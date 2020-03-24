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Все про:НАБУ (3086) Сытник (765) Холодницкий (664) САП (1280) Венедиктова (78) Офис генерального прокурора (186)

 Венедиктова пригласила Сытника и Холодницкого для обсуждения эффективности борьбы с коррупцией

В Офисе генпрокурора утром 24 марта началось совместное совещание при участии генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководства Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Отмечается, что участники встречи планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективности расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями.

Больше деталей в Офисе генпрокурора не обнародовали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183908
 
 
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да какой там заговор...
Портнов же расписал все.....
Репрессии сначала против активистов, после против украинской интеллигенции, и завершится всеми остальными, кто против руського Мира...
Против активистов уже в процессе...
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Так она "вызвала" Сытника как подчиненного или совещание все-же "совместное с руководством НАБУ"?
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Она его вызвала как королева ксеноморфов
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сытник с холодницким занимались компрматом друг на друга и нажирали ряхи
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Ні, вони у порівнянні із зеленою венедиктовою ангели
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Она их по скайпу Кернесу представит на "утверждение", а то "на ноль умножит". Венедіктова запросила Ситника і Холодницького для обговорення ефективності боротьби з корупцією - Цензор.НЕТ 5838
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А ВОТ Гильотена не пригласили, а надо бы с его девайсом под ВР на выставку...
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