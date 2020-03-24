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Все про:туберкулез (64) ЦОЗ (60) Игорь Кузин (21)

 Подход к лечению туберкулеза в Украине будет изменен с 1 апреля, - ЦОЗ

В рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза со стационарного на амбулаторный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом во время онлайн-пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

Он отметил, что большинство украинцев считают, что туберкулезом болеют бездомные или лица с нарко- или алкозависимостью.

"Однако ежегодно в Украине регистрируют десятки тысяч новых случаев заболевания, и лишь 8 или 10% из них - у социально незащищенных граждан", - отметил он.

По словам Кузина, за последний год уменьшилось не только число больных туберкулезом в Украине, но и число пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на 3,5%.

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"В 2019 году было зарегистрировано около 6 тысяч случаев, в 2018 году - 6 336", - сказал он.

Так, отметил Кузин, статистика показывает положительную динамику с 2014 года, но тем не менее Украина до сих пор входит в топ-20 стран с самым высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

"Больные имеют больший риск получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционными схемами", - пояснил Кузин. Да, добавил он, Украина стремится изменить это с 1 апреля: в рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза - со стационарного на амбулаторный.

По его словам, нет фактических данных, которые бы доказывали эффективность длительной госпитализации. В то же время, есть исследования, которые указывают, что госпитализация может быть фактором риска для развития мультирезистентного туберкулеза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Источник: https://censor.net.ua/n3183919
 
 
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От відкладають операції,а хіба ті операції не важливі? Вони ж планові.
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Если человек жил с геморроем несколько лет, то поживет еще несколько месяцев.
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Если ты жил всю жизнь голодранцем, то живи дальше и наслаждайся.
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путлер убок А онко хворі? А ті що мають інші важкі захворювання? Конкретно не сказано,які саме планові операції будуть відкладати.
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Відкладають майже все. Тут я в темі.
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А ты разницу понимаешь между плановыми операциями и экстренными? Апендиксы никто не отменял.
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От коли у тебе розірве ту пряму кішку, то і будеш жити з цим кілька місяців.
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Кстати, да. От туберкулёза в сотни раз больше умирает, чем от этого "страшного" короновируса (выдуманного)...
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Так Супрун ликвидировала санэпидемстанции и тубдиспансеры.
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Врешь и тупо. Тубдиспансеры закрыты уже бубочкой в январе-феврале 2020 года. И тут еще Супрун тебе нагадила?
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А кто говорил о том, что их нужно лечить амбулаторно у семейного? Она это все и начала.
И да, там как раз они и будут заражать всех, неговоря о том, что семейный не фтизиатр.
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"Больные имеют больший риск получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционными схемами", - пояснил Кузин. Да, добавил он, Украина стремится изменить это с 1 апреля: в рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза - из стационарного на амбулаторный."

- зебобіки ви ще боїтеся грипу ?
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Треба дати хворим на туберкульоз 100 днів на відвідування ОП та ВР.🐸
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2 апреля - "туберкулёза в Украине нет!"
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ВАМ МАЛО КОРОНАВИРУСА?
НУ ТАК ПОЛУЧИТЕ ЕЩЁ И ТУБЕРКУЛЁЗ...
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а в чем преимущество, ничего конкретного в статье, больные туберкулезом будут гулять по улицам, а не лежать в стационаре, заражая других и от этого станет меньше, где логика?
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А якщо вони прийдуть у ВР, то буде логіка?
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Они и так гуляют по улице. Преимущество - в экономии денег
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они и лежа в станционаре неплохо гуляли по улицам,заседали в пивнушках и др.злачных местах.
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Поки зедепутати не захворіли, то вони не хотіли думати про медиків.
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Є багато онкохворих.які мають планові операції.Хіба їх можна відкладати?
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Откуда он упал? И что курит? В Украине уже давно закрывают тубдиспансеры, а категория пациентов такая, что 70% из них бывшие сидельцы. Какое к хрену амбулаторное лечение?
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Поясню- тубдиспансери закривають. Хворі з відкритими формами тепер будуть лікуватися вдома. Розносячи тубік по дитячим майданчикам та магазинам.
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