 Украина договаривается с Европейским инвестиционным банком о кредите в 40 млн евро на борьбу с коронавирусом, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сегодня министр развития общин и территорий Алексей Чернышов провел онлайн-совещание ЕИБ в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

Стороны обсудили и вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине.

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"Эти средства займа от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом относительно перечня оборудования, должны закупить на эти средства", - прокомментировал Чернышов.

Представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины также в настоящее время является сверхважной возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с COVID-19.

Напомним, Международный банк реконструкции и развития, который входит в структуру Всемирного банка, проводит переговоры с правительством Украины о выделении кредита на $500 млн, который направят на поддержку экономики страны во время карантина.