 Еще два поезда отправятся из Перемышля в Киев 25 марта, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Отмечается, что первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. Он сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.
Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.
Из Киева поезда отправятся без пассажиров.
Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.
"Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции", - отмечается в сообщении.
Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев. Семерых пассажиров госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. 23 марта прибыл еще один спецпоезд.
и побольше туда скорых поездов
и теплаходов
А в реальності як воно є, ніхто не знає і ніколи не узнає.
Ніхто вже нікуда не бігає, не ходить, людей немає на вулиці...
Паніка це коли, майже всі одночасно десь ломануться, будуть бігати, щось скуповувати, ітд...
А зараз вже не ходять і не будуть ходити по вулицям.
Люди відразу вийдуть на вулиці і почнуть масово грабити один одного, чи почнуть стріляти владу, чи ще щось?
Що у вашому розумінні, буде гірше, якщо люди узнають, що в нас набагато більше заражених?
Тепер сотнями в гробах вивозять.
Податки там, робота все там, від призову с"їбались туди...Тепер як в сраку припекло так в неньку потяглися уйобки.....
стати до біржі, в яку роботяги платили внески із зарплати........