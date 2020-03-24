EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  692  28
Материалы по теме:
Все про:Германия (3556) карантин (1032) эвакуация (656) Кулеба Дмитрий (322) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба

Самолеты немецких авиакомпаний смогут забрать граждан Украины, которые находятся в отдаленных странах мира, и хотят вернуться домой в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, о этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли "подхватывать", забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже - Украина - будем помогать им добираться домой. Прежде все, речь идет о Латинской Америке. Мы обсудили алгоритм, по которому это будет работать", - сказал он во вторник в заявлении по результатам переговоров с главой МИД Германии, которое транслировалось на YouTube.

Министр подчеркнул, что посольства на данный момент обсуждают все детали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу, - Кличко о возвращающихся из-за границы украинцах

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществил "виртуальный" визит в Германию и провел переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Как сообщили в МИД Украины, это был первый в Европе виртуальный визит главы МИД для переговоров с иностранными коллегами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3183922
 
   
 Топ комментарии
 
от шо мы плохого сделали Германии?
ну кипишевали совсем трошки против СП-2.... ну нельзя ж быть такими злопамятными))))
 показать весь комментарий
 
Яка радість! Шоб,ти,здохло,у муках...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Яка радість! Шоб,ти,здохло,у муках...
 показать весь комментарий
 
 
Это перемога или зиг хайль? Ну что-ж и на том данкешён Германии.
 показать весь комментарий
 
Заберём как только крематорий отреставрируют.
 показать весь комментарий
 
так в восточную австро-венгрию и повезут. Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1279
 показать весь комментарий
 
Даже из Латинской Америки екзотику нам привезут. Так сказать самбреровирус с привкусом перца чили
 показать весь комментарий
 
 
Вірно підмічено, виводиться особливо небезпечна найдосконаліша форма.Лабораторія - Україна Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 7613 Вірусологи у захваті
 показать весь комментарий
 
 
Найцікавіша річ матиме місце,коли в одному носії зустрічатимуться штами з різних кутків Землі.... Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8274 Почнуть з"являтися монстри,яких й Крематорієм Незупинити Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6785
 показать весь комментарий
 
от шо мы плохого сделали Германии?
ну кипишевали совсем трошки против СП-2.... ну нельзя ж быть такими злопамятными))))
 показать весь комментарий
 
 
не...но предложить можно...может откупятся)))))
 показать весь комментарий
 
 
нє,від дарунків невідмовляються...
 показать весь комментарий
 
 
ой вей...а если совсем чуточку... поторговаться?)))
 показать весь комментарий
 
 
е ні... тих вже з копами не знайдемо - розсмоктались-заховались-притишкли як миші...
(хоча насправді це все сумно і з самого початку якось безвідповідально... згодні?)
 показать весь комментарий
 
 
Звісно згоден.Подивіться попереднью гілку,там цікавинка...,,й неаби,яка
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо ж, наші люди, одним меньше, чи сотнею більше, вже нема різниці
Згорів сарай, гори і хата.
 показать весь комментарий
 
 
То есть теперь будет шанс подхватить ещё и самые "экзотические" болезни, даже не выезжая из Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Кулеба самый активный министер, он везде. Любые сферы правительства окрывает. Одновременно туп и мелок.
 показать весь комментарий
 
 
Нах всех этих приезжих к зеленскому, к слугам народа, к министрам на дом. Пусть там отсиживаются.
Как оно орало, что людей с Китая в Кочу-Заспу заселит. А что делает с этими - тупо отпускает, разносчиков, по домам. Уроды.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх