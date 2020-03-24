 Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав обратился к руководителям структурных подразделений здравоохранения ОГА и руководителям высших учебных заведений медицинского профиля для того, чтобы отработали механизмы возможного привлечения студентов, а также врачей-интернов к борьбе с коронавирусной болезнью. Сейчас мы отрабатываем алгоритм создания мобильных групп, которые должны будут пойти на поддержку, на помощь семейным врачам. Семейных врачей, возможно, будет не хватать для того, чтобы первыми выезжать на выезды к больным на дому. Именно в этой помощи нам будут необходимы студенты-медики, которые могут приехать, посмотреть, померять температуру, оценить состояние, степень тяжести болезни и в дальнейшем или вызвать скорую, которая будет забирать, если случай ургентный, или вместе с семейным врачом установить медико-санитарное наблюдение и проводить лечение больного в амбулаторных условиях. Также студентов-медиков мы готовы научить проводить экспресс-тесты для того, чтобы можно было проводить сортирование больных уже на месте вызова и уменьшить нагрузку на другие системы", - заявил Ляшко.

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