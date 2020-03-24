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 Перенести ВНО могут только в случае продления карантина, - Центр оценивания качества образования

Сейчас речь о переносе сроков основной сессии внешнего независимого оценивания не идет. Это возможно в том случае, если Минздрав примет решение продлить карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Если правительство страны примет решение, что карантинные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до наших сроков (проведения ВНО. - Ред.) И позже, Министерство образования и науки Украины, конечно, будет переносить внешнее независимое оценивание. На сегодня, первая дата тестирования определена - 21 мая, это математика. Если карантинные мероприятия продлят сверх этого срока, то конечно будет перенос", - сказала она.

Вакуленко надеется, что до 3 апреля ситуация будет изучена, Министерство здравоохранения изучит динамику распространения заболеваемости, будет иметь точную информацию, и порекомендует продолжать или останавливать карантинные мероприятия в стране.

"Если карантинные мероприятия будут продлеваться, то мы предложим частично дистанционную модель проведения. Минобразования и учебные заведения предлагают учащимся много вариантов дистанционного обучения, и пробное ВНО мы, возможно, предложим участникам проходить с использованием современных технологий. Опять же при условии, если карантин продолжится. Если нет, то мы готовы 4 апреля провести пробное ВНО по украинскому языку и литературе", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3183967
 
 
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и продлят, и перенесут. А то раздухарились - не будет переноса, не будет..!
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Ставлю вас в известность, что карантин продлится, уже решено.
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