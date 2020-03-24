EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  16808  163
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) врачи (679) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом

Киевская городская больница N8, которую перепрофилировали на прием больных коронавирусом, не обеспечена наборами защиты. По словам работников, на одну смену им нужно 125 наборов защиты.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ одна из сотрудниц больницы.

По словам сотрудницы, больнице нужны защитные костюмы, респираторы, защитные щитки, очки и высокие бахилы.

"Это нужно в больших количествах. Мы считали, что на всю смену нам нужно по 125 наборов, если их менять каждые 3 часа, как это требует инструкция", - рассказала медик.

По ее словам, больница не подготовлена ​​к приему больных, а также не приспособлена для распределения ее на зоны.

"Они нам сказали, что все это будет делиться на зоны. И что мы будем заходить в "грязную зону", работать там 4 часа, затем выходить и 4 часа отдыхать, а в "грязную зону" будет идти другая бригада. Пока все это не сделали, а больные уже едут", - рассказала сотрудница.

По словам медика, вчера врачи подняли бунт, после того как к ним планировали привезти прибывших украинцев из-за рубежа.

"Оснащенность очень плохая, потому что нам не выдают защитных костюмов, нам не выдают респираторов, которые должны быть у нас, шапочки, очков у нас очень мало, не выдают защитные щитки. По состоянию на утро девушки ходили сами себе в аптеку покупать хирургические длинные халаты, чтобы закутываться", - рассказала сотрудница больницы.

"Ночью, когда нам должны были привезти 40 человек с поезда Киев-Рига, то нам дали 4 костюма, и еще 4 для санитарок. Врачам уже костюмов не хватало. Должна была иметь защитные костюмы еще бригада врачей, которые будут осматривать больных, но не было чем их обеспечить. Поэтому уже подняли бунт, чтобы не принимать больных, потому что мы элементарно не имели во что одеваться. А мы должны через каждые 2-3 часа эти костюмы снимать", - добавила медик.

По словам медика, сотрудники больницы возмущены такой ситуацией.

"Меня интересует: как можно было дать приказ о приеме больных и не обеспечить персонал защитой индивидуальной? Как можно было нас так бросить?" - говорит медик.

"Мы не должны в этой одежде работать более 2-3 часов. Ее нужно менять. Но никто не будет себе покупать каждые 2-3 часа одноразовый халат за 60 гривен", - добавила она.

Кроме того, по словам сотрудницы больницы, те защитные костюмы, которые выдали перед приездом больных - были низкого качества.

"Привез к нам "Добробут" больного, то у них комбинезоны гораздо лучшего качества - плотные, и удобнее. Те, которые нам выдали - они как бумажные", - рассказала медик.

По ее словам, больницу обещают обеспечить защитой, однако непонятно когда.

"Мы начали прием больных вирусных, а они все еще дадут", - возмущается сотрудница больницы.

Напомним, Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом, потому что медиков не обеспечили средствами защиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перенести ВНО могут только в случае продления карантина, - Центр оценивания качества образования

Источник: https://censor.net.ua/n3183950
 
   
 Топ комментарии
 



Inna Turenko

@i_turenko


Олексій Гончаренко закупив і привіз сьогодні нам тисячі масок , тести прибудуть на тижні, захисні спец.костюми для медиків скоро будуть готові.
А як ваші депутати про вас подбали?
Особливо зе-депи?


Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а нам дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4027

Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а нам дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5726
 показать весь комментарий
 
Наші лікарні ні доякої епідемї не готові і не будуть готові.Так що або нас пронесе,або ні.Іншого не дано.
 показать весь комментарий
 
Неужели за месяц - все больницы были готовы и расподготовились???
Или они получали по 100 тыс в месяц зарплаты и просто нам ВРАЛИ???
Можно забрать у всех этих бездельников зарплаты, начиная со Скалцкой, Гончарука, Емца - все, что они получили с января 2020 и на эти деньги купить защиту врачам?? Ведь это будет справедливо - свою работу они не сделали!
-
Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9220
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Хохол, комме аус Дойчланд. Вир верден цузаммен лахен хир. Дуже добре ******* із-за бугра.
 показать весь комментарий
 
Не волновайсь, люди с оружием в руках найдут, где харчеваться.
 показать весь комментарий
 
 
Так думал Махно но русский мир и его завалил.
 показать весь комментарий
 
 
цыц! остальные продали кто надо и кому надо. так надо было. не бухтите
 показать весь комментарий
 
 
Торгово-виробнича група "Текстиль-Контакт" розпочала виробництво захисних костюмів, бахил, нарукавників і масок на власній швейній фабриці в Чернігові, найближчим часом планується підключити ще дві швейні фабрики - в Лубнах (Полтавська обл.) і Коростені ( Житомирська обл.), повідомив засновник групи Олександр Соколовський.
"Запустили у виробництво захисні костюми, бахили, нарукавники і маски. Почали з чернігівської фабрики "ТК-Стиль". Вони вже отримали тканину, відшили перші зразки і запускають масовий пошив. Днями підключимо ще дві швейні фабрики - "ТК-Лубни" і "ТК-Коростень". Головне - вирішити всі ті проблеми, які виникають у поточному режимі через оголошені надзвичайні заходи", - написав Соколовський в Фейсбук.
Крім того, з урахуванням можливих проблем з доставкою марлі з Узбекистану, компанія на декількох виробництвах запускає пошиття багаторазових захисних масок (ціна 9,96 грн з ПДВ) з ситцю (100% бавовна) власного виробництва, який випускає текстильна фабрика в Чернігові.
"Ми її відкрили минулого року і зараз повним ходом будемо нарощувати потужності. Адже без сировини швейні фабрики зупиняться, оскільки майже всі орієнтовані на Китай і працюють вже на залишках тканин", - написав він.https://ua.interfax.com.ua/news/general/648990.html
 показать весь комментарий
 
 
очередной трёп и враньё от власти...
Как показала практика и конкретно этот случай 8-й больницы Киева... власть постоянно врёт.
Никто ничего не производит, не шьёт никаких масок... А если где то и шьют небольшое количество то это капля в море.
 показать весь комментарий
 
Это вам не хабари тягать, дай 300 гривен, чтобы поставить капельницу, пора отрабатывать свою зарплату.

В каждой сучьей богодельне под названиеем "больница" аптечный киоск в котором всегда все было, в отличии от "больницы", по цене в 2-3-4 раза выше от аптек расположенных за территорией больцы. Вы закрывали глаза на главрача-вора, потому что он в свою очередь разрешал вам вымагать деньги с пациентов. И вы кормитесь с этого.
Бунт они устроили...
Страшно? Это возмездие, суки!
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы сомневался. Сначала разворовали медицину, а теперь вперед на мины награды если будут то потом.
 показать весь комментарий
 
 
так в поезде Киев-Рига нет больных, сразу на пероне объявили шо провели 600 тестов и весь состав здоров, какие 40 человек? никакого вируса нет Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2865
 показать весь комментарий
 
 
еще полтора месяца назад писал, какие дороги рогатые. бабло на медицину в этом году. эти врачи потом могут заразить всех с такой защитой. шухер понёсся по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так 30 лет клали на медицину, а теперь оказывается она нужна. Причем не только "простым людям", но и "сложно вы@#аным". А шож такое? А кто же это сделал?

Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2734
 показать весь комментарий
 
 
Молодці - тільки у випадку саботажу криси починають рило своє піднімати
 показать весь комментарий
 
 
Медичних працівників розумію і підтримую. Вони не смертники і шобла, яка нині при владі, повинна забезпечіти лікарів якісним захистним спец.одягом.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил вводи черезвычайное положение тогда проблема рассосется и вирус уйдет
 показать весь комментарий
 
 
Все это фигня, придумали еще, защиту им подавай.
Главное-это метро остановить, и предприятия.
 показать весь комментарий
 
 
30 лет БАРДАКА, вот вам и РЕЗУЛЬТАТ. Зелень не зелень, тут один Бог может помочь, но как всегда он занят.
 показать весь комментарий
 
 
старая песенка - во всём виноваты попередники Лікарі підняли бунт, тому що нам потрібно 125 захисних наборів на добу, а дали 8, - співробітниця 8-ї лікарні Києва про відмову приймати пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 6027
 показать весь комментарий
 
 
Не, бл...., у нас все было хорошо, медицина на высшем уровне, доходы народа, как в Швеции, а тут сразу раз и мы в Ж....... пе, да еще в какой.
 показать весь комментарий
 
 
петіки свято вірують шо при петі все було в ажурі
 показать весь комментарий
 
 
Похоже массовое вымирание у нас просто неизбежно. То ли ещё будет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Проходили уже 1918-1933 но малороссы не обучаемы.
 показать весь комментарий
 
 
Болотно-мокшанський покидьок, скоро сьорбнеш гнилої водички.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
рузке провокатор згинь.
 показать весь комментарий
 
И кто **** барыга и мародер? В период эпидемии продавать за границу маски и средства защиты.
 показать весь комментарий
 
 
по телику сказали что на расии врачи даже у себя дома размещают больных,а тут бунт. Лікарі підняли бунт, тому що нам потрібно 125 захисних наборів на добу, а дали 8, - співробітниця 8-ї лікарні Києва про відмову приймати пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 3760
 показать весь комментарий
 
 
Гончарука з Скалецькою у цю лікарню відповідно санітаром та медичною сестрою. Не хай на двох один халат з респіратором одягнуть.
І фельшером Радуцького Лікарі підняли бунт, тому що нам потрібно 125 захисних наборів на добу, а дали 8, - співробітниця 8-ї лікарні Києва про відмову приймати пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 4339
 показать весь комментарий
 
 
правильно и делают. не они за свой счёт и своим героизмом должны решать задачи, которые в компетенции их руководителей. сейчас оптимальное время требовать от работодателей всего того, что положенно им для нормальной работы. и нормальной оплаты труда тоже. а после окончания эпидемии, не соглашаться с откатом на прошлые позиции. плевать, что те будут уповать на их патриотический долг и сознательность. не будут идти на обеспечение нормальных зарплат и условий труда - массово "чуууссс! па-па". пусть эти умники сами идут и работают в тех же условиях, в которых они вынуждают работать своих подчинённых.
 показать весь комментарий
 
 
Интересное дело. Как война началась, у ребят никто не спрашивал, хотят они жертвовать своими жизнями ради этих врачей или нет, страна тоже была не готова, у военных не было броников, нормального оружия, ничего не было, но они сражались. А вы чем лучше? Вам больше должны, чем отдавшим жизни и здоровье пацанам. Вы, козлы, сколько я вас помню, то в фонд кабинета, то на моющее, то на полотенца, то жена родить не смогла, дай на кесарево 3500 в 15-м году, зарплату, и ***** нам, что ты УБД. Друг под аппаратом умитрал, они знали, что его не вытащить, но без сострадания принимали от родиттелей и друзей 5000 гривен за день жизни уже фактически неживого человека. Не нравится - в тюрьму, суки, как у военных. Самые бедные у нас врачи и учителя, одни бабло на горе рубят, другие по 40 часов в месяц работают, что те, что те вечно ноют.
 показать весь комментарий
 
 
Вы предлагаете людям безоружными вступить в прямое боестолкновение с вирусом?
 показать весь комментарий
 
 
Образование высшее есть ? Бегом в школу - там сейчас любой диплом катит. Но не 40 часов в месяц, а в неделю за 7 поначалу. У меня жена поработала в этом зоопарке пару лет и сбежала. Остались лишь пенсы, которые регалиями обросли и которым уже деваться некуда.
 показать весь комментарий
 
 
Ты знаешь что такое вирус. Заразилась медсестра(как уже было) потом она с высокой вероятностью заразила всех, кого обошла по отделению. И ещё всех у себя дома. Твоё сравнение не совсем уместно. То что ты описал так и есть. Но вирус и пули это совсем разные вещи...

Даже незнаю какое сравнение тут уместно. Это на уровне как провозить наших солдат в ДАП через блокпосты орды чтобы те контролировали и запрещали провозить серьезное оружие. А потом орда штурмом берет ДАП.
 показать весь комментарий
 
уж ты бы лучше помолчал, убдешник...видели что вы по новой почте отправляли...видели ваши действия в населенных пунктах и знаем чем сейчас промышляете на гражданке... и почему не хотели идти в регулярные войска...и как трудитесь на блокпостах по ночам....
 показать весь комментарий
 
Твоего путина сабаку ботоксную на гилляку .
 показать весь комментарий
 
 
Это позорище, это так же как солдатам на переовой не дать патронов и бронежилетов
 показать весь комментарий
 
 
Бунтуют потому что не транслируют 95 квартал и видосики презика в помещениях больницы .Это диверсия порохоботов считают врачи .
 показать весь комментарий
 
 
Спокійно, а чому не враховуються ті кошти, які сплачуються лікарям у кишеню. Система хабарництва створена бездоганно. А коли клятву Гіпократа треба було згадати, то бунт вчинили
 показать весь комментарий
 
 
Вы ж сами приучили врачей к хабарям. Не давайте и не будут брать. А то без $100 в роддом не ложатся и т. д.
 показать весь комментарий
 
 
Забери себе клятву Хиппократа! Намажь себе на бутерброд ее...Ты платил в кишеню или только трендеть? Платить надо зарплату, а не пособие на выживание, чтобы взяток не брали ....И выясни для себя что такое взятка, а что выгода...И отправь своих детей учиться на медиков.
 показать весь комментарий
 
 
А чого ж--в тупих клоунів є запасні варіанти,є різні схеми. То пора цей "запасний варіант" прімінити--- піти в ростов. Країна гине через дебілів, але цих дебілів вибрали ви. Хавайте своє лайно.
 показать весь комментарий
 
 
Мені шкода докторів. Їх кидають свідомо під зараження вірусом. А у кожного вдома чоловік, діти, можливо мама і татко, а ще може і дідусь і бабуся. А Єрмак, який дорвався до влади, купив собі автомобіль за мільйони. Це пір під час чуми. Ви є "слуги народу", чи "слуги смерті"?
 показать весь комментарий
 
 
Пришло время заплатить за "бесплатную" медицину
 показать весь комментарий
 
 
А де подівалася велика реХВорматорша супруниха????Чого цієї гниди не чутно????
 показать весь комментарий
 
Вот Супруниха как раз маски бы и не продавала за границу накануне эпидемии. А вот где Крадуцкий, ты не в курсе ?
 показать весь комментарий
 
 
ты чо опух ?, сичас зэбилы в козырях ходят
 показать весь комментарий
 
Зебіли це ваша відповідальність, попередніків вже рік немає в владі. Ви тільки ПІАРИЛИСЬ, ЗДАВАЛИ УКРАЇНУ МОСКОВСЬКОМУ АГРЕСОРУ, крали і нічого не робили ДЛЯ ЗАХИ ТУ НАРОДУ УКРАЇНИ.
 показать весь комментарий
 
 
Что такое построил петюня за 5 лет в здравохранении что зюзя за 9 месяцев это развалил, петинец?
 показать весь комментарий
 
 
Питання не в тому що Петя побудував в охороні здоров'я, а питання в тому що зелень піарилась і звєздєла три місяці як вірус крокував планетою "всьо харашо, всьо на кантролє" а фактично нічого не робила тільки згаяла час на підготовку країни до захисту від зарази. І крала медзасоби з державних резервів, не заборонили вивіз засобів захисту ....
 показать весь комментарий
 


Галина Цегельник@TSgdalinka





ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Распространяйте!

Ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках) БЕЗКШТОВНО не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.

контакти в тредіhttps://twitter.com/TSgdalinka/status/1242190360325095425
 показать весь комментарий
 
 
-Господин Зелински, многие сосотоятельные люди и правител государствь часто жертвуют для своих поданих. Вы можете пожертвоать продав одну из своих вилл ради спасния своих соотечествеников и тем более подданых?
-Да вы що! Я ж тлолько на один термин! Где я потом жить буду!Лікарі підняли бунт, тому що нам потрібно 125 захисних наборів на добу, а дали 8, - співробітниця 8-ї лікарні Києва про відмову приймати пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 8147
 показать весь комментарий
 
 
Я как врач давал клятву рузвельда зеленому рузвельду))) А не какому-то гипократу! ПО КРАЙНЕЙМЕРЕ ТАК МЕНЯ ВОСПИТАЛА СТРАНА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ!!!))))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх