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 Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба

Начиная с 21 марта пограничники фиксируют прекращение пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Командующий Объединенных сил с начала действия ограничительных мер на КПВВ выдал разрешения 429 лицам.

"Боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону". За указанный период пограничники обеспечили возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых были те, кто имел документы по зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

"Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения на временно оккупированные территории Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью, не гарантируется", - подытожили в Госпогранслужбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183954
 
 
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А мы все еще всех дырявых к себе пускаем?
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По мнению *****, каждый украинец носит в кармане язык рузкого... или как там правильно
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Може щурі хочуть здриснути з "********" Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1140
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Добре, що хоч сепари припинили переїзди під час війни.
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Навіть сепарня розуміша за наших зебілів !!!! Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2129
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сепарня в отличии от зеленых пацифистов шутить не будет - кто то кашлянет - расстреляют как в северной корее и сожгут труп из огнеметов )))
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