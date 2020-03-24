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 Шмыгаль и посол КНР Сяньжун открыли первый телемост между украинскими и китайскими врачами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об открытии первого телемоста между украинскими медиками и ведущими китайскими врачами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем Телеграм-канале.

"Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим", - написал он.

По словам премьера, коронавирус стал вызовом номер один для всего мира.

"Объединение усилий - самое важное для победы. Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуна за быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие 2 недели", - сообщил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимости введения чрезвычайного положения в Украине пока нет, - Шмыгаль

Также премьер сообщил о договоренности, что телемосты между врачами будут проходить на более регулярной основе в рабочем порядке.

Шмыгаль и посол КНР Сяньжун открыли первый телемост между украинскими и китайскими врачами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183916
 
 
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Покажите китайцам луганскую больницу. Может они подскажут как ее модернизировать.
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увидев наши больницы, китайцы будут в ах...уе и скажут, что ничем не могут помочь...
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Они не больницы показывать будут, а собираются перенимать методику лечения.
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Одни врачи из рашки уже в Италию полетели.
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все правильно,катайцу уже маска не нужна-иммунитет,а у шмыгаля папередники распродали (см фото)
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