 Школы и детсады столицы отключат от отопления 25 марта, чтобы сэкономить средства для борьбы с COVID-19, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - подчеркнул он.

Отмечается, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее мэр столицы Витайли Кличко заявил, что предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн.

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