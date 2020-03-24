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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Испания (524) карантин (1032) смерть (6551) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Количество жертв коронавируса в Испании стремительно растет: только за сутки в стране умерли 514 человек, с начала эпидемии - 2,7 тыс.

Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании за минувшие сутки значительно выросло.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, уже больше 39 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 6584 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 2696 человека (в том числе за сутки - 514), а 3794 полностью выздоровели (за сутки - 439 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 2636 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (12,4 тыс. человек) и Каталония (почти 7,9 тыс.). Много заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута и Мелилья.

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Количество жертв коронавируса в Испании стремительно растет: только за сутки в стране умерли 514 человек, с начала эпидемии - 2,7 тыс. 01

Напомним, что правительство Испании решило продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3183910
 
 
 Топ комментарии
 
У них больше всего тестов и возможности проверить. В бедных просто мрут...
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ага, наче комунізди з китаю правду про загиблих надали
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Китай не є релевантний в питанні статистики. Тому треба використовувати правдиві дані з Європи і робити зворотню апроксимацію, щоби отримати справжні цифри захворюванності і смертності в Китаї.
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Світ виявився неготовим до цієї зарази.
Існувала впевненість, що пандемії лишились в минулому. А воно он як..
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В самых богатых странах: США, Италия, Германия, Испания, Франция, Швейцария, Голландия больше всего инфицированных.
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У них больше всего тестов и возможности проверить. В бедных просто мрут...
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Число тестов не всегда влияет на смертность.
Основные факторы, влиюящие на показатели смертности: 1. Стареющие нации/слабый иммунитет 2. Наличие групп риска: пожилые люди с наличием хронических заболеваний 3. Большая скорость распространения к-вируса. 4. Несоблюдение членами сообщества элементарных правил гигиены 5. Социальная активность и менталитет.
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Італія і Іспаня мають подібні ситуації.Потім будуть розбиратися,чого так багато померлих.І річ тут не вкарантині.В Ухані також не одразу ввели карантин.
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ага, наче комунізди з китаю правду про загиблих надали
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Китай не є релевантний в питанні статистики. Тому треба використовувати правдиві дані з Європи і робити зворотню апроксимацію, щоби отримати справжні цифри захворюванності і смертності в Китаї.
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Vlad Ivory Ухань скоро вийде з карантину.значить і там спад.Та й по Європі дуже різні дані.
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Це не мої зауваження, а японські. За свідченням Сіндзо Абе, який, певно, покладається на дані розвідки, за день до візиту Сі Цзінпіна в Ухань, з лікарень на домашній карантин виписували людей, що мали позитивні ІФА.
Для порівняння треба брати Бергамо, Валенсію і Ухань - бо в цих містах майже до піку розповсюдження інфекції відбувалось безконтрольно. А усі інші міста Китаю можна порівнювати з Німеччиною, де було запроваджено певні, але не всеосяжні заходи. Якщо ви знаєте, як відбувається святкування Весняного фестивалю (Китайського Нового року, по нашому), ви маєте інакше сприймати ймовірність локалізації інфекції в китайському багатомільйонному місті.
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Почему-то не пишут, что самая быстрая жинамика роста заболевших в США. Уже 46 тысяч. По динамике максимум через неделю обгонят Италию.
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Тому що хвороба то хвороба, а от смернтість від неї аномальна тільки в цих країнах.
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Все это так. Но, если количество инфицироаанных выходит за пределы - смертность резко возрастает.
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Ви просто зважуйте, що в США є квартали, де до лікарів просто не підуть, та й межа США набагато дальше ніж в Іспанії чи Італії.
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Богдан Перепелица Ну там населення велике.Та й смертність там набагато нижча.
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Количество умерших стремительно падает. Смотрим статистику
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408 вилікували, 600 померли, вміють італійці знайти позитив.
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Після перших позитивних днів завжди настає криза. Це природа медичних захворювань і великих людських колективів.
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Дві країни пофігістки, там і досі люди на вулиці влаштовують вечері з сусідами.
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буков В нас не краще.Та й в Китаї не одразу ввели карантин.
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буков Це тільки зараз.Але українці продовжують прибувати з європейських країн.Толк від карантину низький.Карантин повинен бути.Але не надзвичайнимй стан.Бо потім буде на порядки гірше.Економіки просто не стане.Буде на рівні Венесуели.
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Та економиці і так тризда, нам би врожай забезпечити.
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буков Так економіка просіла.ще до карантину.Але повний капець її буде після надзвичайного стану.Коли люди будуть голодні,вони точно не будуть карантину дотримуватися.Наші керманичі хочуть докеруватися до ручки.Але ж ї їм буде гірше.
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Як би не цифри Італії та іспанії і трохи Франції, то корона дійсно не страшніша за грип. Іран з китаєм не враховую, бо нема віри.
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В прошлом году в Испании в среднем умирало по 1100 человек в день.

Почему никто не пишет об общей смертности ?
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Самый прикол в том, что это среднее число, а во время сезонной вспышки гриппа оно наверняка намного больше. Но здесь такие комментарии как ваш упорно игнорируются, так как это никому не выгодно
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Да уж. Этот "успешный человек" за 5 лет сделал ВСЁ возможное, чтобы его возненавидел народ. Ну просто ОЧЕНЬ старался! Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис. - Цензор.НЕТ 7583 А в чем же его "успех", собственно? Воровать из госкорыта и обогащаться? В чем??? Не велика "заслуга". Будь он действительно успешным, успешным был бы народ и вся страна. А не нищим, обворованным, разочаровавшимся.....
Высшая справедливость будет, если он продолжит свой "успех" у па раши. Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис. - Цензор.НЕТ 2773
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Это - месть Африки всему "цивилизованному" миру...
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