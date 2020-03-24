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 Политика Украины
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 Украина договаривается с Европейским инвестиционным банком о кредите в 40 млн евро на борьбу с коронавирусом, - Кабмин

Министерство развития общин и территорий 23 марта получило от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) план действий по предоставлению займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сегодня министр развития общин и территорий Алексей Чернышов провел онлайн-совещание ЕИБ в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

Стороны обсудили и вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине.

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"Эти средства займа от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом относительно перечня оборудования, должны закупить на эти средства", - прокомментировал Чернышов.

Представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины также в настоящее время является сверхважной возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с COVID-19.

Напомним, Международный банк реконструкции и развития, который входит в структуру Всемирного банка, проводит переговоры с правительством Украины о выделении кредита на $500 млн, который направят на поддержку экономики страны во время карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3183934
 
 
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А даже если не деньгами, то наша власть все равно умудрится продать народу по двойной цене.
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Вы не справедливы. Такой гешефт и всего по двойной цене? Тогда вы плохо думаете за Зе.
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Земародеры решили под шумок нажиться...
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Интересно, сколько из этих 40 млн.пойдут на борьбу с вирусом?))
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во сколько украсть можно
попередникам столько даже неснилось
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Это Украина будет отдавать долги по кредиту с процентами, а договаривается нынешняя власть Украины.
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Я би цім крадіям жодної копійки не дав!
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******************!!! Янєлохи їх вже роздеребанили і ще в дебіті фонд зостався.
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договорились о предоставлении 40 млн. долларах... от европейского инвестиционного банка...
Да такие деньги в год проедает один только Ахметов на своих банкетах и раутах...
Потрясите лучше олигархов. там можно миллиарды наскрести
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США выделяет 50 милиардов, Украина в 1000 раз меньше из которых 3/4 разворуют
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Ермак по чину выше. Ему ещё гараж на Троещине под новый мерин нужен.
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ураа! попрошайки выклянчили! це перемога! и есть шо попилить.....
а как же олигархи, зеля? это ж шо получается? на халяву отстрочил и еще должен остался? сильный стратег! путена собрался переиграть! ))
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та на одних масках нагрілись на тих сорок лімонів йєврів
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.."неподьемная" сумма, 40млн. евро, речь о 40млрд. должна бы идти, а такую любой даже латентный местный Корейко легко потянет...мама лбит скорость например, или пан атаман Грициан Задунайский или как там его правильно, Задеснянский..
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На какую борьбу они деньги клянчат? Они с населением борятся а не с коронавирусом. Не давайте уродам ни копейки.
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Тут щедрый лохопет раскидал одной росписью лярды, а вы со своими подачками. Бене нужен дефолт - не мешайте, не видите клоуны работают над этим.
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Т.е. это кредит на шею народа. А вот интересно, сколько на борьбу с коронавирусом выделил выведенных без налогов денег ТОВ "Квартал 95" и лично его собственник некто Зеленский? Ну и лысый дегенерат с хряком юзиков и прочая шолупень сколько вернули в украину?
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не давайте! зебилы всё украдут! ворам нельзя давать денег.
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тю ***.. коломойский что ли не может дать? это ж копейки для него..
да у любого депутата есть такие деньги на карманные расходы скинулись бы уже сволочи
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