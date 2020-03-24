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 Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко

Легкомысленно относиться к коронавирусу нельзя, весь мир сегодня в критическом положении. Украина не является исключением.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда человек пересекает границу Украины, он подписывает добровольное согласие на самоизоляцию в домашних условиях. Соблюдение условий, прописанных в этом согласии, контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией. Только если конкретно мы все будет придерживаться того, что написано, независимо от того приехали или находимся на территории Украины, только так мы можем справиться. В противоположном случае не нужно надеяться, что полиция палками будет разгонять нас по комнатах, по домам. Этого не должно быть, мы должны сознательно относиться к этому вопросу. Хотя жесткие меры, когда нужно будет более силовыми методами влиять на людей, возможно, тоже нужно применять. Как показывает практика США, Испании и Италии люди почему-то думают, что коронавирусная болезнь - это такая банальная инфекция, которая пройдет мимо и никто ее не заметит. К сожалению, люди не видят статистику летальных случаев, которая есть в других странах. Может это и приводит к тому, что можно легкомысленно относиться к коронавирусной болезни. Легкомысленно относиться нельзя, весь мир сегодня в критическом положении. Украина не является исключением, но Украина делает немного на шаг вперед для предотвращения распространения болезни на территории страны. Возможно, даст Бог, эти меры, которые мы вводим, противоэпидемические, карантинные, позволят нам более спокойно и уравновешенно пройти вспышку этой опасной болезни", - заявил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса дают позитивный эффект, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3183924
 
 
 Топ комментарии
 
Это ты их во власть продвинул своим враньём про Пороха
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Как же они быстры в расправе над народом. Вот бы так с воровством чиновников боролись.
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Это ты их во власть продвинул своим враньём про Пороха
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Каждый с 73% зелебобиков обязаны отвечать за свой выбор
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Как же они быстры в расправе над народом. Вот бы так с воровством чиновников боролись.
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Ляшко - неадекват... и преступник. Преступно врёт людям... Хочет ЧП, что бы остаться безнаказанным за своё враньё и воровство.
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Нові владі так хочеться ввести НЗ.Самі ж без ніякої перевірки пускають прибулих,під чесне слово.
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Пора его сельодкой лечить, ротяка не закривається...
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Можно осиковим кілком.Надійніше буде.
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Силовые методы нужно применить к этому мудаку...
Да такие чтоб он точно прошел сам мимо и как можно дальше... Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5746
Волшебный пендель еще никто не отменил.
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А давайте уволим Ляшко нахер, а то он сам волну паники гонит, а сам не в состоянии людей даже масками обеспечить. Нафиг нам такой санврач?
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нужно применять/ нужно или не нужно решают не украинцы.А Коломойский с Пинчуком.
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А, що проти ти хто вивозить ліки і маски, не получається?
То: «Бий своїх, шоб чужі боялись»?
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Да бог с вами. Кто такое мог подумать, С такой властью уже нет шансов что вирус пройдет мимо кого то Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7356
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ляшко, а к ярославу погорелову -главе госрезерва Украины(29летнему чючелу), другу янелоха, человеку каламойши, продавшего маски с фильтром радуцкому силовые методы не надо применять?
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Один вопрос Ляшку...
Какая статистика за прошлый год или позапрошлый год, количества заболевших на обычный грипп и ОРЗ в Украине, и смертность?..
Он знает статистику но никогда её не озвучит!
Ибо окажется, что каждый год на обычный грипп болеет людей на порядок больше и смертность даже выше чем от этого страшного короновируса.
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это ты, верящий во всеуничтожение человечества от какого то несчастно гриппа Більш силові методи для дотримання карантину теж потрібно застосовувати: люди думають, що коронавірус пройде повз, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 912
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Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко

Это какие силовые методы , а ? Будете заставлять меня маску покупать ? У меня нема грошей , шоб кормить олигархов , которые будут спекулировать иасками . Ферштейн Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 964
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А куди ж ти іх подів? Усі з того року тіки багатіють.
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Силовые методы - это нормальное, адекватное воздействие на человека, нарушившего карантин. Посмотрите опыт нормальных стран.
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Нет, люди думают что они будут скоро кушать, пока вы закрыв рынки поднимаете цены в маркетах, наживаясь на горе людей, прикрываясь благими намерениями.
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До речи, карантин трохи знизить розповсюдження і інших хвороб - від туберкульозу до кіру. А ось со снідом можуть бути проблеми - більше сексу, більше колотись вдома будуть.
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