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 Египет с 25 марта введет комендантский час из-за коронавируса

Египет с 25 марта на две недели вводит комендантский час для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает Associated Press, об этом во вторник, 24 марта, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 7 вечера до 6 утра будет запрещено выходить из дома даже для покупки товаров первой необходимости.

Кроме того, по его словам, на срок до 12 апреля в Египте закроются все учебные заведения, а магазины и торговые центры (за исключением продуктовых, пекарен и аптек) должны работать только в будни (то есть за исключением пятницы и субботы) и только с 7 утра до 5 вечера.

"Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. В соответствии с развитием ситуации будем принимать и более жесткие ограничения", - сказал Мадбули, не объяснив, о каких именно ограничениях может идти речь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183911
 
 
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а в нас віслюк з усього світу звозить потенційно хворих та без ізоляції розпускає по домам під чесне слово...
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"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" (с)
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Судя по развитию ситуации в мире, то лучше всего от короновируса помогает комендантский час. Именно под покровом ночи инфицированные люди толпами выходят на улицы и плюют на все ручки в домах и магазинах...
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Какой хороший и, главное, короткий комендантский час...
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