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 "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00

Руководство сети призывает покупателей не пожилого возраста выбрать другое время для посещения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ".

"Учитывая то, что магазины сети "АТБ" посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией, компания вводит для них дополнительное регламентное время. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра, магазины сети "АТБ" ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок. Руководство сети призывает всех своих покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов "АТБ", чтобы предоставить пенсионерам без лишних рисков для здоровья и очередей совершить необходимые покупки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко

Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости, чтобы "обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность".

Принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Минэкономразвития отслеживает стоимость муки, хлеба, макарон, гречки, риса, говядины, свинины, сала, мяса птицы, вареной колбасы, молока, сметаны, сыра, масла, яиц, сахара, подсолнечного масла, картофеля и соли.

Однако цены уже выроли. Операторы украинского рынка ритейла объясняют рост цен на продукты питания и товары первой необходимости подорожанием у поставщиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3183943
 
   
 Топ комментарии
 
Цены взвинтили и заботятся изо всех сил.
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Картошка - на 70 процентов, лук - на 80, мука, крупа - на 30...
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Ты меня узнаешь па-любе, я буду с пакетом, с пакетом АТБ "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00 - Цензор.НЕТ 7850
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Цены взвинтили и заботятся изо всех сил.
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Вчера в очередной раз тарился макаронами. Вроде цена не выросла.
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Картошка - на 70 процентов, лук - на 80, мука, крупа - на 30...
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АТБ больше чем другие задрали цены на свои продукты, сволочи и сатанисты, наживаются на эпидемии. Еще и устраивают всякие фокусы для дураков. Проверить надо этих тварей на закупочные цены.
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Гречку подняли, и пресловутый боршевой набор, ну и по мелочам кое-что.
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Даже котов не обошли, привычный корм для нашего котика поднялся в цене.
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Где мосийчучка, с ежедневным "борщевым набором" при Пете?
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хробачки будуть мати шикарне літо "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 4273
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макароны выросли на пару гривен (было 14 стало 16), а крупы процентов на тридцать рис, например, от 21 до 28... сегодня.. пиво стабильно пока)
без маски не пускали - упоротые избиратели Зели, без маски, посылали всех "жидов найух" (не стал их переубеждать)))), и это ещё мягко сказано, Вошьдь будет неприятно удивлён
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ну, нарешті дозріли...
хоча у деяких їх магазинах це вже запроваджено тиждень тому
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Т.е после 10.00 пенсионеры перестанут приходить к магазинам и создавать очереди? Ну да, конечно.
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нет... не перестанут...просто Вас с 9 до 10 туда не пустят...
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Так я это и имела в виду. Что верх социальной справедливости в нашей стране. Зачем это вообще развели непонятно.
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другое дело - сделали б им какие-то скидки (по-штучно) на социальную группу - хлеб, масло, олия, крупа... чисто в этот час на 10 процентов по пенсионному....
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Пенсюки не нуждаются в такой лояльности.
Те из них, кто не утратил связь с миром, покупают с 01.00 до 07.00.
Остальные, с деменцией, прострацией и синдромом совка, - в час пик.
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Логика на 5+. Значит пенсионерам минимальные очереди, а другим максимальные "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00 - Цензор.НЕТ 8972 Других не жалко Заботливые. Лучше бы за ценами следили.
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А если мне нужно с утра похмелиться и трубы горят, то что это я должен страдать из-за каких-то пенсов? "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00 - Цензор.НЕТ 2714
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Ну похмелиться может и не все надо, но купить продуктов и хлеба для завтрака и приготовления на оставшийся день перед "второй" сменой не мешало бы.
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Так они ж вроде круглосуточно работают. Оттуда можно вообще не выходить.
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Не все. У нас в Мариуполе только несколько работают 24 часа.
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Низя в Киеве в 9 утра похмелиться, до 10 часов запрещено бухло продавать.
В АТБ до 10 часов даже чек на пивас не пробъётся.
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Кстати, наблюдал как синяки это дело обходят)))Зашёл он как белый человек в супермаркет, взял ту же пластиковую сиську с пивом, открыл, усосал половину, и теперь хош ни хош, а придётся ему продавать. Правда, только с 10, но он уже ведь как-то поправил здоровье, так что можно и по магазину походить)))
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У меня сосед так в обычном магазине (не супермаркете) исполнил. Пришёл в 22:30, открыл холодильник, достал баклажку "Тетерева" и открыл её. И девкам говорит: ну всё, теперь продавайте мне, она открытая уже. А они говорят - пробить твой пивас по кассе можно токо завтра в 10 утра, а у нас уже другая смена выйдет. Так шо по инструкции мы теперь полицию должны вызывать. Он им деньги, конечно, оставил, договорился как-то, но вышло всё равно очень некрасиво, был бы незнакомый чувак - они б ментов вызвали.
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Ну, в полодиннадцатого по всем канонам надо уже быть "хорошим" и иметь чем "догнаться". То парняга что-то кардинально протупил. Можно было бы в какой-нибудь алкомаркет зайти, их тут валом, тот же "Красне и биленька" к примеру. А вот козлиная "Фора" отказались в своё время мне пиво уже в 9 вечера продавать (дураки-ортодоксы, хотят быть святее папы римского что ли).
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Та это не в самом Киеве, а в пригороде (в Киеве вроде до 23:00 можно продавать).
В Форах некоторых щас стоят стойки, и написано шо это бар, и там с 22:00 можно купить бухло.
Работают они чи нет - не знаю, но там коньяки-водки-вина какие-то присутствуют.
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На заправку плиз. Сколько угодно. Хоть и несколько дороже.
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В Варшаве можно пивас и ночью купить, на заправке по крайней мере точно.
А в Познани мне в Жабке поляк в 22:05 пиво продавать отказался. Не знаю, может запрещено, а может рожа просто не понравилась.
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знаєш спиртне з якої години продають? вумнику! "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 3529 з 10.00
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може ти кацап, бо не знаєш з якої години в Україні продають спиртне? "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 1439признайся, полегши душу
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у нас в АТБ с 8 утра, хотя работает круглосуточно... есть магаз рядом тоже круглосуточный и там можно отовариться в любое время суток. Токо вот дороже удовольствие обойдется. Да и закуску лучше в маркете взять, хрен его знает скоко ей лет отроду в том магазе
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если все пенсы попруться именно с 9 до 10, то очереди будут - мама не горюй!
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Ты меня узнаешь па-любе, я буду с пакетом, с пакетом АТБ
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Ценники не забыли поправить, пенсам нужно умирать не от вируса, а от инфаркта.
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Здоровья тогда, пусть вирус накажет тех, кто на нем решил подзаработать.
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Час - это мало. Надо делать до 12-00 , например по четным дням
Время сеньоров.
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А другим можно и не завтракать "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00 - Цензор.НЕТ 3626 Чего уж там, делайте пенсионерам до 20.00, а остальных в утиль.
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Сразу видно человека, который думает только о себе...
Я прочитал ваши посты выше.
Это называется социальная безответственность.
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Нет, это называется охренение от нашей власти. Я ни разу не видела, чтобы пенсионеров кто-то притеснял или не давал войти куда-то. Вы видели? Так вот мне не понятна такая инициатива.
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А ответственность - это как? Все блага пенсам?
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Видимо нас с вами сейчас назовут бессердечными и не ответственными. По их логике, все отдаем пенсионерам, а сами отползаем и умираем. Не понять людям, что есть равенство. Тем более, что у пенсионеров есть хоть стабильный доход в виде пенсии, в отличии от тех кто остался без работы или послан на свой счет. Так что пиар на старичках сейчас неуместен.
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Почему мало-то? Ничего себе до 12.00!!! Они любят с утра, пусть до 10 скупляются.
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более того - они будут стоять за 3 часа до открытия...поговорят-пообщаются-повспоминают-поругают....
у нас во дворе селяне в определенные дни возят молочку... на 7.00 (в основном под заказ по телефону... отож такой сервис)))), так пенсы все равно с 5.00 стоят (в любую погоду!!!)...ну зачем? ведь по заказу! и в 7.10 ваш заказ все равно останется...
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Сегрегация (латинское segregacio - отделение) - разделение по какому-либо признаку, действия по такому разделению, а также результат такого разделения:
Сегрегация - в политике действия по выделению, чаще всего дискриминационному какой-либо группы населения;
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Я так зрозумів, не забороняють пенсам в інші години, а в "спецгодина" для інших це лише рекомендація, але це неточно - поряд АТБ нема перевірити "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 7826
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За одну годину вони не встигнуть побалакати про "проституток" та "наркоманів". "Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00 - Цензор.НЕТ 8198
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Типо в 9 часов - самое время для пенсионеров.
Они ещё спят, в основном.
А многие конторы начинают работать в 10.
Свежий товар в то м же АТБ раньше 12 не вывозят, хлеб тоже в это время только в киевхлеб привозят.
А где АТБ берет картошку, которой даже свиней кормить нельзя - вообще загадка.
Показуха одна.
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Не говорите, всегда поражалась картошке в АТБ, такое впечатление, что пол в амбаре подмели.
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Это неправильные пенсионеры спят до 9 - 10. Настоящий совковый пенсионер в 7 утра уже готов брюзжать и шаркать. Славить ссср и хаять демократию!!!
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Живые, еще нас переживут. Эти советские билетерши, библиотекарши и прочие труженицы и труженики до сих пор, в свои 75+ заскакивают в автобус на ходу, особенно если есть свободные места
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В 7 это вы много дали. Настоящий "советский" пенсионер с 5.30 утра пробивается на рынок и занимает очередь во все места, даже куда им и не надо.
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У нас ринки працюють з 7 годин, а раніше нікого нема🤗
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У нас просто есть несколько рынков, куда приезжают с сел рано с молочкой и тд. Ну а большинство рынков тоже работает с 7 утра.
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Следующий этап - карточная система на продукты питания и средства индивидуального пользования и личной гигиены
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моделей на всех не хватит.. потому к бабе пляшка горілки має додаватися
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якщо баба крива на лиці, то 4 пляшки. Нє? "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 4020
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Если 4 бутылки, то зачем баба?)))Всё наоборот: каждой женщине по мужчине, а каждому мужчине по бутылке))
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Больше года туда не заходил, а после вчерашнего барыжного поднятия цен и вовсе не пойду. Бойкот им.
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https://v2020.org.ua/

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Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.

- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.

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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
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з 4-00 до 6-00 працює зіцпредседатель ЗеФунт. "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 6543
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От я завтра піду о 9 в АТБ і розповім як це було.
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Пенсионеры НЕ любят, когда не с кем поругаться или хотя бы просто поговорить. Им неинтересно будет бродить всего лишь час среди своих ровесников. Им нужны "жертвы"))
Таких мест, где можно поскандалить, больше не осталось, кроме вот таких АТБов да поликлиник). Называется, заботятся о пенсионерах)) Им всегда нужна компания, а ее нету.
Так то я согласна. Но! Дописать в объявлении нужно: После 10-ти утра им же вход запрещен)) Они ж уже скупились! Вот и хорошо, пусть дадут возможность и другим это сделать. БЕЗ них)). И сделайте этим людям хоть хлеб бесплатным!! Позорище! Экспортируем черти куда наше зерно, а над людьми издеваемся((.
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Я теж пенсіонер! Хліб в Києві для пенсіонерів зі знижкою. Так батон коштує 9 грн, а не 11 грн.
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Не весь, у нас в Мариуполе норм Волновахский в бумажных пакетах. Вкусные и батоны, и багеты. А остальной реально не очень.
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У вас можливо, а в Києві краще купувати в Сільпо та кіосках...
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У нас как раз в киосках ужасный хлеб "Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 6349
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Нам "хозяин хлеба и молочки" ТовариСЧ ТАбалов печет тоже кирпичик невкусный. Сдоба, например, булочки "майские" какие-то дубовые. Молоко и кефир черти из чего - пакетик 0,450 грамм. Вот такой монополист. Поэтому приходится покупать в Велмарте, например). Там всегда свежая выпечка.
Думаю, что для себя такие великие люди производят продукцию в другом отдельном цехе (хлеб, колбасы, молочка). Я даже уверена в этом.
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Я почему-то всегда считала, что в столице все продукты какие-то особенные. Вкусные, бОльший ассортимент... Нет?) Я ошибалась?)
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Не только киевский. У нас тоже не праздник.
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АТБ работают круглосуточно, есть предложение приходить с 23 до 6 ( или с 0,00 до 5.00 что бы уж наверняка)
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сначала атб взвентили цены на социальные продукты, а теперь святых из себя корчат.
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Грузия....
национальная солидарность...



௵_Надежда

@nadezdanba

·7 ч

Это Грузия, г. Батуми... Продукты для тех людей у которых нет возможности их купить
Это и есть помощь , сочувствие , любовь к своему народу !!!! Браво!!!!

"Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00 - Цензор.НЕТ 8773
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Там старость уважают. А у нас... уничтожают.
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То же, не вариант для нас - у нас все разметут бомжи и тут же за углом начнут перепродавать.
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А ще би з 9.00 до 10.00 робили скидки тільки для пенсіонерів.
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