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 Международный банк реконструкции и развития планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период карантина

Международный банк реконструкции и развития, который входит в структуру Всемирного банка, проводит переговоры с правительством Украины о выделении кредита на $500 млн, который направят на поддержку экономики страны во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила глава украинского представительства еще одной структуры Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Елена Волошина во время интернет-встречи "Европейской бизнес-ассоциации".

"Наши коллеги из МБРР сейчас находятся в переговорах по поводу выделения 500 миллионов кредита для поддержания бюджета Украины, и в дополнение к этому ведутся переговоры о несколькомиллионном специальном финансировании, которое пойдет на борьбу с коронавирусом", - сказала Волошина.

По ее словам, из-за коронавируса и введения ограничительных мер больше всего пострадает малый бизнес, особенно из сферы услуг.

"Потому что никто не понимает, как надолго затянется приостановка деятельности этого бизнеса", - подытожила Волошина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183921
 
 
 Топ комментарии
 
Угробить экономику на миллиарды долларов во время карантина, потом выклянчить у МВФ полмиллиарда под проценты, которые будут отдавать наши дети...
Классные менеджеры сидят во власти...
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Alex Vol 9e42f3cf З цим коронавірусум,взагалі якась всесвітня паніка.Так він є,але у світі самі розводять паніку.І постійно якісь вкиди панічні роблять.
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Я смотрю на своих сверстников и не только (мне 40 лет), которые курят, пьют, жрут что попало, раскармливаясь до подобия свиней, и думаю: " Вот она новая группа риска через 20-30 лет, когда появится очередной вирус". Не сомневаюсь, что большинство из нынешней группы риска вели такой же образ жизни 20-30 лет назад.
И скажите мне пожалуйста, это ради них я ставлю на чашу весов будущее своих детей, которые не ходят в школу? Ради них подвергаю риску жизнь своих родных из-за невозможности купить лекарства в случае чего, т.к. с карантинами скоро закончатся деньги?
Ради них я должен буду оказаться на улице, если нечем будет оплатить жилье?
Никакие карантины вам не помогут, на все воля Божья. Сидите дома и читайте Библию. Может хоть что-то в этой жизни уясните. Напоследок.
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Alex Vol 9e42f3cf З цим коронавірусум,взагалі якась всесвітня паніка.Так він є,але у світі самі розводять паніку.І постійно якісь вкиди панічні роблять.
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уже многим людям начинает доходить что их просто разводят, с этим короновирусом...
Через небольшое время это будет всем понятно и очевидно.
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Те кто поумнее зарабатывают на этом деньги, те кто поглупее спонсируют их. Хотя бы те же бесполезные маски взять. Ничего нового.
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Alex Vol 9e42f3cf Причому заробляє весь світ.Маски звичайні,це повна фігня.Вони навіть не пристають добре.до лиця.Тільки рятуюють і те неефективно,якщо хтось чхає.
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Угу. В комментах тут уже упоротые полезли, правда их всегда бесит))
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Alex Vol 9e42f3cf Без масок і рукавичок не пускають в магазини.Мусиш також йти як всі.Що рукавички дають незрозуміло?
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каждый год обычно зимой бывает карантин в школах в связи с сезонным гриппом...
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Ну раз воля Божья, что же ты паришься тогда? Иди помолись и все такое, Бог решит.
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В группе риска беспечные идиоты, которые хотят жить прежней жизнью во время эпидемии. Не в этот раз так в другой... Удачи.
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Понял, ты из "верующих, что тряпка на морде защищает тебя"
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Вы наверное сами какой-то больной, раз в таком возрасте не можете уже ни есть ни пить.
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Не всем. А только слугам народа. 500 лямов на всех не делится. Половину сразу забирает Беня. Остается только 250лямов. Как раз министрам и депутатам которые единогласно тянут руки вверх за законы Ермака и Шмыги
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Мені так подобаються подібні фразочки від зелених для зелохів: "планирует выделить" Международный банк реконструкции и развития планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период карантина - Цензор.НЕТ 5037
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Угробить экономику на миллиарды долларов во время карантина, потом выклянчить у МВФ полмиллиарда под проценты, которые будут отдавать наши дети...
Классные менеджеры сидят во власти...
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Так других менеджеров отродясь не бывало. 30 лет стоят на коленях перед МВФ и никому даже в голову не приходит мысль начать наконец зарабатывать!
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Тоесть Бене в карман заплатят 500лямов за то что он собирает всех прокаженных со всего мира в Украину
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Земародеры все разделят, украинцам останется дырка от масок...
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