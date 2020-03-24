 Полиция устанавливает почти 500 человек, контактировавших с зараженным священником на Тернопольщине

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Он отметил, что на период общения с людьми, священник не знал, что заражен.
"Мы подсчитали в полиции, что за неделю он контактировал с около 500 людьми, он был на церковных службах, он проводил погребальный обряд. И сейчас мы ищем этих людей. Я называю эту фамилию - все, кто контактировал с Олегом Винниковым, пожалуйста, оставайтесь дома и звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы", - заявил Геращенко.
Как сообщалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.
Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.
Оставим Богов в сторону....
У меня были.., были и у моих знакомых...
Например, мои сны говорят мне точно, кто с моих родственников скоро умрет..., даже если он в здравии на этот момент...
так кто и когда с твоей родни умрет ?
Ну нашли эти менты тех 500 человек, а дальше что ?
За всю историю существования инквизиции біло вынесено всего 42 смертных приговора.
Сама церковь никогда не приводила приговоры в исполнение. Они только выдавали рекомендации государству.
42 было казнено по рекомендации за 800 лет !
Больше судебных ошибок происходит в один год в Украине.
* карантин *, приходят, оставляют записочки о здравии и за упокой ,и свечи. Батюшка их забирает, сам свечи ставит,и служит в совершенно пустом храме. Время такое, карантинное.
Это только начало в этом году. Будет хуже.