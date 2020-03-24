 Полиция устанавливает почти 500 человек, контактировавших с зараженным COVID-19 священником на Тернопольщине

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что на период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

"Мы подсчитали в полиции, что за неделю он контактировал с около 500 людьми, он был на церковных службах, он проводил погребальный обряд. И сейчас мы ищем этих людей. Я называю эту фамилию - все, кто контактировал с Олегом Винниковым, пожалуйста, оставайтесь дома и звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы", - заявил Геращенко.

Смотрите также: Спасатели провели дезинфекцию церкви УГКЦ на Тернопольщине, в которой служил настоятель с подтвержденным коронавирусом. ФОТО

Как сообщалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.