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 Институт молекулярной биологии только вчера получил незначительное финансирование для создания и производства тест-систем для диагностики коронавируса

Сотрудниками Института молекулярной биологии, разработана, произведена и полностью готова для использования высокоточная "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19". Данная тест-система прошла регистрацию в Украине.

Об этом говорится в заявлении директора Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) академика Тукало, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с поручением Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилова от 21.01.2020 года № 173 / 14-04 / 2-20, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) привлечен к участию в работе по созданию лабораторного варианта украинской тест-системы для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-2019. На сегодня сотрудниками Института разработана, произведена и полностью готова для использования высокоточная "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19". Данная тест-система прошла регистрацию в Украине и представляет собой готовый к использованию набор для количественной полимеразной реакции (ПЦР)". - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень

"Набор для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2 разработан на основе амплификации кДНК вируса в пробе. Детекция реакции ПЦР в реальном времени происходит с использованием интеркалюючего флуоресцентного красителя SYBR Green (EvaGreen) и 4-х высокоспецифичных праймеров к N-белку коронавируса SARS-CoV-2 (также вариант набора с дополнительными праймерами на участок РНК, кодирующий вирусный S белок). В наборе есть реагенты для положительного, отрицательного и внутреннего контроля". - добавили в Институте молекулярной биологии.

"Академия НАН Украины получила с большой задержкой (только вчера, 24.03.2020 г..) незначительное финансирование для работы по созданию и производству тест-систем, и ИМБГ НАНУ первые изготовленные партии "Тест системы для диагностики коронавируса COVID-19" (на 600 анализов) передал для использования в Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины и в центр общественного здоровья МЗ Украины в г. Киев. Президиум Академии ведет интенсивные переговоры с Кабинетом министров Украины относительно финансирования для производства следующих партий тест-систем", - акцентировал директор Института молекулярной биологии Тукало.

Источник: https://censor.net.ua/n3183940
 
 
 Топ комментарии
 
И разработчики подходили в отпуска за свой счет т.к. бабки на разработку и производство никто не предусмотрел.
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Після чого вчених відправили у відпустку за власний рахунок.
ЗЕ!
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Госзаказа нет потому что Государства, как такового, уже почти не осталось. Любой харьковский "бизнесмен" может свободно привселюдно чмырить официальных представителей власти, и отдавать им распоряжения.
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Вчора завезли, сьогодні вже розробили. Молодці! Ми в вас віримо!
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И разработчики подходили в отпуска за свой счет т.к. бабки на разработку и производство никто не предусмотрел.
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Зелёный краситель?Опять эти недвузначные намеки?
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Після чого вчених відправили у відпустку за власний рахунок.
ЗЕ!
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До, а не після. Дистанційна робота, як зебіли радили, при тому безоплатна, бо треба встигнути врятувати людство.
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Если инопланетяне смотрят TV и читают Net, щупальцами упираются,кричат:"на Землю не летим","нас во вселеленной нет"
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Співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за свій рахунок.
Про це написала в Facebook співробітниця інституту Оксана Півень, передає Цензор.НЕТ.
"Так ми, і не тільки наш інститут, наразі у відпустці за свій рахунок. Є проблеми з базовим фінансуванням - тобто грошима на зарплати згідно зі штатним розпорядком", - написала вчена.
Вона також зазначила, що не коментуватиме ситуацію з фінансуванням інституту.
https://censor.net.ua/ua/n3183898
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Так может они у рашки тест системы берут?
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Знакомые работают в этом институте. Да - разработал. НЕТ - не выпускают. Потому что госзаказа нет, а сами тесты надо изготовлять не в институте, а на частных мед-фабриках.
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Госзаказа нет потому что Государства, как такового, уже почти не осталось. Любой харьковский "бизнесмен" может свободно привселюдно чмырить официальных представителей власти, и отдавать им распоряжения.
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Зебариги зайняті відкатами, скуповують всякий непотріб по всьому світові , українським розробникам грошей не дають, у відставку земерзоту, зрадників і колаборантів.
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Інженери-хіміки компанії "НІБУЛОН" вивчили можливість визначення наявності коронавіруса в крові людини за допомогою апарату для перевірки ГМО в складі сільгосппродукції. Про це розповів директор компанії Олексій Вадатурський на сторінці в Facebook.
"Виявилося, що за допомогою одного з наших апаратів - ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) - можна виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість , бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму", - пише Олексій Вадатурський.
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Ну так амплификатору пофиг какие ДНК или РНК размножать - вирусные или не вирусные. Но амплификатор не выявляет, он делает много копий нуклеиновых кислот, чтоб их концентрация стала выше, чем чувствительность специфических реагентов.
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Вот тест системы, которые привезли уже распределили наверно среди своих и их родни.
А народу зубы заговаривают БУДУЩИМ . Какие то коммуняцкие привычки
Пусть отчитаются КУДА И КОМУ пошли тесты, которые вчера самолёт из Китая привёз
Или народу знать необязательно
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...получил финансирование для создания и производства тест-систем...

Пустая трата народных денег. Тест-системы давно уже созданы и производятся. Ничего они за эти деньги не создадут и не произведут. Может через год.. или два.. или как всегда.. Лучше было за эти деньги сегодня купить готовые тесты.
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Нехай тратять на українських розробників, нехер інших годувати з відкатами.
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" ... только вчера получил незначительное финансирование ..."
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То барыги у власти, теперь клоуны, какая академия наук, какие тесты и вакцины, вы о чем?
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Сюда нужно денег вбахивать из бюджета и олигархов надо трусить! Потому что если расплодится вирус, то по олигархам ударит тоже сильно и обанкротит их конкретно! Потому пусть башляют!
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Незначительное финансирование? Ну хоть гривен триста дали?
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