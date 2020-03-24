 Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", - говорится в сообщении.

По его словам, для возврата этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами, через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти.

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