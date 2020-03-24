 Набсовет "Укрзализныци" отложил конкурс на главу компании

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано, и в те же сроки, невозможно. Не говоря уже о возможности проведения личных собеседований с потенциальными иностранными кандидатами. Практически невозможно было бы их проводить даже с отечественными заявителями", - сообщили в компании.

В связи с этим набсовет УЗ принял решение "определить новые временные рамки для процесса и замедлить его, реагируя этим на реальность кризиса, с которым столкнулась страна".

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В сообщении уточняется, что новый график будет установлен тогда, когда УЗ будет иметь больше ясности и понимания относительно того, когда пандемический кризис может стать контролируемым.

"Мы не будем перезагружать процесс, в котором продвинулись далеко вперед, или отменять то, что уже достигнуто, зато сохраним имеющиеся результаты. Консультант по подбору персонала Бойден продолжит свою работу по новому регламенту", - поясняют в компании.

Установленный временный режим правления "Укрзализныци" с назначенным и. о. главы правления из-за прекращения полномочий предыдущего руководителя пока продолжается.