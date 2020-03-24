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 Для диагностики коронавируса в Украине могут перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения при необходимости перепрофилирует ветеринарные и ВИЧ-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Ляшко, в Украине есть три отечественные производители тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

"В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем", - отметил он.

Кроме того, сейчас в Украине работают 28 лабораторий, каждая из которых за сутки может проводить свыше 200 исследований. В случае необходимости, Минздрав будет привлекать к проведению анализов в частные лаборатории и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории.

"При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц", - подчеркнул главный санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183897
 
 
 Топ комментарии
 
ляшко, теперь при симптомах вируса нужно обращаться к ветеринару?
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могут/-и кто его знает чего он мигает, на что намекает.
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могут/-и кто его знает чего он мигает, на что намекает.
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звичайно можуть, в кого є ПЛР обладнання, але де реагенти, які віслюк сказав вже привезли, а насправді то експрес тести! Чи може ПЛР тільки для Олександрівської, де всі курви з ВР їдуть!
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ляшко, теперь при симптомах вируса нужно обращаться к ветеринару?
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Магнит еще рано хомячить.Сначала нужно попробовать пирамидки ю-шинсе.Гордон рекомендует.Прирамидка убивает все известные вирусы и бактерии.И даже запах изо рта. Для диагностики коронавируса в Украине могут перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7430
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Нет,лучше к массажисту радуцкому ,который все маски с-дил!
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не нравится мне попытка сделать конвейер
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Это круто, ветеринарные лаборатории это очень круто, пока молекулярные лаборатории в отпуске за свой счёт!
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На кой те молекулярные лаборатории.Ветеринар может сделать тест на короновирус и как бонус отрезать яйца.Профит. Для діагностики коронавірусу в Україні можуть перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4373
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"и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории. Источник: https://censor.net.ua/n3183897"
з такою владою скоро ще епідемія сказу буде.
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Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет!
Дашь ветеринарные лаборатории!!!
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а где купить корону? базарят , что от коронавируса спасает !
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Зеледебилы,это необходимо было сделать 3 месяца назад! Могут,если не сделали ,значит не могут.
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