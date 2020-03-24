 "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ".
"Учитывая то, что магазины сети "АТБ" посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией, компания вводит для них дополнительное регламентное время. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра, магазины сети "АТБ" ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок. Руководство сети призывает всех своих покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов "АТБ", чтобы предоставить пенсионерам без лишних рисков для здоровья и очередей совершить необходимые покупки", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости, чтобы "обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность".
Принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Минэкономразвития отслеживает стоимость муки, хлеба, макарон, гречки, риса, говядины, свинины, сала, мяса птицы, вареной колбасы, молока, сметаны, сыра, масла, яиц, сахара, подсолнечного масла, картофеля и соли.
Однако цены уже выроли. Операторы украинского рынка ритейла объясняют рост цен на продукты питания и товары первой необходимости подорожанием у поставщиков.
без маски не пускали - упоротые избиратели Зели, без маски, посылали всех "жидов найух" (не стал их переубеждать)))), и это ещё мягко сказано, Вошьдь будет неприятно удивлён
хоча у деяких їх магазинах це вже запроваджено тиждень тому
Те из них, кто не утратил связь с миром, покупают с 01.00 до 07.00.
Остальные, с деменцией, прострацией и синдромом совка, - в час пик.
В АТБ до 10 часов даже чек на пивас не пробъётся.
В Форах некоторых щас стоят стойки, и написано шо это бар, и там с 22:00 можно купить бухло.
Работают они чи нет - не знаю, но там коньяки-водки-вина какие-то присутствуют.
А в Познани мне в Жабке поляк в 22:05 пиво продавать отказался. Не знаю, может запрещено, а может рожа просто не понравилась.
Время сеньоров.
Я прочитал ваши посты выше.
Это называется социальная безответственность.
у нас во дворе селяне в определенные дни возят молочку... на 7.00 (в основном под заказ по телефону... отож такой сервис)))), так пенсы все равно с 5.00 стоят (в любую погоду!!!)...ну зачем? ведь по заказу! и в 7.10 ваш заказ все равно останется...
Сегрегация - в политике действия по выделению, чаще всего дискриминационному какой-либо группы населения;
Они ещё спят, в основном.
А многие конторы начинают работать в 10.
Свежий товар в то м же АТБ раньше 12 не вывозят, хлеб тоже в это время только в киевхлеб привозят.
А где АТБ берет картошку, которой даже свиней кормить нельзя - вообще загадка.
Показуха одна.
0-800-501-002
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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
Таких мест, где можно поскандалить, больше не осталось, кроме вот таких АТБов да поликлиник). Называется, заботятся о пенсионерах)) Им всегда нужна компания, а ее нету.
Так то я согласна. Но! Дописать в объявлении нужно: После 10-ти утра им же вход запрещен)) Они ж уже скупились! Вот и хорошо, пусть дадут возможность и другим это сделать. БЕЗ них)). И сделайте этим людям хоть хлеб бесплатным!! Позорище! Экспортируем черти куда наше зерно, а над людьми издеваемся((.
Думаю, что для себя такие великие люди производят продукцию в другом отдельном цехе (хлеб, колбасы, молочка). Я даже уверена в этом.
национальная солидарность...
௵_Надежда
@nadezdanba
·7 ч
Это Грузия, г. Батуми... Продукты для тех людей у которых нет возможности их купить
Это и есть помощь , сочувствие , любовь к своему народу !!!! Браво!!!!