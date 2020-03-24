 Венедиктова пригласила Сытника и Холодницкого для обсуждения эффективности борьбы с коррупцией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Отмечается, что участники встречи планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективности расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями.
Больше деталей в Офисе генпрокурора не обнародовали.
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