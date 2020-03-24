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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко

Врачи боятся, что станут источником распространения коронавируса. Если медики массово перестанут выходить на работу, мы получим не Италию, а миллионы зараженных и массовые смерти от пневмонии дома.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Татьяна Даниленко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока страна готовит полицейских, военных и Нацгвардию к обеспечению порядка в режиме чрезвычайного положения, медиков бросают на передовую безоружными. Киевскую городскую больницу N8 перепрофилировали на прием COVID 19. Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига - Киев, в частности с характерными симптомами. Больница отказалась забирать людей. Причина - у медперсонала нет средств защиты. От слова "вообще", - рассказала она.

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"На этой неделе появились маски и респираторы, которые просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит. Ветхих защитных костюмов выделено 3 (!) на смену. И они совсем не похожи на то, в чем на вызовы выезжают врачи частных скорых. Медики на зарплате 5 тыс. гривен, которые добираются из пригородной зоны на попутках, покупают в качестве защиты хирургические костюмы за собственные деньги. Очки - одни. На всех", - добавила журналистка.

"При этом наплыв пациентов с тяжелыми пневмониями. Экспресс-тесты коронавирус не подтверждают. А ПЦР-тесты не делают. За все время было разрешено только для одного пациента - первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест. Коллектив больницы возмущен, что их, живых людей, превращают в расходный материал. Руководство советует каждому работнику принимать решения самостоятельно - работать дальше, идти на изоляцию, или же ложиться в больницу. Атмосфера - страх и растерянность. Врачи боятся, что станут источником распространения коронавируса. И это столица. Одна из крупнейших и лучше оснащенных больниц. А что в регионах? Кто знает? Давайте думать, что с этим делать! Если врачи массово перестанут выходить на работу, мы получим не Италию, а миллионы зараженных и массовые смерти от пневмонии дома". - резюмировала Даниленко.

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"Столичная больница №8, которую Минздрав обязал принимать подозреваемых и инфицированных коронавирусом... отказалась принимать пациентов по объективной причине - медиков не обеспечили средствами защиты. Дико такое слышать. Это сюда должен приехать президент Зеленский, который так сильно переживал в Санжарах и звонил девушке с собачкой в Ухань, вот сюда должен приехать экс-премьер Гончарук со всей своей командой, и объяснять свои безответственные решения разрешить продажу масок на экспорт, и не закупить вообще ничего для пополнения Госрезерва во время эпидемии, вот сюда должен приехать действующий премьер Шмыгаль, и объяснять, почему он до сих пор не способен обеспечить установленный им карантин элементарными средствами! Вот сюда приезжайте и тут поясняйте, не в Фейсбуке, не ролики записывайте ради пиара, а делайте дело. Вы власть и обязаны решать проблемы, потому что гибель любого гражданина, кто не может получить лечение, и заражение любого врача, который не обеспечен масками, халатами и перчатками, на вашей совести. Но надежды, конечно, мало. Надо самоорганизовываться и решать проблему силами гражданского общества", - прокомментировал данную ситуацию главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко 01
Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко 02
Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко 03
Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3183932
 
   
 Топ комментарии
 
Отличная демонстрация того, как зеленая власть, за 3 месяца подготовилась к карантину
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Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко

Пусть спросят у Зели и у Скалецкой. Они уже три месяца знают, где всё лежит.
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Ну тепер дещо менше. І таке може бути в кожній київській лікарні... Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко - Цензор.НЕТ 1612
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За три місяці не налагодити виробництво халатів та масок в тюрмах, на держпідприємствах та учбових закладах? А чим займався уряд, РНБОУ, Президент?
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Говорят что маски в 73% случаев не эффективны.
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Ща ЗеЛох зніме новий відосік на Теслі і усьо буде чікі пікі !
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Ой як невдобно получилось .... Але ж є новий мерс Єрмака !!!! Бінго !
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Как всегда. То хрен короткий, то рубашка длинна...
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У 8 лікарні всього 870 ліжок по всім відділенням🤗
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7000 коек ето для депутатов и чиновников. Холопы будут ползать по улицах
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Отличная демонстрация того, как зеленая власть, за 3 месяца подготовилась к карантину
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Отличная демонстрация того,

Развала государства Украина - оно не способно выполнять основные функции государства. Если государство направляет людей в опр больницу, именно оно должно обеспечить эту больницу необходимым. Развал .....
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Везите всех больных и складывайте штабелями на Банковой
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Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко

Пусть спросят у Зели и у Скалецкой. Они уже три месяца знают, где всё лежит.
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Так з інших лікарень теж повиписували хворих, іншим відмовили в операціях і чекають короновірусників. А в лікарнях нема обладнання для лікування хворих.
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Як гроші за відвідування здирати вони знають,а як маску купити за власний кошт-ні
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Почему журналистка Даниленко не пишет правду?

В полицию вбухивает немерянньіе деньги ВЛАСТЬ, а не страна.
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І хто ж у нас розпоряджається грошима - влада чи країна?
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Год назад что бьі не происходило, назьівалась фамилия Порошенко.

Фамилию ньінешнего преЗедента, имеющего тотальную, безграничную власть, журналистьі стесняются назьівать.
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В полицию вбухивает немерянньіе деньги ВЛАСТЬ, а не страна.
Дет сад. Пани Алла, кто распоряжается гос бюджетом в любой стране?
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А что, те 7000 коек, о которых написано в новости ниже, уже заняты?
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то для "украинской элиты" а не для украинцев
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В регіонах уже давно перестали робити в поліклініках аналізи, а направляють в приватні платні заклади, які ростуть як гриби навколо поліклінік. Дуже часто на прийом до лікаря потрібно купити навіть рукавички. Мені особисто робили операцію в лікарні і перед операцією дали список що я повинен був купити, а купити потрібно було починаючи з рукавичок, скальпеля и т.д.........Зато вони розказують як вони працюють в турборежими і про якісь міфічні реформи....З кожним днем стає все гірше.
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а дальше, по кругу. В конце дня, врачи сдают в аптеки всё то, что заставляют пациентов там покупать. Жена работает в аптеке, знает не по наслышке...
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О *** проснулся. Такое уже давно что пациенты все сами покупают плюс еще и персонал подмазать надо.
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Кстати, ты уже в курсе что деда мороза нет?
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Тепер тільки значки, але не всі вірять... Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко - Цензор.НЕТ 9023
Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко - Цензор.НЕТ 766
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Везде только саботаж и предательство и это во время войны и эпидемии а все потому что наказывают только украинцев а их наоборот поощряют безнаказанность и государственными постами, к сожалению уроки истории не выучены, поэтому Украина снова проиграет и распадется как в 1918-1933.
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По данным таможни , с января по 13 марта 3еленые новые человечки ТОННАМИ продавали медицынсские маски в Италию Грецыю Испанию Польшу и РФ..
.
Я понимаю, страны в предверии эпидемии создавали резервные запассы , и на этом можно было не плохо нажиться....
.
Но !!
.
В россию ??
.
Там много не заработаешь ?!!
.
Или это какое то новое комерчесское мышление НОВЫМИ НЕ БАРЫЖНЫМИ ЛИЦАМИ ?
,
,
??......,,Ю.ю.ю.ю.ю
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Это всё что нужно знать о бравурных заявлениях лживой власти об ихней борьбе с короновирусом и о ежеминутной заботе о людях...
На этом примере, наглядно показано, что в реальности власть срала на людей...
И этот пример ещё раз доказывает, что власть - насквозь лживая и воровская.
Во власти одни подонки и мрази.
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Зе презедент, так ты ж на всех каналах хрипишь, что все у нас готово.
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это пиар для дибилов, нормальные люди давно не верят брехливой власти и воспринимают всё наоборот, что говорит власть
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такая у Зе работа усыпить жертв перед "русским миром", будет как в 1918-1933.
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Какая-такая сраная 8-я больница? А почему их не везут в те индивидуальные автономные боксы, о которых нам уже три месяца в телевизоре рассказывют?
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Александрійська зараз лише для Иліти?
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А навіщо ж туди спецпідрозділ Нацгвардії вводили?
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какие к черту боксы в етой стране? Когда начнется реальный падежь, то максимум куда будут свозить ето на полигон за городом и закапывать во рвы пересыпая известью
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Насколько знаю в киевском онко центре, врачи и медсестры сами покупают себе средства защиты. А они работают с больными которым заражаться никак нельзя
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больница №8 отказалась принимать пациентов...

А как-же клятва Гиппократа??? А как-же уголовная статья неоказание помощи??? Врачишки совсем охренели? А кто им диагноз поставил? Или вообще никого не хотят принимать? Сегодня с коронавирусом не берут, завтра с аппендицитом...
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А клятву Гиппократа читал? Если они заразяться коронавирусом, то заразят остальных пациентов. Сначала новость прочти какая причина этого. Или ты, зебил, в глаза долбишься?
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Если российских коллаборантов не то что не наказывают, им дают должности то почему саботажники а может и диверсанты должны бояться наказания??? наказывают украинцев это украинские активисты сидят в тюрьмах. Привет русский мир как в 1918-1933.
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Врачишки привыкли жить на взятки и на схемах, и чхали они на зарплату)
Но! Тут ЧП, и взятки им никто давать не будет и нужно работать на зарплату) которая смешная до ужаса)
А врачи-рвачи на шару рисковать не собираются)))
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Звичайні лікарні використовувати проти Ковід19 -Злочин Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко - Цензор.НЕТ 8221 Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко - Цензор.НЕТ 8221
Повинні відкривати Спеціалізовані,одноразові! Після використання спалюватися Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко - Цензор.НЕТ 8221
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Коронавирус это единственная заразная болезнь в мире, или других киевская больница никогда не принимала?
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Открою тебе секрет. Для лечения инфекционных болезней существуют Инфекционные отделения которые находяться, обычно в отдельном корпусе. Тут "переделали" обычные отделения под инфекцию. Там нет никаких боксов для изоляции. К тому же после того как " переделали" нет средств индивидуальной защиты.
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Вчера искал маски, их небыли, добрый человек подсказал аптеку, но ещё не ходил туда, чтобы только из-за масок шататься.
Но забыл сообщить в аптеках спирта тоже нет.
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Ну, покойный тесть нагнал столько первака - хватит пересидеть ядерную зиму.
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Правильно!!! Нету средств защиты медикам - вон больных на улицу помирать. Нету денег у поциента - тудаже!!! Персоналу больницы забаррикадировать все окна, входы и выходы, занять круговую оборону!!!
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А вы в шкуру этого медика влезьте, с инфицированными поработайте без средств защиты, а потом домой к семье, к своим деткам вернитесь и расскажите нам потом свои впечатления.
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А мне начхать на шкуру этих "медиков". Которые годами занимались только поборами, поборами и еще раз поборами. Которые не боролись за честь своей профессии и превратили её в отвратительный пофигизм, унижение и обдиралово больных. Которые только потому и казались медиками, что выдирали деньги на все из карманов людей, которым деться некуда. Они всегда футболили больных и то, что будут футболить тем более сейчас было понятно заранее. Медицина в Украине - все, хана ей. Нужно строить новую.
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Здравоохранение за 30 лет уничтожено полностью и не далеко только нынешней властью. И далеко не только здравоохранение. Уничтожены всё, госсударства как такового уже не существует
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Вот Радуцкий с Нефедовым ну и Зелей, с жонами и мамаи пускай и поухаживают за больными в киевской больнице №8. А Ермак пускай врачей на новом мерседессе развозит, на работу и с работы.
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Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео.
https://lenta.ru/news/2020/03/24/priekhal/
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Зараз 30 років навмисної руйнації медицини вистрілить не гірше Чорнобиля. При Чорнобилі хочь засоби захисту стали видавати на другий чи третій тиждень.
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Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига -

то есть, специализированные инфекционные клиники УЖЕ ПЕРЕПОЛНЕНЫ?

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инфекционные клиники только на бумаге инфекционные, а по защищённости - 13 век.
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Все идет по плану развала и сдачи страны зеленой плесенью.Не убежать кловану,только до первого столба.
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Объявление. Срочно! В страну требуется Пиночет. Опыт работы в Чили приветствуется.
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И шоб СТАДИОН ТАК СТАДИОН. С ЗЕлёной травкой.
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А, что там "Больница будущего"? Пустует наверное? Алллооооо, Витюша Андрушевич Ющенко, отзовитесь со своей Катей? Или она медсестрой в инфекционном отделении, в этой больнице волонтёрит?
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Помню, не успел туда зайти, сразу звездень завела в каптерку "Ну вы ж понимаете, х*емое, денег дайте, а я всё роганизую". Так может со взяток, раз берете,и купить маски и халаты?!
Я уже не говорю про то что судя по парковке могли бы и ремонт делать за свой счет. Как только нужно соблюдать врачебную этику и клятву - вовсцыкались. Самая циничная профессия, могут только менты посоревноваться.
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в регионах нет тестов, больниц и врачей - поэтому и проблем с ними не возникает.
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Как 100 гривен в карман чтобы таблетку принесли на стационаре так медсестра может, а как только какая то опасность, так все, ничего делать они не будут.
В Италии тоже не все врачи одеты как космонавты НАСА, это даже по видео видно. Это их обязанность лечить, как военных сражаться с врагом.
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...зато показуха *****-суки, нет слов... врачей на руках нужно носить...
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