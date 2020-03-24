 Румыния с завтрашнего дня вводит режим тотального карантина, - президент Йоханнис

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hot News.
С 25 марта выходить из дома будет разрешено только для работы или для покупки продуктов питания.
Кроме того, власти решили использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.
Новое ограничение нацелено на людей старше 65 лет, которым придется "практически все время оставаться дома".
"Эти ограничения будут обработаны сегодня в военном постановлении, которое будет завершено к концу этого дня и вступит в силу завтра", - сказал Йоханнис.
в Румынии разрешают перемещаться НА РАБОТУ и В МАГАЗИН!
в Украине начнут оправдывать ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ действиями в Европе (Румынии), мол, посмотрите, в Румымии ж запретили...
при этом не один зелёный дурак не видит деталей
P.S. фото не из Румынии
Клаус Йоханис анонсировал карантин полный.
carantină - карантин (у них это слово женского рода)
totală - полная, общая
Что не так?
старі намагаються підтримувати здоров'я, більше рухатись, один знайомий дідуган 92 років щодня катається на велосипеді, позбав його цього - одразу почне погіршуватись здоров'я
будуть сидіти вдома, топтати хавчик та баб
https://youtu.be/UdsPwxXP9F4
ордло тоже ***** до последнего тянул
из китая борт камнями закидали в санжарах проверенных китайцами
зато потом едьте не хочу кто хочет из италии
вангую как только этот бардак прекратится
вова сможет играть на рояле только клювом