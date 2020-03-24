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 Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко

Семейных врачей, возможно, будет не хватать для того, чтобы первыми выезжать на выезды к больным на дому.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав обратился к руководителям структурных подразделений здравоохранения ОГА и руководителям высших учебных заведений медицинского профиля для того, чтобы отработали механизмы возможного привлечения студентов, а также врачей-интернов к борьбе с коронавирусной болезнью. Сейчас мы отрабатываем алгоритм создания мобильных групп, которые должны будут пойти на поддержку, на помощь семейным врачам. Семейных врачей, возможно, будет не хватать для того, чтобы первыми выезжать на выезды к больным на дому. Именно в этой помощи нам будут необходимы студенты-медики, которые могут приехать, посмотреть, померять температуру, оценить состояние, степень тяжести болезни и в дальнейшем или вызвать скорую, которая будет забирать, если случай ургентный, или вместе с семейным врачом установить медико-санитарное наблюдение и проводить лечение больного в амбулаторных условиях. Также студентов-медиков мы готовы научить проводить экспресс-тесты для того, чтобы можно было проводить сортирование больных уже на месте вызова и уменьшить нагрузку на другие системы", - заявил Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183913
 
 
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Обанкротившаяся власть хочет бросить как дармовое "пушечное мясо" на борьбу с вирусом наших детей-студентов.
В СССР студентов бросали в колхозы на сбор урожая. А теперь отправляют на борьбу с смертельным вирусом.
Какая трогательная забора власти о наших детях.
А чиновники и депутаты не хотят послать своих детей к больным?
Суки!!!
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Если они еще согласятся и не разбежаться.
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а их спросили? они привыкли от армии косить и от этого откосят
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У нас після епідемії 75% медиків під скорочення. Уже попередили.

Лікарню повністю закривають.
Інфекційне закрили не дивлячись на епідемію. Лікар і медсестри вже на біржі праці.
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а как же телемедицина?
студентов можно усадить за мониторы и на дистанционную консультацию или ответы на вопросы - колл-центры....там и не так опасно для еще детей... и полезно для общества и для них - как практика и приобретение какого-то опыта! в регистратуры и на станции "скорой помощи! - везде нужны такие помощники
но вот диагностику - оставьте профессионалам... а то надиогнаструют...или сами подцепят !
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А откуда у нас в Украине специалисты по диагностики вируса. Были такие в сан-эпид станциях, только Яценюк их разогнал
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где я написал, что у нас есть спецы по диагностике вируса?
я написал , что студентов наоборот нельзя пока подпускать к больным и полагаться на их еще непрофессиональную диагностику будь чего (хоть даже ...диареи)
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только на вызовы к больным не посылайте. Пожалейте молодых будущих специалистов Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7482
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сейчас они на вас будут тренироваться
Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6767
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молодости свойственна бесшабашность. военные и комми особо рьяно это во все времена юзали. вот и теперь пришла пора и молодых медиков увлечь пламенными призывами.
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на каком основании это будет происходить ? как можно взять и привлечь ребенка для риска заражения ? У этого врача или кто он там главный самэпидемиолог Украины в которой нет такой структуры как санэпидемстанция .которую ликвидирували в 2015 году и оказывается можно просто санврача должность однодневку создать который привлечет студентов ...это бред родители не пустят своих детей и будут правы
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особенно если 6 лет плачу за его образование, проживание, еду, одежду и все, что нужно, половина єтих студентов не бюджетники и пригрозить им могут разве что отчислением, но уже с деканата звонят и обещают сессию без проблем
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Мало того, что детей под смертельную опасность погонят, так еще и бесплатно небось. Вот реально - мрази какие то.
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