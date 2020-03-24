 Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба Закарпатской ОГА, сейчас в областной инфекционной больнице находится один человек с положительным результатом теста ПЦР (полимеразная цепная реакция). Указанное лицо контактировало с человеком, вернувшимся из стран, где были подтверждены случаи COVID-19. Врачи сделали дополнительные тесты и ожидают результатов из Киева для подтверждения диагноза коронавируса. Стан больной стабильный.

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