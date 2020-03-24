 Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты

Об этом сообщила пресс-служба комитета, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал в некоторых розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал АМКУ вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты.

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