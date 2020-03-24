 Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты

Об этом сообщила пресс-служба комитета, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.
Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал в некоторых розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.
Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал АМКУ вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты.
делать бабло на соотечественниках во время чумы...
кашознавство від У. Супрун
Уляна Супрун 4 ч. ·
Закупівлі гречки, солі, сірників, а на тепер ще й туалетного паперу, стали символом очікування складних часів. Робити помірні запаси - це розумний крок, але важливо, щоб він не сприяв спустошенню полиць та скуповуванню річного запасу гречки. Крім того, добре їсти різноманітні крупи. Почитайте про їхні поживні властивості, способи приготування та зберігання.
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продадим в ойропуотключим газ.(с)
или ты уже не помнишь как гречка уже скакала в цене?
Не оставим камня на камня от короновируса, уничтожим его вместе со страной и людьми - девиз дибильной власти
геноцидить так геноцидить... чего мелочится?
Одни говорят: "Не хотите, что бы я вас заразил - купите мне маску, и я подумаю носить её или нет".
Другие цены поднимают, когда у людей нет выхода.
В то же время Канада:
Даже если и вычислит крупного ритейлера или оптового поставщика на необоснованном взвинчивании цен, то что? Правильно, решат между собой полюбовно, АМКУ выпишет "страшный штраф", тысяч сто гривен ритейлеру/поставщику, который на этом повышении поднял миллиарды.