 Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, согласно тендерной документации на сайте "Prozorro", планируется провести капитальный ремонт ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория на ул. Байковой, 16 в Голосеевском районе Киева.
Конечный срок подачи тендерных предложений - 17:00 3 апреля, начало аукциона: 13:19 6 апреля, а ожидаемая стоимость работ составляет 62 231 188 грн.
Предполагаемый срок выполнения работ с момента заключения договора составляет 18 месяцев.
РС СКП "Киевский крематорий" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) проводит организацию похорон умерших и предоставление ритуальных услуг на организацию и проведение захоронения. Основан в 1974 году.
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А че все так недовольны Зеленским?
Он бещал сломать систему?
Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
Им деньги на организацию работы выделили, а они их хотят на организацию закрытия крематория на 1,5 года хотят потратить!
Ожидают поступления много денег в ближайшее время.
Что даже на ремонт хватит.
Мы вам тут коематорий щас отремонтируем...🔧🛠️⚒️
ПодЗемельки на всех не хватит...
Через 1,5 года или деньги на ремонт закончатся.... или клиент-налогоплательщик....