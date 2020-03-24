EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3254  74
Все про:банки (1675) банкротство (285) Приватбанк (598) Милованов Тимофей (184)

 Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен.

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", - говорится в сообщении.

По его словам, для возврата этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами, через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов опровергает отсутствие реакции Кабмина Гончарука на письмо СНБО про маски: Все сработали быстро и имели несколько сценариев. ДОКУМЕНТ

Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в ПриватБанке выведено $5 млрд, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183925
 
 
 Топ комментарии
 
припомнил Бене его слова про дебила
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оце була б хохма: з Коломойського зідрали всі викрадені ним та подільниками гроші Приватбанку...
 показать весь комментарий
 
 
Пора еврейчиков брать за вымя......сказал еврей-Зебилиашвили. Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 1423
 показать весь комментарий
 
 
так вот теперь и думаю - может таки беня был прав)))
 показать весь комментарий
 
 
Милованов-вроде бы нормальный мужик... Как он мог работать с Гончаруком и Зеленским.
 показать весь комментарий
 
 
так это ж действующий министр юстиции молюск, что ж ты дезинформируешь!
 показать весь комментарий
 
 
дааа.., мля...... тонкая грань между Государством и Цирком оказалась размытой.....
интересно, что бы случилось с Германией, увидев в этой позе, скажем, Меркель.......
 показать весь комментарий
 
смешно...да ты эксперд. Что Гончарук что Милованов соросята с фиктивным образованием, на службе Внешнего управления.
 показать весь комментарий
 
Да ты эксперд по внешнему управлению, особенно когда бутылку булками греешь))
 показать весь комментарий
 
 
Соросята - термин придуманный бениными шавками вроде Дубины чтобы отвлекать лошков пока он 3.14здит их бабки. А о внешнем управлении в стране где все должности заняты ставленниками олигархов может говорить только умственно отсталый зебуин.
 показать весь комментарий
 
Ого ого. Ждем сегодня вечером сюжет по 1+1 как Милованов брата убил
 показать весь комментарий
 
 
)))А также бабушку, дедушку, маму и папу. Такой наезд Кал не простит всего лишь братом.
 показать весь комментарий
 
Чего ж не взял, когда был в зеко манде.
 показать весь комментарий
 
 
Да усех аллигаторов подерибанить, кравасісь...
))
 показать весь комментарий
 
тепер я сиджу, і за 300к в місяць не пізд.жу...
 показать весь комментарий
 
 
А чого ж він раніше не казав,про виведені кошти?
 показать весь комментарий
 
 
Раніше він сподівався від цих грошей і собі вхопити трошки.
 показать весь комментарий
 
 
Ще мало і він здасть Моніку із "патрохами"
 показать весь комментарий
 
 
Где такое видано вообще, чтобы главзебил тронул бородатую бабушку?! Земрази лучше распродадут остатки медикаментов за бугор.
 показать весь комментарий
 
 
За 6 лет всё украдено и распихано по офшорам!
 показать весь комментарий
 
И шибздик урвал не хило: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
 показать весь комментарий
 
 
Он як Мілованов про бєню і бубочку!
 показать весь комментарий
 
 
Пригрел Бубочка на груди змею. Да вовремя спохватился.
 показать весь комментарий
 
 
И сказал он абсолютную правду. Зеленский вместо того, чтобы законодательно послать Беню на хер и получить помощь от МВФ, сто (при нормальной власти) спасло бы и экономику, да и кучу жизней украинцев, посылает нас(граждан Украины) на хрен.
У Зели выбор, Коломойский или украинцы, к сожалению он выбрал первое.
 показать весь комментарий
 
 
У Зелі нема вибору. Він зіцпрєдсєдатєль Фунт.
 показать весь комментарий
 
 
ага...у коломойши ты упавшую ресничку не словишь!!!
 показать весь комментарий
 
 
А чего ж, если дебил такой умный, сам не взял у него денег? Или тогда кризиса ещё не было?
 показать весь комментарий
 
 
дяденька. ты дурак? беня приехал красть и зарабатывать а не отдавать!!!!
 показать весь комментарий
 
 
- он в курсе - просто этим он о том, что бы зЭлино "очко" не раслаблялось...
 показать весь комментарий
 
 
А почему не взять деньги у чиновников бывших и настоящих-у них типа зарплаты по лимону,а помимо зарплат-не обеднеют
 показать весь комментарий
 
 
Да вот вот и с упырём Кобелевым и Ко контракт на 4 года продлили.
 показать весь комментарий
 
 
а у кого из чиновников зарплата миллион? интересно же
знаю, что у премьер-министра, президента, всяких там депутатов зарплаты в пределах 100 тыс. грн. (4 тыс. дол)
сразу обращаю внимание, что менеджмент юр. лиц, находящихся в гос. собственности - это не чиновники
 показать весь комментарий
 
агов, Венедиктова - вот тебе на твое , что " вор должен сидеть..." -
но у нас "должен" и "будет", это путь в никуда...
Венедиктова , как там с Позовом о защите хАваковского "Спрута" ...., все под контролем... Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 7285
 показать весь комментарий
 
Смотри внимательно, кто чьи пенсии сп#здил
Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 7828
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, особенно еврей-Гнойсман. Щаз расплачусь от еврейчика Гнойсмана-мецената. Ть-ху. Хуже коронавируса эти зажравшиеся евреи.
Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в "Приватбанку" виведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 6760
 показать весь комментарий
 
Потоцкий, ты тупой? Гончарук довел казну почти к нулю. Гончарук, а не Гройсман.
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук, женщина, по сравнению с Гнойсманом---молекула. Там даже смотреть не на что.
 показать весь комментарий
 
То значит тебе можно не волноваться, ткбе пенстя с ольгино капает))
 показать весь комментарий
 
А тебе из Израиля? Сам Нетаньяху по совету Коломойского тебя спонсирует? А может просто Вальцман отстёгивает? Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в "Приватбанку" виведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 8127
 показать весь комментарий
 
Ну у зебанды наверное другое мнение, дубина скоро объяснит ему на канале Г+Г шо почем
 показать весь комментарий
 
 
дай Бог скоро там будут "объяснять" - обое..., или сдрыснут в Израэль.
Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 3809
 показать весь комментарий
 
 
Ну, все сразу за Беню подумали.
А за многими через подставных людей стоит также и Кучма.
4-м по величине банком был Дельта-банк.
Формальный владелец которого - обычный альфонс, жена которого на 10 лет старше и поинтересуйтесь кто она.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Деньги на поддержку людей можно взять у экс-владельцев обанкротившихся банков - только в "ПриватБанке" выведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 3339Ну почему за Беню, есть и другие мародёры-евреи. Да их полно, надо только взять их за вымя.
 показать весь комментарий
 
Это уже зебени ответку строчат.А что она украла,у бени приват банк,который опять стал самым прибыльным?
 показать весь комментарий
 
Бабки(миллиарды) кацапские отмывала через европейские банки, а заодно с Беней наши бабки вывела(украла) за границу. Она соучастник воровства.
 показать весь комментарий
 
Что же он этого не делал в бытность Министором Ыканомики???
 показать весь комментарий
 
А кАнеШнА. "Мудрий" нарід ще 2 млрд доларів заплатить. "В окончательном варианте законопроекта накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности "Приватбанка", бывшим владельцам. В то же время, в случае, если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию." Источник: https://censor.net.ua/n3183889
 показать весь комментарий
 
 
Деньги можно взять у экс-владельцев банков...

.
Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в "Приватбанку" виведено $5 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 4576
 показать весь комментарий
 
Эти деньги не "можно",а НУЖНО было взять ещё до короновируса для расплаты с МВФ,чтобы полностью отделаться от них и не выполнять их заполитизированные вконец требования
 показать весь комментарий
 
я не понимаю, Коломойский 5 лярдов ? и этого хватит всем ?
а почему раньше в суд не обратились ?
ждали, когда исковая давностб пройдёт ?
как по мне, так Коломойский - Герой Украины
но если так , то почему не провести открытое судебное слушание,
по скайпу например ?
 показать весь комментарий
 
Коломойский человек не хороший, типичный алчный бизнесмен, но из Привата он вывел свои деньги и деньги своих компаний. Разве где-то говорится, что он вывел деньги с депозитов других вкладчиков? Если он вывел свои деньги, не понимаю, почему он не должен был этого делать, любой бы это сделать, осознавая, что государство вместе с банком национализирует и его личное имущество в этом банке. Но если он таки чужие деньги вывел, тогда конечно нужно добиваться, чтобы вернул.
 показать весь комментарий
 
может провести аудит по баблу за последние 20 лет ?
разобраться, кто чего, обратиться в ЦРУ и прочие достойные конторы ?
а то получается Коломойский сам, ночью мешки грузил и отвозил
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх