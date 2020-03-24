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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:детсад (195) карантин (1032) КГГА (2361) Киев (18789) школа (2014) отопительный сезон (293) Мондриевский (4) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Школы и детсады столицы отключат от отопления 25 марта, чтобы сэкономить средства для борьбы с COVID-19, - КГГА

Столичные власти по инициативе городского головы принимают обоснованное и взвешенное решение об отключении отопления в школах и детских садах. В связи с противоэпидемическими мероприятияими это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - подчеркнул он.

Отмечается, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее мэр столицы Витайли Кличко заявил, что предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин закрыли все киевские интернаты, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3183941
 
 
 Топ комментарии
 
Конченные дебилы!
Уже неделю не работают ни школы ни садики, а вы их отапливаете...
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-5 ночью никак не может привести к замерзанию труб в помещении. морозы это стабильно днем и ночью хотя бы от минус 5-7. а при заморозке -5 ночью даже на реке лед не образуется, не то, что в трубах в помещении
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логічно.
до травневих там нікого не буде
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Конченные дебилы!
Уже неделю не работают ни школы ни садики, а вы их отапливаете...
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Шо за прикол у нас с 16 марта отключены сады с начала карантина.
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а вони досі опалювались? нафіга? карантин вже пару тижнів. морозів немає, труби не полопаються, одразу треба було і виключати
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Сегодня ночью было -5 в Киеве, ну так морозов нету)
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-5 ночью никак не может привести к замерзанию труб в помещении. морозы это стабильно днем и ночью хотя бы от минус 5-7. а при заморозке -5 ночью даже на реке лед не образуется, не то, что в трубах в помещении
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Труби у землі, до них мороз не дістане... Вдень температура плюсова, будівлі не встигнуть промерзнуть... Крім того, все одно, після закінчення періоду опалення воду з системи зливають - чому там розмерзаться? А період опалення і так планували, в зв"язку з температурою повітря, закінчить на два тижні раніше - тобто, в перших числах квітня...
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А на чому теплокомуенерго та облгази наварюватися мають?
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В школах надо было приезжим карантин устраивать.
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Это они что до этого сторожей школ обогревали?
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Учителя ходят на работу. Может и не во всех школах. Вы за них не волнуйтесь, на авходные сами прикручивают
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ЗАЧЕМ??? Зачем гнать на работу учитилей и бездумно и бессмсленно подвергать их опасности??? Неужели из дому учитель не разошлет домашния задания?
Когда уже будут в продаже мозги?
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Ніхто їх не гонить,є навіть вказівка з МО , має бути тільки хтось 1 з керівництва і все( може і обігрівач включити) ,а ходять ті що дома не зочунть сидіти і шукають причину .
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Все правильно... Діти дома сидять... Навіщо гріть стіни? А сторож і в курточці посидіть може - менше на сон тягтиме...
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Если и в садиках и в школах карантин, то зачем их было отапливать? Может нужно кого-то посадить за растрату?
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бабло
цены на квт/час отопления выше, чем цены на квт/час эл.энергии
уже, у барыг от государства Украина есть возможность
впаривать ненужные услуги втридорога,
Зеленский ещё и закон принял в поддержку воров
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дома жесть, батареи горячее , чем зимой, «кременчугтеплоэнерго»
пилит бабло, которое обещали вкинуть в субсидии и дотации,
государство решило сдоить с граждан побольше ?
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И это верно, главное не переставать покупать Ермаку мерседесы и золотые наборы на подарки. Ждем также мобилизации средств пенсионного и других фондов, отмены субсидий и соцвыплат на борьбу с короной. Все для фронта, все для победы, лохи! Всем приготовится и сгруппироваться для столкновения!
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******** что-то с отоплением в Киеве, послали закрыть задвижку слесаря Васю после начала карантина, а он взял батылку и ушёл на обсервацию.
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Для экономии мудалик и мусоропроводы в домах заварил?
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