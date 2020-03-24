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 Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу

Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу будут охранять военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба Закарпатской ОГА, сейчас в областной инфекционной больнице находится один человек с положительным результатом теста ПЦР (полимеразная цепная реакция). Указанное лицо контактировало с человеком, вернувшимся из стран, где были подтверждены случаи COVID-19. Врачи сделали дополнительные тесты и ожидают результатов из Киева для подтверждения диагноза коронавируса. Стан больной стабильный.

Читайте также: Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183933
 
 
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Терористи незнають де й як роздобути Ковід19, усі кинулися до нас,По
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Влада продовжує робити ідіотські речі. Мало того що буде купа хворих лікарів на коронавірус, так Аваков ще вирішив і Нацгвардію заразити коронавірусом! Це повна неадекватність! Влаштовують пляски з бубном навколо звичайної вірусної хвороби і вганяють державу у шалені збитки! Бабцю з мокрою ганчіркою поставьте на вході, вона буде охороняти вхід і постійно мочити ганчірку в дизенфікційному розчині - це буде більш якісна охорона від коронавірусу!
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Нє пєрєживайтє ви так! Хуже нє будєт!
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Видимо имел место инцидент не попавший в новости.
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"Коронавірусників" тих, шо роздуплілися і хочуть втекти.
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сейчас на вас накинуться провластные боты ибо вы посягнули на святое - на страшилку и миф власти о страшном и коварном короновирусе, который ежедневно косит миллионы людей
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Ну, надо же создать видимость бурной деятельности и востребованости.
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Буратіно: Разниє случаї єсть. Мєня тоже одна тьолка любила.
Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. І так і сижу всьо время. А вона, ****, подойдьот ззаду, руки на плечі положить і гладіт, і гладіт. А я їй: шо ти, стерво, мене гладиш, шо я тобі, кіт? І по ї...нику сразу - на! (Вздихає.) Любила меня.
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Раньше не охраняли, и люди с подозрением на вирус сбегали или пытались сбежать. Как на Волыни на днях
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Кращеб Сабакова посадили туда і взяли під охорону..разом Зеленим лайном.
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А что это за такой "непростой пациент".если ЗА ДЕРЖАВНЫЕ ДЕНЬГИ ему такая охрана?
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Misha Komadovsky

@komadovsky

·23 мар.

В словарном запасе американцев появилось новое слово: #COVIDIOT.
Это сочетания названия болезни #COVID19 и idiot.
Означает человека, который игнорирует предупреждения и превентивные меры, связанные с пандемией коронавируса в мире.
Не будьте covidiots! Всем здоровья!
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Памятка для заболевшего коронавирусом:
Если ты заболел, то укуси ближайшего к тебе депутата или чиновника. Не дай чтобы твоя смерть была напрасной
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Наверно уже были случаи нападений коронавирусных на людей,потому и охраняют так усиленно.
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Вот ето страсть, коронавирус хотят украсть. Наверное хотят применить его, вместо ракет и ЯО
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Охранять чтобы не сбежали оттуда или чтобы не лезли туда?
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