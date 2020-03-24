 Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень

Об этом написала в Facebook сотрудница института Оксана Пивень, передает Цензор.НЕТ.
"Да мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием - то есть деньгами на зарплаты согласно штатного распорядка", - написала ученый.
Она также отметила, что не будет комментировать ситуацию с финансированием института.
"Это не моя компетенция. Для этого есть пресс-служба НАН Украины, наверно какая-то пресс-служба МОН, Кабинета министров. Я думаю вам там лучше и профессионально объяснят, где деньги, почему наука не дофинасовуеться в течение последних десятилетий. Почему это не в приоритете нашей Государственной стратегии", - написала Пивень.
По словам ученого, она не разрабатывала тесты на коронавирус, поэтому также это не будет комментировать.
"Возможно, это звучит цинично, но коронавирус должен был таки попасть в Украину, чтобы каждый из Вас, уважаемые, от депутата и министра к простому человеку смог почувствовать то позорное состояние финансирования науки и медицины - по остаточному принципу, то есть чтобы не умерли", - написала сотрудница института.
Она также отметила, что "ситуация с отпусками за свой счет, или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым". Такое, по словам ученого, происходит ежегодно.
"Вакцину обязательно разработают но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не является. Это кропотливая и длительная работы. А мы будем ее покупать из-за границы, но те кто сможет себе это позволить", - подытожила Пивень.
Ранее ученый Оксана Пивень сообщила в соцсетях, что работники института молекулярной биологии ушли в отпуск за свой счет до конца месяца. "Тест-система разработана, валидирована и зарегистрирована, все что могу сказать", - написала она комментариях.
Также сотрудница института ранее раскритиковала обещание президента Владимира Зеленского привезти в Украину 10 млн тест-систем на коронавирус.
"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики а на антитела (экспресс-тесты. - Ред.) И не 10 млн а 250 тыс. штук. Ну немного не то и немного не столько, ошибся с кем не бывает, хотел же же приятное сделать народу", - написала она.
Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус.
"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.
'Возможно , это звучит цинично', но гнать нужно было давно в шею всех этих совковых деятелей. Тест системы даже не смогли разработать за три месяца, везде уже в мире есть свои. Это как про пожарника, которому работа нравится, если бы не пожары.
Чому у зебілів все завжди не складається?
Думаю, есть у них и тесты и даже наброски по вакцине и даже больше скажу, они хорошо знают как их эта болячка обойдет стороной.
Тут 100% другое, просто они не попали в схему распила бюджетного бабла, а делать тесты и вакцину на голом интузиазме никто не будет, вот и все.
А наши чинуши, раньше аспирин с откатом в Зимбабве купят, чем в "впустую" для своего кармана будут шевелится.
Хоча про що я? Ти ж бот на зарплатні з агенства Фьодорова.
нігери які бігають за шахтар з мільйонними зарплатами розроблять вакцину
Ну подохнут нищеброды, так а кто их в Украине когда-то считал?
https://roscenzura.com/threads/2441/
Ну и где эти тесты??? А ничего, что задолго до них эти тесты разработали например китайцы? Может они там заодно закон Ома и второй закон Ньютона изобрели?
Але найважливіше-не сам тест,а факт того,що для співробітників провідного інституту ,що може спеціалізуватись в боротьбі з вірусними захворюванннями не знайшлося коштів на зарплату під час епідемії.
Можливо тут навіть питання не до уряду,а до керівництва НАНУ,яку очолює підсохлий генсек.
ВОЗ опубликовала открытый протокол по созданию ПЦР тестов. Ничего изобретать не надо, любая специализированная организация может создать на этой основе тест, пройти верификацию и запустить в коммерческое производство.
На чолі з головмумією.(навіть не в колясочці !) Сук..Клуб "Кому за 60"
..из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет....
То есть теперь будут сидеть дома у телевизора... А ведь было время, когда люди ради цели и бесплатно работали... Чем сидеть бесплатно на диване могли бы бесплатно на работе что-то полезное делать... Волонтеры бесплатно помогают и не ноют, а эти умники сразу по домам...
Ось тобі і по 4 000 $ вчителям
Зе це цирковий разводняк ))
Армянское радио спросили:
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл в лотерею "Волгу"?
Армянское радио ответило:
Да, правда. Но не академик, а сапожник, и не Амбарцумян, а Саркисян, и не в лотерею, а в преферанс,и не выиграл, а проиграл, и не "Волгу", а 50 рублей. А так все правда!
"хотел же же приятное сделать народу", - написала она.
а вийшло лише в чергове висцятися на голови зебільної секти.. лайф, падло, ти кайфуєш від процесу??
вівцібарани обирають вовка президентом. Це цілеспрямований саботаж медичної галузі. Вони роблять усе, щоб померло якомога більше людей.