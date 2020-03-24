 Врачи подняли бунт, потому что нам нужно 125 защитных наборов в сутки, а дали 8, - сотрудница 8-й больницы Киева об отказе принимать пациентов с коронавирусом

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ одна из сотрудниц больницы.

По словам сотрудницы, больнице нужны защитные костюмы, респираторы, защитные щитки, очки и высокие бахилы.

"Это нужно в больших количествах. Мы считали, что на всю смену нам нужно по 125 наборов, если их менять каждые 3 часа, как это требует инструкция", - рассказала медик.

По ее словам, больница не подготовлена ​​к приему больных, а также не приспособлена для распределения ее на зоны.

"Они нам сказали, что все это будет делиться на зоны. И что мы будем заходить в "грязную зону", работать там 4 часа, затем выходить и 4 часа отдыхать, а в "грязную зону" будет идти другая бригада. Пока все это не сделали, а больные уже едут", - рассказала сотрудница.

По словам медика, вчера врачи подняли бунт, после того как к ним планировали привезти прибывших украинцев из-за рубежа.

"Оснащенность очень плохая, потому что нам не выдают защитных костюмов, нам не выдают респираторов, которые должны быть у нас, шапочки, очков у нас очень мало, не выдают защитные щитки. По состоянию на утро девушки ходили сами себе в аптеку покупать хирургические длинные халаты, чтобы закутываться", - рассказала сотрудница больницы.

"Ночью, когда нам должны были привезти 40 человек с поезда Киев-Рига, то нам дали 4 костюма, и еще 4 для санитарок. Врачам уже костюмов не хватало. Должна была иметь защитные костюмы еще бригада врачей, которые будут осматривать больных, но не было чем их обеспечить. Поэтому уже подняли бунт, чтобы не принимать больных, потому что мы элементарно не имели во что одеваться. А мы должны через каждые 2-3 часа эти костюмы снимать", - добавила медик.

По словам медика, сотрудники больницы возмущены такой ситуацией.

"Меня интересует: как можно было дать приказ о приеме больных и не обеспечить персонал защитой индивидуальной? Как можно было нас так бросить?" - говорит медик.

"Мы не должны в этой одежде работать более 2-3 часов. Ее нужно менять. Но никто не будет себе покупать каждые 2-3 часа одноразовый халат за 60 гривен", - добавила она.

Кроме того, по словам сотрудницы больницы, те защитные костюмы, которые выдали перед приездом больных - были низкого качества.

"Привез к нам "Добробут" больного, то у них комбинезоны гораздо лучшего качества - плотные, и удобнее. Те, которые нам выдали - они как бумажные", - рассказала медик.

По ее словам, больницу обещают обеспечить защитой, однако непонятно когда.

"Мы начали прием больных вирусных, а они все еще дадут", - возмущается сотрудница больницы.

Напомним, Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом, потому что медиков не обеспечили средствами защиты.

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