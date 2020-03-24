 Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - говорится в сообщении.
Как информирует пресс-служба Закарпатской ОГА, сейчас в областной инфекционной больнице находится один человек с положительным результатом теста ПЦР (полимеразная цепная реакция). Указанное лицо контактировало с человеком, вернувшимся из стран, где были подтверждены случаи COVID-19. Врачи сделали дополнительные тесты и ожидают результатов из Киева для подтверждения диагноза коронавируса. Стан больной стабильный.
Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. І так і сижу всьо время. А вона, ****, подойдьот ззаду, руки на плечі положить і гладіт, і гладіт. А я їй: шо ти, стерво, мене гладиш, шо я тобі, кіт? І по ї...нику сразу - на! (Вздихає.) Любила меня.
Misha Komadovsky
@komadovsky
·23 мар.
В словарном запасе американцев появилось новое слово: #COVIDIOT.
Это сочетания названия болезни #COVID19 и idiot.
Означает человека, который игнорирует предупреждения и превентивные меры, связанные с пандемией коронавируса в мире.
Не будьте covidiots! Всем здоровья!
Если ты заболел, то укуси ближайшего к тебе депутата или чиновника. Не дай чтобы твоя смерть была напрасной