EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  852  35
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) Киев (18789) Перемышль (34) Польша (5145) эвакуация (656) Мининфраструктуры (695) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Еще два поезда отправятся из Перемышля в Киев 25 марта, - Мининфраструктуры

"Укрзализныця" назначила еще два скоростных поезда из Перемышля в Киев "для оказания помощи украинцам, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. Он сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Из Киева поезда отправятся без пассажиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас планируются рейсы для эвакуации украинцев из США, Канады и Индии, - Мининфраструктуры

Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

"Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции", - отмечается в сообщении.

Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев. Семерых пассажиров госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. 23 марта прибыл еще один спецпоезд.

Источник: https://censor.net.ua/n3183951
 
 
 Топ комментарии
 
Білше трешу!!! Дайош параход із Ірану!!!
 показать весь комментарий
 
Не припиняли прибувати "потяги смерті" . Хроніка концтабору Україна....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Білше трешу!!! Дайош параход із Ірану!!!
 показать весь комментарий
 
 
скоро самальоты с германии со всего свету начнут свозить
 показать весь комментарий
 
 
так согласились нам помогать свозить всех со всех концов- только было сообщение
 показать весь комментарий
 
молодцы поддайте огоньку больше ещёёёё больше Ще два потяги вирушать із Перемишля до Києва 25 березня, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1382 поезда самолёты круглосуточно ещё ещё, ни масок ни тестов никуя нет, но мы всех спасём всех.....
 показать весь комментарий
 
Не припиняли прибувати "потяги смерті" . Хроніка концтабору Україна....
 показать весь комментарий
 
 
киев только закройте на выезд
и побольше туда скорых поездов
и теплаходов
 показать весь комментарий
 
 
о, давайте еще дровишек подбрасывайте в пламя, которое устроили квартальные черти для Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з щоденних нових про прибуття тисяч українців з "заражених країн", то в Україні вже повинно буди сотні тисяч заражених на короновірус...
А в реальності як воно є, ніхто не знає і ніколи не узнає.
 показать весь комментарий
 
 
Василь Грім І це добре.Бо буде ще більша паніка.А так якось вляжеться.
 показать весь комментарий
 
а зараз немає паніки? Людей вже налякали так, что ті панікують та бояться навіть вийти на вулицю з дома
 показать весь комментарий
 
Василь Грім Та є.Але ще більша буде.Якщо введуть НС,то буде ще гірше.
 показать весь комментарий
 
А як гірше буде, якщо вже ніде людей немає?
Ніхто вже нікуда не бігає, не ходить, людей немає на вулиці...
Паніка це коли, майже всі одночасно десь ломануться, будуть бігати, щось скуповувати, ітд...
А зараз вже не ходять і не будуть ходити по вулицям.
 показать весь комментарий
 
 
Василь Грім Ну поки що є в людей хоч якийсь харчовий запас.Далі буде гірше.
 показать весь комментарий
 
 
Ну поясніть, як це гірше буде, якщо озвучать, що наприклад у нас вже один мільон заражених?
Люди відразу вийдуть на вулиці і почнуть масово грабити один одного, чи почнуть стріляти владу, чи ще щось?
Що у вашому розумінні, буде гірше, якщо люди узнають, що в нас набагато більше заражених?
 показать весь комментарий
 
Василь Грім Та не буде в нас стільки.А от від нестачі грошей буде злочинність велика.Та й бандюки не будуть дома сидіти.
 показать весь комментарий
 
зелений недоумок підливає масла у вогонь пандемії
 показать весь комментарий
 
 
Здравствуй, вирус!!! Ласкаво просимо!!!
 показать весь комментарий
 
 
Граждане спокойствие, сегодня объявлен тендер на ремонт Киевского крематория
 показать весь комментарий
 
 
пора заканчивать это безумие. Хотя уже поздно.
 показать весь комментарий
 
{Хохлы! Жгите дальше! Все страны свозят своих людей и никаких гавнокоментов, типа ваших, нет. С вами и воевать не надо. Поставить вас в подобную ситуацию и вы сожрёте друг друга.Камнями закидаете и поубиваете сами себя.Видать, исторически сложилось завистничество и предательство.
 показать весь комментарий
 
 
В Італію вже навезли....
Тепер сотнями в гробах вивозять.
 показать весь комментарий
 
 
заший собі мордяку по саму сраку, нащадку нквдешних катів! про морально воно мимрить! людей треба спочатку ізолювати, тестувати, а вже потім впускати в країну
 показать весь комментарий
 
А что же вы наших трудяг выгоняете? Они крепкие люди, переболели бы у вас в Польше Ковидом как насморком, и работали бы дальше.
 показать весь комментарий
 
Нужно нанять духовой оркестр. Чтоб во время прибытия играл гимн...
 показать весь комментарий
 
Требую чтобы ЗЕшмаркля их лично встречал!!! Дебилы...
 показать весь комментарий
 
 
Nado konecno svojix liudej spasat,no kak by trudno veritsia rezultati proverki kogda iz 15000 tolko odnogo naxodit bolnogo.Xotiabi izolirovat nado bylo ix na paru nedel
 показать весь комментарий
 
Спасать? Ты видел больницу в Луганской области?
 показать весь комментарий
 
 
Ідть нафуй. Всі.
Податки там, робота все там, від призову с"їбались туди...Тепер як в сраку припекло так в неньку потяглися уйобки.....
 показать весь комментарий
 
 
Тепер вони будуть шукати шляхів правдами й не правдами
стати до біржі, в яку роботяги платили внески із зарплати........
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх