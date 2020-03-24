EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1326  28
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) Киев (18789) ремонт (971) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года

Ритуальная служба СКП "Киевский крематорий" объявила тендер на капитальный ремонт ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория за 62,2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, согласно тендерной документации на сайте "Prozorro", планируется провести капитальный ремонт ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория на ул. Байковой, 16 в Голосеевском районе Киева.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 17:00 3 апреля, начало аукциона: 13:19 6 апреля, а ожидаемая стоимость работ составляет 62 231 188 грн.

Предполагаемый срок выполнения работ с момента заключения договора составляет 18 месяцев.

Читайте также: Все зависит от соблюдения карантина: речь может идти о 200 тыс. и о миллионах, - Ляшко рассказал, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом

РС СКП "Киевский крематорий" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) проводит организацию похорон умерших и предоставление ритуальных услуг на организацию и проведение захоронения. Основан в 1974 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3183915
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай працює зараз виручка Пре
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да!, именно сейчас есть харошие аргументы для получения финансирования ремонта. а там будэ выдно.
 показать весь комментарий
 
 
Зруйнувати останній захист від Ковід Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года - Цензор.НЕТ 381 Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года - Цензор.НЕТ 8822 Відрубати руки посамі яйця
 показать весь комментарий
 
Готовьтесь к земле - это были не пустые слова
 показать весь комментарий
 
 
Для наплыва желающих поболеть вы уже должны объявить, шо он уже не справляется со всеми трупами.
 показать весь комментарий
 
Не проще ли новый построить за те же деньги?или распил-откат это наше всьо?
 показать весь комментарий
 
 
один хер разница или прикопают или сожрут.))))
 показать весь комментарий
 
пока питух в очко не клюнет и нераздуплятся
 показать весь комментарий
 


Hawthorn Healing

А че все так недовольны Зеленским?
Он бещал сломать систему?
Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Ой как вовремя - именно сейчас пришло время закрыть крематорий....совсем ипанулись?
Им деньги на организацию работы выделили, а они их хотят на организацию закрытия крематория на 1,5 года хотят потратить!
 показать весь комментарий
 
Ооооо!
Ожидают поступления много денег в ближайшее время.
Что даже на ремонт хватит.

 показать весь комментарий
 
 
і тут опіздали, до вірусу не готові. у рашки будемо пересувні крематорії купляти?
 показать весь комментарий
 
 
О, как оптимистично.

Мы вам тут коематорий щас отремонтируем...🔧🛠️⚒️
 показать весь комментарий
 
Пора предоплату делать??
ПодЗемельки на всех не хватит...
 показать весь комментарий
 
Думаю население захочет сжеть зеленый цырк намного быстрее и 1,5 года ждать точно не станет.
 показать весь комментарий
 
1,5 года.... срок в самый раз.
Через 1,5 года или деньги на ремонт закончатся.... или клиент-налогоплательщик....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх