 Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", - говорится в сообщении.
По его словам, для возврата этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами, через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти.
интересно, что бы случилось с Германией, увидев в этой позе, скажем, Меркель.......
))
У Зели выбор, Коломойский или украинцы, к сожалению он выбрал первое.
знаю, что у премьер-министра, президента, всяких там депутатов зарплаты в пределах 100 тыс. грн. (4 тыс. дол)
сразу обращаю внимание, что менеджмент юр. лиц, находящихся в гос. собственности - это не чиновники
но у нас "должен" и "будет", это путь в никуда...
Венедиктова , как там с Позовом о защите хАваковского "Спрута" ...., все под контролем...
А за многими через подставных людей стоит также и Кучма.
4-м по величине банком был Дельта-банк.
Формальный владелец которого - обычный альфонс, жена которого на 10 лет старше и поинтересуйтесь кто она.
.
а почему раньше в суд не обратились ?
ждали, когда исковая давностб пройдёт ?
как по мне, так Коломойский - Герой Украины
но если так , то почему не провести открытое судебное слушание,
по скайпу например ?
разобраться, кто чего, обратиться в ЦРУ и прочие достойные конторы ?
а то получается Коломойский сам, ночью мешки грузил и отвозил