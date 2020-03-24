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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4993) Кучма (1829) петиция (151) минские соглашения (2804) Ермак Андрей (174)

 Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса

Петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласование руководителя Офиса президента Украины под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Как следует из информации на сайте главы государства, созданная 16 марта Михаилом Свистовичем петиция набрала уже более 28 тыс. голосов при необходимых 25 тыс. подписантов, и ожидает своего рассмотрения президентом. передает Цензор.НЕТ.

Автор петиции указал, что 11 марта после консультаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком был подписан протокол заседания ТКГ, где наряду с подписями полномочных представителей ОРДО и ОРЛО стоит подпись представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы, подпись Ермака с резолюцией "Согласен" рядом с такой же подписью и такой же резолюцией Козака.

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В петиции отмечается, что в протоколе есть решение "по вопросу учреждения Консультативного совета": "На очередном заседании ТКГ (25 марта 2020 года) подписать решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы)".

"В прилагаемом к протоколу решении речь идет о создании Консультативного совета, где решающие голоса будут иметь только 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а ОБСЕ, Россия, Франция и Германия будут иметь только по одному представителю с правом совещательного голоса и то в случае согласия", - говорится в петиции.

Автор петиции считает, что таким образом сторонами переговоров в Минске становятся Украина и ОРДЛО, фактически признается позиция России, что у нас происходит гражданская война, внутренний конфликт".

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"Россия же превращается из агрессора в посредника между воюющими украинцами наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и являются просто местными коллаборационистами российского оккупанта", - подчеркивает он.

В петиции президента Зеленского призывают поручить Кучме и Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания ТКГ 11 марта 2020 года и отказаться от механизма Консультативного совета, где представители ОРДЛО будут иметь право решающего голоса и будут вести непосредственные переговоры с представителями Украины в этом совете.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3183969
 
   
 Топ комментарии
 
Начхати йому на петиції. Все вже проплачено.
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Начхати йому на петиції. Все вже проплачено.
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Я не сумніваюся що дуже скоро в РФ з'явиться ще один Рамзан Кадиров.
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ПАРАБЕЛЛУМ----ТЫ С КАКОЙ КАЦАПСКОЙ НИШИ ВЫПАЛ ????? ПОДСТИЛКА путинская !!!!!!
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Зелупе насрать на мнение людей. Ето он до выборов рассказывал что все будут решать люди. Как только выборы закончились Зелупа спрятался за высокими стенами и принимает решение в одно рыло
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А ви за кого голосували 21.04.2019 р.?
І за кого будете голосувати на наступних виборах, якщо скажімо - в другому турі будуть Зе та Бойко?
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а якщо в другому турі буде Допкін і Кернес за кого будеш?
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В такому випадку я змарную бюлетень, щоб його не використали для фальсифікацій, а ви?
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>>> Правильна відповідь - не йти голосувати...

Ні, не правильна, бо в такому випадку немає шансу зірвати вибори, і хтось один з двох повтор переможе.
А якщо будуть змарновані більш як 50% бюлетенів, то вибори визнаються недійсними.
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Выбирать из сортов говна? Всегда есть третий выход - не ходить на такие выборы вообще. Очень зря, что не установлен минимальный процент явки.
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Якби такий поріг був встановлений, то парламентські вибори 2019 були б визнані недійсними, бо там явка вперше за всю історію була менше 50%.
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Поріг 50% найбільш логічний. Здається, він такий і був в 90-х, поки поріг явки не відмінили.
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Кажучи коротко: Квартал-або Буцегарня. Поки що вибір є..
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Там є дві петиції про одне і те саме. Друга ще не набрала голосів. Але саме вона є більш послідовною і юридично точною.
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Зелупа балотировался как слуга народа, а оказалось ето слуга кремля
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коронавірус прийшов за путіним, забрати на той світ.
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ога, для закороткої пам'яті


ШотваРіцца
@dneprlena 5 июл. 2019 г.
код ЄДР 40422142 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" стала ПП "СЛУГА НАРОДУ"
код ЄДР 39644910 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАНА УКРАЇНА" стала ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
код ЄДР 40222149 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИР ТА ДОБРОБУТ" стала ПП "СІМ'Я" керівник ГАНДЗЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - да, да та сама Катя Гандзюк
всі три випадки перекупки і переіменування пов'язані з людьми кумапутєна
переіменування "рішучих змін" на "слугу народу" пов'язано з Качурою Олександром очільником одного з київських осередків "українського вибору" кумапутєна
тред донизуhttps://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1110556231427653633
і ця ж сама контора є спонсором партєйкі "слуга народу", а також безоплатно здає ув оренду 30 кв.м в офісі 728 в буд 77 по вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/937041292680486914
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Дайте коордінати виробника. Відправлю їм упаковку зелених маркерів, хай не вводять людей в заблуждєніє.
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какать хотел Володя на все эти петиции...
как Ермак скажет - так и будет....
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Яке там відкликання ! Воно прикриваючись карантином, завтра ще й капітуляцію підпише.
От і броньовички мєнтам згодились.Готуються.
Бригади швидкого реагування НГУ встановлюють блокпости на виїздах з міст

Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса - Цензор.НЕТ 7205
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макаренко юра Це для залякування.Якщо когочь застрелять.Їм буде кінець.
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Треба підписи відкликати разом з тими хто підписував.
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да ему .....он в омане за это бабки от ***** уже взял
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помниться мне за отставку богдана который андрей набрали 105 тыс и шо???
пока саменько не обиделось....)))) не отставилось ))))
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Зелебенські клали на всі петиції, пишіть петиції хоч і до Бога, вони будуть своє робить!
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А де петиція про встановлення місцяперебування "президентського пианіна" Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса - Цензор.НЕТ 1253
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Зеля столько уже раз выςραλςя на мнение граждан, что больше уже не может.
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не до петиций щас. о наріде день и ночь думать нада! а несознательный нарід вместо, шоб простить- понять, петиции пишет, расшатывая велосипед несущийся в сюрплясе.
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без коментарів...
придумайте собі самі, як і тоді...
Петиція Зеленському про відкликання підписів представників України під "мінськими протоколами" від 11 березня набрала необхідні для розгляду голоси - Цензор.НЕТ 3795
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Зеленський отримав шанс трохи врятуватися... Якщо і далі підтримуватиме російських окуантів, то він скоріше всього закінче як Янукович... Українці не ******* президентів, що відстоюють інтереси російських окупантів, замість українських. А зараз тільки сліпий не бачить, що зеленський з своїми людьми на кшталт Єрмака, хочуть за рахунок України підняти російського оекпанта... Ми не забули вбитих росіянами наших людей!
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Та они вам уже ответили, что это не то, что вы думаете...
То есть, очередной раз на чёрное сказали белое...
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