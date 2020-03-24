 Для диагностики коронавируса в Украине могут перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Ляшко, в Украине есть три отечественные производители тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

"В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем", - отметил он.

Кроме того, сейчас в Украине работают 28 лабораторий, каждая из которых за сутки может проводить свыше 200 исследований. В случае необходимости, Минздрав будет привлекать к проведению анализов в частные лаборатории и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории.

"При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц", - подчеркнул главный санитарный врач.

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