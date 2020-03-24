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 Правоохранители проверяют информацию о паломниках из Молдовы в Почаеве с коронавирусом: "Людей с признаками ОРВИ никто не видел"

Правоохранители проверяют информацию о том, что восемь граждан Молдовы, у которых было обнаружен коронавирус, перед тем посещали Почаевскую лавру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники полиции после появления в СМИ информации о якобы зараженных в Почаеве молдаванах, встретились с настоятелем святой обители и другими служителями лавры. По их утверждению, в последнее время на территории монастыря не было зафиксировано ни одной автобусной экскурсии. Приезжали только отдельные паломники на легковых автомобилях. И никаких людей с характерными признаками вирусной инфекции никто не видел", - сообщили в отдел коммуникации областной полиции.

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Также, по словам правоохранителей, на территории Почаевской лавры работает медицинский кабинет, ответственные работники постоянно дезинфицируют помещения монастыря и храмов на территории лавры.

По информации настоятеля лавры, на период объявленной на Тернопольщине чрезвычайной ситуации, все экскурсии в лаврских помещений приостановлены.

Правоохранители также отмечают, что по словам опрошенных местных медиков, ни жители города, ни лица, посещавшие Почаевский монастырь, с жалобами на ОРВИ или другие вирусные заболевания к ним не обращались.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что у восьми членов группы молдавских паломников, посетивших Почаевский монастырь в Украине, по возвращении домой обнаружили Covid-19. По его словам, заразиться могли все, кто ехал в одном автобусе с этими паломниками.

Источник: https://censor.net.ua/n3183947
 
 
 Топ комментарии
 
Рассадник кацапской заразы эта Почаевская Лавра
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Лучше проверьте Авакова, Зеленского и их братию на наличие "короновируса" головного мозга у них.
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Лучше проверьте Авакова, Зеленского и их братию на наличие "короновируса" головного мозга у них.
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Рассадник кацапской заразы эта Почаевская Лавра
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Думаю, що прем'єр Молдови говорив правду, а короновірус очима не побачиш.
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Ой,не надо "О бедном премьере замолвите слово"...
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І 80% взаглі не відчувають його, навіть ознак... немає підвищеною температури, немає, кашлю, нежеті, ітд... тільки тести можуть встановити наявність штаму...
А на всіх тестів немає і не буде.
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Колим Олександр Миколайович






Добрий вечір мої Друзі!!!

Хвилинка гумору від хлопців 10-ї Гірсько-штурмової бригади!!!

Каронавірус бойовикам!!


https://twitter.com/i/status/1242112999499927559
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Краще перевірити маршрут, й піднти базу прикордонників. Схоже паломники з луганпердонії...
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МВС і не побачить, бо Авакян - сектант мокшанської фашистської секти (РПЦ)
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может он перепутал и это киево-печерская лавра?
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Наскільки ж люди примітивні.Багато хто їде туди і везе своїх дітей.щоб вилікувати онко хворобу.Замість того.щоб лікувати її в спеціалістів.Бо потім вже пізно.
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