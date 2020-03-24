 Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса

Как следует из информации на сайте главы государства, созданная 16 марта Михаилом Свистовичем петиция набрала уже более 28 тыс. голосов при необходимых 25 тыс. подписантов, и ожидает своего рассмотрения президентом. передает Цензор.НЕТ.
Автор петиции указал, что 11 марта после консультаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком был подписан протокол заседания ТКГ, где наряду с подписями полномочных представителей ОРДО и ОРЛО стоит подпись представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы, подпись Ермака с резолюцией "Согласен" рядом с такой же подписью и такой же резолюцией Козака.
В петиции отмечается, что в протоколе есть решение "по вопросу учреждения Консультативного совета": "На очередном заседании ТКГ (25 марта 2020 года) подписать решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы)".
"В прилагаемом к протоколу решении речь идет о создании Консультативного совета, где решающие голоса будут иметь только 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а ОБСЕ, Россия, Франция и Германия будут иметь только по одному представителю с правом совещательного голоса и то в случае согласия", - говорится в петиции.
Автор петиции считает, что таким образом сторонами переговоров в Минске становятся Украина и ОРДЛО, фактически признается позиция России, что у нас происходит гражданская война, внутренний конфликт".
"Россия же превращается из агрессора в посредника между воюющими украинцами наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и являются просто местными коллаборационистами российского оккупанта", - подчеркивает он.
В петиции президента Зеленского призывают поручить Кучме и Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания ТКГ 11 марта 2020 года и отказаться от механизма Консультативного совета, где представители ОРДЛО будут иметь право решающего голоса и будут вести непосредственные переговоры с представителями Украины в этом совете.
Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
І за кого будете голосувати на наступних виборах, якщо скажімо - в другому турі будуть Зе та Бойко?
Ні, не правильна, бо в такому випадку немає шансу зірвати вибори, і хтось один з двох повтор переможе.
А якщо будуть змарновані більш як 50% бюлетенів, то вибори визнаються недійсними.
ШотваРіцца
@dneprlena 5 июл. 2019 г.
код ЄДР 40422142 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" стала ПП "СЛУГА НАРОДУ"
код ЄДР 39644910 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАНА УКРАЇНА" стала ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
код ЄДР 40222149 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИР ТА ДОБРОБУТ" стала ПП "СІМ'Я" керівник ГАНДЗЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - да, да та сама Катя Гандзюк
всі три випадки перекупки і переіменування пов'язані з людьми кумапутєна
переіменування "рішучих змін" на "слугу народу" пов'язано з Качурою Олександром очільником одного з київських осередків "українського вибору" кумапутєна
тред донизуhttps://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1110556231427653633
і ця ж сама контора є спонсором партєйкі "слуга народу", а також безоплатно здає ув оренду 30 кв.м в офісі 728 в буд 77 по вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/937041292680486914
как Ермак скажет - так и будет....
От і броньовички мєнтам згодились.Готуються.
Бригади швидкого реагування НГУ встановлюють блокпости на виїздах з міст
пока саменько не обиделось....)))) не отставилось ))))
придумайте собі самі, як і тоді...
То есть, очередной раз на чёрное сказали белое...