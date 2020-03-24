 Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Командующий Объединенных сил с начала действия ограничительных мер на КПВВ выдал разрешения 429 лицам.

"Боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону". За указанный период пограничники обеспечили возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых были те, кто имел документы по зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

"Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения на временно оккупированные территории Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью, не гарантируется", - подытожили в Госпогранслужбе.

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