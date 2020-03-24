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 Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты

Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба комитета, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал в некоторых розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное. 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал АМКУ вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты.

Читайте также: АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ

Источник: https://censor.net.ua/n3183953
 
   
 Топ комментарии
 
Самое время мазать это всё на хлеб
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национальная солидарность малороссов...
делать бабло на соотечественниках во время чумы... Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 9791
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Вот это один из главных результатов власти по борьбе с короновирусом и заботы власти о здоровье граждан, итд.
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Самое время мазать это всё на хлеб
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А українці в цей час дивляться на це й жахаються.
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национальная солидарность малороссов...
делать бабло на соотечественниках во время чумы... Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 9791
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так "соотєчєствєннікі" какби і нє протів чтоб іх дєлалі.
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Ну так соотєчєствєннікі за це проголосували на минулих минулого квітня і підтвердили свій вибір в липні
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нахапалися гречки-круп?
кашознавство від У. Супрун

Уляна Супрун 4 ч. ·


Закупівлі гречки, солі, сірників, а на тепер ще й туалетного паперу, стали символом очікування складних часів. Робити помірні запаси - це розумний крок, але важливо, щоб він не сприяв спустошенню полиць та скуповуванню річного запасу гречки. Крім того, добре їсти різноманітні крупи. Почитайте про їхні поживні властивості, способи приготування та зберігання.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2608021876149030/?type=3&theater
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Рыночная экономика. Рыночные цены. Можно как при совке за 8 копеек.
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Вот это один из главных результатов власти по борьбе с короновирусом и заботы власти о здоровье граждан, итд.
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Ну дадуть вони вам дані. Пошлють потім на буй. Ви ж самі регулятора знищили.
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Если не будут брать - продадим в ойропу отключим газ.(с)
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Надо составить черный список свиней, которые продают антисептики, маски, марли и продукты в три дорога в это время.
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Уже не свиньи ,сейчас у корыта -🤢🤡🤢🤡💩клоуны из погорелого 🎪 шапито «95квартал»
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Объяснял же зебилам, что надо ограничить экспорт продовольствия. Так нет, на задницу падают, доказывая. что в Украине хватает еды. Рост цен это первый предвестник дефицита.
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Паника у кого? У продавцов? Господин Буков! У этих ребят как раз сейчас все в порядке. Намордник из куска марли и двух резинок в ноябре стоил 3 грн., сейчас 20+. Вчера в АТБ любая мелочевка выросла в цене на 30-50 копеек. Без всякой паники. И без роста цен на бензин и электричество. Почему?
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Гречка это не 9 миллионов тонн масок, кто её вывозит?Тоже мне, стратегически важное сырьё. Забарыжить просто решили, вот и всё.
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Гречка не продовольственное сырье. Мука, хлеб, масло тоже. вам напомнить как выглядели прилавку в последние годы СССР? Тогда спасли ситуацию США и Германия. А кто сейчас спасать будет. Ваш зеленый со своей шоблой?
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Напомните, а кто отменил государственное регулирование цен на продукты?
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напомни когда после отмены госрегулирования так росли цены
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Напомни когда после отмены был такой массовый ажиотаж и спрос?
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сразу после отмены регулирования. тоже боялись что все раскупят и цены поднимутся.
или ты уже не помнишь как гречка уже скакала в цене?
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потому что ты живешь телевизором. производителям этих "социально значимых продуктов" компенсировали затраты из госбюджета. Это как с коммуналкой. раньше была у меня лично коммуналка 700 грн в месяц. остальное за меня доплачивали все (и я в том числе). А теперь зимой 2500 а летом 800 и из бюджета деньги идут (во всяком случае раньше при порохе шли) на другие полезные вещи.
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Охреневшие, те кому кризис вообще побоку. Потом все чего пенсы прут на себе тонны грэчки.
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нужно им такие штрафы впаять, чтобы они в 4 раза больше потеряли, чем нажились на беде!!!
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Будет так впаяют в 4, потом договорятся за аткат в одну четверть уменьшить до 25% ... Профит. Бенина школа.
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Сейчас продавцы прочитают статью и поднимут цены. У нас пока такого повышения нет. Сегодня был в магазине, гречка на пару грн дороже. Пшеничную брал для собаки, цена как и была
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Так розумію, супермаркети проблеми з прострочкою вирішили.
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Рост цен, катастрофическое падение экономики, жизненного уровня граждан, массовое увеличение безработицы, ограничение свобод и прав граждан, дефолт, введение ЧП, запрет на всё и вся, итд - основные достижения власти по борьбе с короновирусом.

Не оставим камня на камня от короновируса, уничтожим его вместе со страной и людьми - девиз дибильной власти
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Когда-то это должно было закончится...
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Владельцев завысивших цены надо арестовать и с полной конфискацией!!! И цены меньше надо делать, чем в обычное время!!! Нужно людям помочь, которые без работы и без денег!
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Просто нужно послать нах агрофирмы , перестать раздавать им дотации и впендюрить ещё больше налогов . Шоб понимали как наживаться на людях , во время всеобщей беды . Гниды!! .
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Потому что ЗЕЛЕНЫЙ КЛОУН ОБ ЭТОМ НЕ ПОДУМАЛ, ЗАКРЫВАЯ РЫНКИ
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а может и специально это сделали...
геноцидить так геноцидить... чего мелочится?
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Это такая специальная мера, чтобы уставший и нищий нарид не выгреб все запасы продуктов в одночасье.
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При том что сахара в Украине - некуда девать . Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 5586 .
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В Польше овощи подорожали,но не намного.Так и прошлом году было.И стало меньше акций.А так вроде цены без изменений.
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Биедренка, интермаше - цены без изменений на 24.03
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Это не поможет. Цены поднялись минимум на 50%. Но товары есть. Попробуете снизить их, и придется покупать картошку ночью в подворотне с наценкой в 200%. Так было, есть и будет ВСЕГДА в таких ситуациях. Проще было не доводить все это до такого бардака. Но если уже влезли в это зеленое болото, выходить из него нужно аккуратно и спокойно.
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Почему этого нет в Италии Польше , Германии и тд. ?? .
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Мне сложно сказать, почему этого нет в других странах. Но могу сказать, что то, что я описал выше, было при развале СССР. Когда приходилось покупать на черном рынке товары в 4-5 раз дороже, чем в мог бы купить в магазине. Причина одна: в магазине ничего не было. Только полки и продавцы возле полок. Видимо многое еще упирается в ментальность. Она у нас пока еще не как в Германии или Польше. А отсюда вывод: если попытаются снизить цену, будет то же, что я описал выше. Пусть будет так, как сейчас, чем так, как может быть. Тогда мало никому не покажется.
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Торгивля на крови Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 3765 . . Порох , шо ж ты делаешь ?? Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 8328 .
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беззубый амк давно пора расфомировать. они требуют, а сосать не пробовали, шлюхи , сидящие на содержании у ритейлов, ахметовых и прочих слух народа ?!
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Зеленая власть решила максимально нажиться во время пандемии, мародерствует где только можно. Я думаю сомнений ни у кого не осталось, нужно этих зебилов убирать как можно быстрее
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потому что у власти находятся зеленые мародёры барыги наживающиеся в период карантина на продуктах и продаже масок за рубеж
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Вот такие мы!
Одни говорят: "Не хотите, что бы я вас заразил - купите мне маску, и я подумаю носить её или нет".
Другие цены поднимают, когда у людей нет выхода.
В то же время Канада:
Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти - Цензор.НЕТ 935
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Смешной этот АМКУ, уже тридцать лет, как смешной.
Даже если и вычислит крупного ритейлера или оптового поставщика на необоснованном взвинчивании цен, то что? Правильно, решат между собой полюбовно, АМКУ выпишет "страшный штраф", тысяч сто гривен ритейлеру/поставщику, который на этом повышении поднял миллиарды.
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Зеленский, отменяй короновирус, видишь как паны зашевелились. Они думают, что ты Бог. А вот если бы Петя был, рай уже бы наступил.
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Правильно делают, не чего на таком наживаться.
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Розстрілювати за таке і антимонопольний кабінет теж
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