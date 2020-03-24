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 Дополнительные 7 тыс. коек подготовили для больных коронавирусом в Киеве, - Кличко

В случае осложнения эпидемиологической ситуации столичная власть дополнительно подготовила 7000 коек для больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В случае осложнения эпидемиологической ситуации столичная власть еще дополнительно определила учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса, и мы готовы дополнительно развернуть 7000 коек, но надеемся, и мы все сделаем для того, чтобы это количество коек не нужно было использовать", - сказал он.

Кличко отметил, что сегодня всех тех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на коронавирус, принимает Александровская больница. По его словам, там есть все необходимое, чтобы оказать своевременную и квалифицированную помощь тому, кто в этом нуждается.

Также он добавил, что во всех больницах есть запас индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств для оказания медицинской помощи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183930
 
 
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І завдяки блазню - цілком можливо їх не вистачить для хворих...
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"Свежо придание, да вериться с трудом"
Где они нашли эти 7000 коек и как их подготовили?!
Выпихнули обычных больных из обычных больниц?
А инфекционная подготовка?
Трехразовая в день дезинфекция?
Тамбуры?
Дезинфекция персонала?
Это они все подготовили?!
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Фото в студию, а так мало верится
Вот так вот готовиться Болгария к коронавирусу, стадионы переоборудуют в больницы, а в Украине объявляют тендер на ремонт крематория
Дополнительные 7 тыс. коек подготовили для больных коронавирусом в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 88
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Эти зеленые депилы думают что могут вылечить вирус койками? У каждого дома есть койка и при потребности каждый сам себе притащит, но нет аппаратов для вентиляции легких!
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В більшості людей паніка і навіть свідомих коментаторів також паніка.Я нагадаю,в нас війна з московитами,а московит набагато страшніший вірус.Де подівся патріотизм? Ви ж всі по коментарях,були готові воювати з ними повномаштабно.Прийшов вірус і що вже все? Подивіться на Сирію,що буває при серйозній війні,цьому вірусу і близько таке не під силу.Навіть в новинах вже про війну майже нічого не публікується.
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На НСК Олимпийском готово ещё 73 000 таких же койко-мест ))))
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то для Ылиты, не для украинцев. Украинцам тюрьмы.
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Они что там все с отбитыми мозгами, тут читаю: " Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты " , а тут победные реляции. Вообще в этой стране где реальность?
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