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  3857  32
Материалы по теме:
Все про:вирус (529) карантин (1032) Польша (5145) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Польша ужесточила карантин: выйти на улицу можно за продуктами, к врачу или для выгула питомца

Польша в связи с эпидемией коронавируса ужесточает каранти. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.

Об этом сообщает "Радио Польша", передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - объявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.

В общественном транспорте могут находиться не больше пассажиров, чем половина всех посадочных мест.

Читайте также: Еще два поезда отправятся из Перемышля в Киев 25 марта, - Мининфраструктуры

Сегодня в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом, в стране уже 9 погибших. 774 человека инфицированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3183974
 
 
 Топ комментарии
 
здорових нєт... єсть нєдообслєдованниє Польша ужесточила карантин: выйти на улицу можно за продуктами, к врачу или для выгула питомца - Цензор.НЕТ 3077
 показать весь комментарий
 
К сожалению это слишком сложно для зе власти. На много проще сказать 10 и все!
 показать весь комментарий
 
Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортомИсточник: https://censor.net.ua/n3183974

Це не жорстко,тільки гучні заголовки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Інфікуються всі.

Не всі це помітять.
Але не всі і виживуть.
 показать весь комментарий
 
 
здорових нєт... єсть нєдообслєдованниє Польша ужесточила карантин: выйти на улицу можно за продуктами, к врачу или для выгула питомца - Цензор.НЕТ 3077
 показать весь комментарий
 
 
Ой, ну що Ви так! Членом на піаніно у нього таки добре виходить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
********** не дає спокою чужий член. Дідусь Фройд би не натішився вами.
 показать весь комментарий
 
 
Ну раз пройшлися по Фройду, то підемо далі... Тот, кто отличается эксгибиционизмом, публично обнажая половые органы, имеет чрезмерную склонность к самолюбованию, саморекламе, самопредставлению или самобичеванию..
 показать весь комментарий
 
 
Дедушка Фрейд тут не причем, т.к. ваш "слуга" играл хреном по рояли. А теперь по ваши тупым головам барабанит. Ну, как тебе нынче живется? Зашибись, скажи? Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 2383
 показать весь комментарий
 
 
Він зараз гарячково шукає у посібнику з психоаналізу, що б то значило, коли йому подобається прєзєдєнт, що награє в'ялим, на фортепіано.

 показать весь комментарий
 
 
это проблемы не всех наученых. "высшее образование дает возмозжность заработать на хлеб. а самообразование - на масло и икру"(С)
 показать весь комментарий
 
Надо брать пример с Польши, вводить ограничения.
 показать весь комментарий
 
 
"ходят строем", "ограничение свободы передвижения" , "свободу попугаям!"- где наши свободолюбивые комментаторы?
 показать весь комментарий
 
 
устал я. люди холопского звания достали. хотите, чтоб вами вытирали... нет не ноги.. Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 6438вами будут вытирать это самое место Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 7898
 показать весь комментарий
 
"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - объявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.Источник: https://censor.net.ua/n3183974

Це хіба жорстко?

В нас хочуть ще гірше зробити.
 показать весь комментарий
 
 
правильно хочуть нех лазити краще 3 тижни посидити вдома чим потим 5-6 мисяцив
 показать весь комментарий
 
 
а почему у нас в общечтвенном транспорте не сделать такую норму - половина посадочных мест...а не 10 (в одной маршрутке посадочных 18 в другой 30...а возят по 10)
то же и в трамвае-троллейбусе...расселись в шахматном порядке - и не дышите!
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению это слишком сложно для зе власти. На много проще сказать 10 и все!
 показать весь комментарий
 
 
Проще и эффективнее ввести масочный режим в закрытых помещениях и транспорте, а не концентрировать людей перед входом.
 показать весь комментарий
 
у нас пока раздуплятся то будет похлеще италии
 показать весь комментарий
 
 
Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортомИсточник: https://censor.net.ua/n3183974

Це не жорстко,тільки гучні заголовки.
 показать весь комментарий
 
 
Начёт "выгула питомцев", многие лавиласы могут понять предвзято ...

Есть индивидумы , которым нужно чаще чем собачке
 показать весь комментарий
 
Получается, и на работу можно, и в магаз с аптекой, и в костел по 5 человек, и с животными, и на велике,и спортивную ходьбу, то где же здесь ограничения?
 показать весь комментарий
 
Некоторые европейцы выгуливают поддельных собак.

Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 9347
 показать весь комментарий
 
 
и никто не кричит об ограничении прав и свобод Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 3659
 показать весь комментарий
 
Тепер вигулювати цуцика будуть по черзі усі сусіди.
 показать весь комментарий
 
Мне понравилось обращение польских копов к криминалу - на время карантина по вирусу, просим прекратить свою деятельность. О времени начала своей работы полиция сообщит дополнительно. Супер.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх