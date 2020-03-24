 Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень

Об этом написала в Facebook сотрудница института Оксана Пивень, передает Цензор.НЕТ.

"Да мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием - то есть деньгами на зарплаты согласно штатного распорядка", - написала ученый.

Она также отметила, что не будет комментировать ситуацию с финансированием института.

"Это не моя компетенция. Для этого есть пресс-служба НАН Украины, наверно какая-то пресс-служба МОН, Кабинета министров. Я думаю вам там лучше и профессионально объяснят, где деньги, почему наука не дофинасовуеться в течение последних десятилетий. Почему это не в приоритете нашей Государственной стратегии", - написала Пивень.

По словам ученого, она не разрабатывала тесты на коронавирус, поэтому также это не будет комментировать.

"Возможно, это звучит цинично, но коронавирус должен был таки попасть в Украину, чтобы каждый из Вас, уважаемые, от депутата и министра к простому человеку смог почувствовать то позорное состояние финансирования науки и медицины - по остаточному принципу, то есть чтобы не умерли", - написала сотрудница института.

Она также отметила, что "ситуация с отпусками за свой счет, или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым". Такое, по словам ученого, происходит ежегодно.

"Вакцину обязательно разработают но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не является. Это кропотливая и длительная работы. А мы будем ее покупать из-за границы, но те кто сможет себе это позволить", - подытожила Пивень.

Ранее ученый Оксана Пивень сообщила в соцсетях, что работники института молекулярной биологии ушли в отпуск за свой счет до конца месяца. "Тест-система разработана, валидирована и зарегистрирована, все что могу сказать", - написала она комментариях.

Также сотрудница института ранее раскритиковала обещание президента Владимира Зеленского привезти в Украину 10 млн тест-систем на коронавирус.

"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики а на антитела (экспресс-тесты. - Ред.) И не 10 млн а 250 тыс. штук. Ну немного не то и немного не столько, ошибся с кем не бывает, хотел же же приятное сделать народу", - написала она.

Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.