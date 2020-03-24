 В ВСУ не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом: 130 военнослужащих находятся на самоизоляции, - Медицинские силы

"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - цитирует Галушку информагенство Минобороны Украины "АрмияInform", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Медицинские силы получили 10 тыс. экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам (ВМКЦ), гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС. Накануне региональные ВМКЦ получили 20 тыс. защитных масок. Кроме того, медицинские учреждения обеспечены также дезинфицирующими средствами.

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"К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных сил начало производить одно из отечественных предприятий. Сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половину из которых отправлено в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования", - сказал Галушка.

Помимо этого во вторник главный эпидемиолог ВСУ подполковник медицинской службы Николай Олим принял участие в телемосте с китайским городом Ухань, который был организован секретариатом Кабинета министров Украины. Китайские медики проконсультировали украинских коллег касательно проведения профилактических мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В командовании Медицинских сил ВСУ также проинформировали, что сейчас все медицинские учреждения Вооруженных сил работают в режиме оказания только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства временно приостановлены.

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"Загрузка госпитального звена составляет менее 50 процентов. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные. А в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы", - говорится в информации.