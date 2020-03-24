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 Румыния с завтрашнего дня вводит режим тотального карантина, - президент Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник объявил о введении тотального карантина для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hot News.

С 25 марта выходить из дома будет разрешено только для работы или для покупки продуктов питания.

Кроме того, власти решили использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.

Новое ограничение нацелено на людей старше 65 лет, которым придется "практически все время оставаться дома".

"Эти ограничения будут обработаны сегодня в военном постановлении, которое будет завершено к концу этого дня и вступит в силу завтра", - сказал Йоханнис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчине, незаконно вывозившему медицинские маски в Румынию, суд назначил 10 суток ареста

Источник: https://censor.net.ua/n3183944
 
 
 Топ комментарии
 
А шо в этом решении тотального? Не кинули же помирать с голоду, как у нас.
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На роботу можна, за продуктами можна, яка тотальність?
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бо у віці 65+ можна впасти з вєліка та померти від короновірусі
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ща наши зебабуины будут ссылать на это решение и запретят в Украине всё всем
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А шо в этом решении тотального? Не кинули же помирать с голоду, как у нас.
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ну не знаю, я не понимаю почему надо запрещать выходить на улицу. заразиться на улице практически невозможно. вирус любит закрытые помещения. почему бы людям не гулять на свежем воздухе, не кататься на велосипедах, не заниматься спортом?
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Потому, что эту тупую идеологию всем правительствам навязывают чиновники ВОЗ. Именно оттуда раздувается всемирная искусственная паника.
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А я вот тоже не пойму людей в масках на улице)))
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боже, почему вам приходится всё расжёвывать?

в Румынии разрешают перемещаться НА РАБОТУ и В МАГАЗИН!
в Украине начнут оправдывать ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ действиями в Европе (Румынии), мол, посмотрите, в Румымии ж запретили...
при этом не один зелёный дурак не видит деталей
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Наш нарид схавает только слово - тотальный.
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Поки що тільки ти повітря псуєш.
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тебе ніхто зєбуїном не називав...ти сам визначився своїм постом
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Важкий випадок- банальну логіку соя ще не винайшла, що подекуди пояснює їх поведінку.
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Ходите дебилы, заражайтесь и помирайте, если вы такие тупые... Для генафонда Украины лучше, если дураки вымрут...
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А чому не "Галактичний карантин"? "Загального карантину". "Всебічного карантину". Так з румунської перекладається "carantinei totale".
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тотальный, полный - синонимы

P.S. фото не из Румынии
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Буйоніми. Першоджерела дивись, любитель заголовків.
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Klaus Iohannis anunță carantină totală (с)

Клаус Йоханис анонсировал карантин полный.
carantină - карантин (у них это слово женского рода)
totală - полная, общая

Что не так?
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*********, в Украине он заблокирован, мокша. Обосрался, сиди молча или признай ошибку, как это делают умные люди. А ты нашел, где показать свою быдло-натуру. Я тебе не грубил, просто показал недочёт перевода с румынского.
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На пахомську перекладав? Бо ту місцеві редактори теж таке практикують. З румунської на пахомську, а з пахомської на українську. Або навпаки, але завжди пахомська присутня...
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На роботу можна, за продуктами можна, яка тотальність?
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чому не можна на вєліку покататись, до прикладу? як це загрожує карантину?
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бо у віці 65+ можна впасти з вєліка та померти від короновірусі
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моєму батьку 69, він щодня бігає 3 км, чому це забороняти, хто-зна
старі намагаються підтримувати здоров'я, більше рухатись, один знайомий дідуган 92 років щодня катається на велосипеді, позбав його цього - одразу почне погіршуватись здоров'я
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топтальний карантин
будуть сидіти вдома, топтати хавчик та баб
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Немного знаний и статистики опять о вирусе
https://youtu.be/UdsPwxXP9F4
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а яка там статистика просмотрів на порнхабі під час карантину?
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порнохаб на время карантина сделал бесплатный премиум для всех, не благодарите.
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чтоб молодняк сидел дома, смотрел видосики, а не заражал их вирусом.
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спробуй подивитись, може щось ворухнеться та пригадаєш молодість, Нора
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мне было интересно смотреть как зеля жевал шмаркли пока кацы с беларусами сами с нами не перекрыли кордоны
ордло тоже ***** до последнего тянул
из китая борт камнями закидали в санжарах проверенных китайцами
зато потом едьте не хочу кто хочет из италии
вангую как только этот бардак прекратится
вова сможет играть на рояле только клювом
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