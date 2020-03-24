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 Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень

Сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.

Об этом написала в Facebook сотрудница института Оксана Пивень, передает Цензор.НЕТ.

"Да мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием - то есть деньгами на зарплаты согласно штатного распорядка", - написала ученый.

Она также отметила, что не будет комментировать ситуацию с финансированием института.

"Это не моя компетенция. Для этого есть пресс-служба НАН Украины, наверно какая-то пресс-служба МОН, Кабинета министров. Я думаю вам там лучше и профессионально объяснят, где деньги, почему наука не дофинасовуеться в течение последних десятилетий. Почему это не в приоритете нашей Государственной стратегии", - написала Пивень.

По словам ученого, она не разрабатывала тесты на коронавирус, поэтому также это не будет комментировать.

"Возможно, это звучит цинично, но коронавирус должен был таки попасть в Украину, чтобы каждый из Вас, уважаемые, от депутата и министра к простому человеку смог почувствовать то позорное состояние финансирования науки и медицины - по остаточному принципу, то есть чтобы не умерли", - написала сотрудница института.

Она также отметила, что "ситуация с отпусками за свой счет, или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым". Такое, по словам ученого, происходит ежегодно.

"Вакцину обязательно разработают но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не является. Это кропотливая и длительная работы. А мы будем ее покупать из-за границы, но те кто сможет себе это позволить", - подытожила Пивень.

Ранее ученый Оксана Пивень сообщила в соцсетях, что работники института молекулярной биологии ушли в отпуск за свой счет до конца месяца. "Тест-система разработана, валидирована и зарегистрирована, все что могу сказать", - написала она комментариях.

Также сотрудница института ранее раскритиковала обещание президента Владимира Зеленского привезти в Украину 10 млн тест-систем на коронавирус.

"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики а на антитела (экспресс-тесты. - Ред.) И не 10 млн а 250 тыс. штук. Ну немного не то и немного не столько, ошибся с кем не бывает, хотел же же приятное сделать народу", - написала она.

Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус. 

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3183898
 
   
 Топ комментарии
 
віслюк? це що? умисна шкода населенню?
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Браво!
Зато г-но труженики из мвд, сбу и кабмина планируют новые тачки прикупить и сувенирное скифское золото!
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А що воно хоч раз нешкідливого зробило?
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нет. ВОЗ опубликовала протокол как создавать тесты.
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Разработчики, которые разрабатывали-разрабатывали , но так ничего и не разработали во время? Привыкли штаны просиживать годами за государственный счёт. Легче всего повернуться и уйти посредине эпидемии. Комментарии с тест системами, привезёнными из-за границы - это все, на что способна наша наука?
'Возможно , это звучит цинично', но гнать нужно было давно в шею всех этих совковых деятелей. Тест системы даже не смогли разработать за три месяца, везде уже в мире есть свои. Это как про пожарника, которому работа нравится, если бы не пожары.
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Так виходить, Зеленський їх дарма похвалив? Тоді де твоя критика Зеленського за це?

Чому у зебілів все завжди не складається?
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Не газуй, я сам разработчик хоть и не медицинской сфере, но знаю как оно.
Думаю, есть у них и тесты и даже наброски по вакцине и даже больше скажу, они хорошо знают как их эта болячка обойдет стороной.
Тут 100% другое, просто они не попали в схему распила бюджетного бабла, а делать тесты и вакцину на голом интузиазме никто не будет, вот и все.
А наши чинуши, раньше аспирин с откатом в Зимбабве купят, чем в "впустую" для своего кармана будут шевелится.
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Зеленський уже відкрито сцить своєму лохторату межи очі, а ті, роззяпивши ротики, в ейфорії ловлять кожну краплинку сечі і верещать що то Божа роса.
Хоча про що я? Ти ж бот на зарплатні з агенства Фьодорова.
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Весь этот сегодняшний тотальный хаос, результат того, что у власти клоуны из цирка
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До клоунов из цирка тоже самое было - ребята из уряда Гойсмана думали о том только как забрать землю в Карпатах у Национальной аграрной академии себе под дачи! Из партии Наротный фронт кажется
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нічого страшного
нігери які бігають за шахтар з мільйонними зарплатами розроблять вакцину
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Те, кто смотрит по десять часов в сутки 95-й квартал, "Сватов" или "Слугу народа", коронавирусом не заражаются, а если где-то и заразились, то излечиваются без дополнительной медицинской помощи.
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не, ребята, согласитесь....., такого позора за столь короткое время не успел добиться ни один из президентов Украины...... если честно, то мне просто стыдно за свою страну...., и это при том, что я за этого поца даже не голосовал.....
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а от ни одному зебилу не стыдно. и они тоже все не галасавали или были протывсихами.
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То есть при свинорылом финансирование было, а теперь резко пропало? Куда интересно делись все кто голосовал за Зеленского.
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целуй "свинорылого" в жопу, что не пасешь оленей на магадане, а дрочишь на клавиатуру....
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Брехня, тесты на кароновирус давно не секрет, их никто не скрывает. Вопрос в том, как их производить в огромных масштабах.
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Хто тепер скаже що Зельцман не мародер?
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Зачем деньги на медицину, если можно купить Сенс за 3 ляма?

Ну подохнут нищеброды, так а кто их в Украине когда-то считал?
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А было время все финансировалось и разрабатывалось, время только было иное. И были мы не позади планеты всей может потому, что раков сидели в тюрьмах, а не правили страной.
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Это тебе для самообразования, бо будешь продолжать писать разный бред.
https://roscenzura.com/threads/2441/
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Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус..

Ну и где эти тесты??? А ничего, что задолго до них эти тесты разработали например китайцы? Может они там заодно закон Ома и второй закон Ньютона изобрели?
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Одна річ-купувати,інша-виробляти (причому не копію,а своє).
Але найважливіше-не сам тест,а факт того,що для співробітників провідного інституту ,що може спеціалізуватись в боротьбі з вірусними захворюванннями не знайшлося коштів на зарплату під час епідемії.
Можливо тут навіть питання не до уряду,а до керівництва НАНУ,яку очолює підсохлий генсек.
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Этот институт специализируется на производстве макулатуры в виде никому не нужных отчетов, и сдаче в коммерческую аренду площадей.
ВОЗ опубликовала открытый протокол по созданию ПЦР тестов. Ничего изобретать не надо, любая специализированная организация может создать на этой основе тест, пройти верификацию и запустить в коммерческое производство.
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Нічьо.зато всі солідні члени НАНУ на своїх робочих місцях дєла дєлають.
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 965

На чолі з головмумією.(навіть не в колясочці !) Сук..Клуб "Кому за 60"
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 2687
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Медики все военно обязанные. Объявить их мобилизацию на 6 месяцев, кормить в полевой кухни, палаточные городки ( все таки уже скоро тепло). И бесплатные отпуска отпадут как рудимент. ( шучу конечно.. но в каждой шутке есть доля правды)
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А це не обов'язково медики, можуть бути біологи.
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ты почитай про мобилизацию для начала. Когда государство отберет у тебя автомобиль для "нужд армии", не спрашивай "а меня-то за что??".
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так все власти снизу доверху, все годы, государству остваляли по остаточному принципу. разница между "панычами" была только в величине остатка. хто сметал на потребности государства больше крошек зі свого панського столу, кто меньше. ничо нового.
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Кстати...
..из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет....
То есть теперь будут сидеть дома у телевизора... А ведь было время, когда люди ради цели и бесплатно работали... Чем сидеть бесплатно на диване могли бы бесплатно на работе что-то полезное делать... Волонтеры бесплатно помогают и не ноют, а эти умники сразу по домам...
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Большинство волонтёров за короткое время обзавелись квартирами и машинами не соответствующие их зарплате.
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Уважаемый! Если хотите можете быть бесплатным "кроликом". Тоже надо наверное.
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Ах*еть. Дальше с короновирусными больными будет бороться армия, мусора и сотрудники крематориев
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где эта гнида зелеНая подонок зелЯ?!!!!
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Когда в 2014 на Украину напал враг почти все мусора и армия разбежались а многие перешли на сторону врага. Когда сейчас страна в состоянии епидемии врачи и службы обязанные с ней бороться разбежались. Скажите, а нах*я мы десятилетиями их содержали и платили налоги? Нах*я нам ети чиновники и ето государство вообще, которое только отбирает у нас деньги и ничего не дает взамен ни защиты ни елементарных социальных гарантий?
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Когда стране проблемы, все уехали с "клятой" Украины на заработки в Европу.
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"Да мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет..." Зашибись!
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Ploxo konecno sto neuvazajet ucionix .No vsio ravno tak bystro nepustili bi testi dlia virusa.V Litve s drugoj nedeli uze budet delat no tut po proce poskolku u nas jest filial preprijatije amerikanskoj kompaniji Thermo Fisher Scientific kotoraja kak raz i pridumali i proizvodit testi v amerike po korone
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Tut privatnaja kompanija,Okolo 400 ucionix rabotajet v nej.Vilniuse.Glavni ofis u nix amerikeВчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 3283
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ушли в отпуск за свой счет/ Закон Ньютона сохранения денег : "Чартерный самолет, пятизвездочная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане.
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Nebylo takix problem jesli by delali testi skolko xoteli .Koreja odna iz izkliucenyji byla gotova sto nezelela deneg na testi i eto okupilos.
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Сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет. Источник: https://censor.net.ua/n3183898

Ось тобі і по 4 000 $ вчителям Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 2317
Зе це цирковий разводняк ))
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 1319
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"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики а на антитела (экспресс-тесты. - Ред.) И не 10 млн а 250 тыс. штук. Ну немного не то и немного не столько, ошибся с кем не бывает, хотел же же приятное сделать народу", - написала она. Источник: https://censor.net.ua/n3183898

Армянское радио спросили:
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл в лотерею "Волгу"?
Армянское радио ответило:
Да, правда. Но не академик, а сапожник, и не Амбарцумян, а Саркисян, и не в лотерею, а в преферанс,и не выиграл, а проиграл, и не "Волгу", а 50 рублей. А так все правда!
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Та на х.р те институты финансировать? Хай "Сватов" для успокоения 73% запускает . Это будет его вклад в борьбу.
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Сказал спасибо и хватит. Он же предупреждал, сто ничего не должен никому, кроме одного бородатого
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Оно конечно верно, финансирование науки смешное. Медицины - трагическое. Тесты на короновирус, или аналогичный, может разработать любая западная лаборатория за 10 дней, что и сделали в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, потому что случай потребовал. А вот производство? А оно там же где наука. Государственное угроблено, а частное не готово. Даже 250 тыс тестов, это не 10 штук в маленькой лаборатории. Здесь нужен поток, линия, которая штампует на конвейре. Но, один товарищ отметил - что сделал этот Институт за 50 лет? Интерферон? Почему колорадский жук жирует на полях и огородах (на Западе о нём не знают)? Потому что есть Институт Клетки растений. Нету заказа на картошку, скушав которую жук погибает от несварения. Почему нету заказа? А оно было нужно Кравчучке, Рыжему Таракану, Глэчыкам, Овощу, Мародёру? Набивать карманы легче и доходнее. Зато МЛН на зарплату Нафтогазу, Зализныце, Почте!!! Министрам!!! Нардепам!!! Они, дескать, дают стране "доход" (это глава укрпочты, урод, вчера объяснял свой пухлый кошелёк). А учителя, профессора, врачи, не дают, видишь ли! Грустно.
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Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 8851
"хотел же же приятное сделать народу", - написала она.
а вийшло лише в чергове висцятися на голови зебільної секти.. лайф, падло, ти кайфуєш від процесу??

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Все ученые по мнению ЗЕ это лохи! Двадцать лет корпеть в лабораториях скучно. Нужно как все нормальные "пацыки" - фуйем по клавишам физдячить и прятать бабки от налогообложения в офшорах. Веселуха! Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 5911
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НАНУ - це кунсткамера чи клуб по інтересах "Кому за вісімдесят". Подивіться на середній вік співробітників академії наук. Свої наукові розробки більшість з них робила ще у минулому тисячолітті. Подивіться на їх індекс цитування. Із тисяч українських вчених з науковим ступенем індекс цитування має лише сотня-друга людей. Та і ті мабуть більше працюють за кордоном, ніж в Україні. Так викиньте весь баласт з академії і будуть решті кошти на зарплату. Тільки сама академія на таке неспроможна. Це має робити державна влада силовим шляхом.
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Ось що буває коли вівці барани обирають вовка президентом. Це цілеспрямований саботаж медичної галузі. Вони роблять усе, щоб померло якомога більше людей.
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Наконец-то в прессе появились упоминания про НИИ. А то до этого эпидемией только телепузики занимались.
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