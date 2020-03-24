 Венедиктова отменила приказ Рябошапки о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.
Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.
Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.
Бомж сидящий на "троне" с рукой в заднице - все равно бомж.
1, Твои хозяева заработали гемморой, но так и не нашли причин обвинять Гладковского в нарушениях законодательства
2. Прокурор Юлдашев был смещён в 2015 году с должности по закону об очищении власти ПРЕДЫДУЩЕЙ властью
3. Прокурор Юлдашев был возвращён во власть зелёной властью
4. Зелёная власть (в образе Венедиктовой) отменяет указ о назначении Юлдашева, потому что это это ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ зеленых недоумков! Рябошапка (зеленый) - назначил Юлдашева (рыг) как противовес Богдану (зелёный), чтобы иметь возможность тоже деребанить земли Киева, а без Юлдашева - деребаном займётся Богдан
дошло до идиота?
На самом деле всё что делала рабашляпка нужно отменять.
Вони, напевно у зговорі ...
та просто так..
суд запросто може обнулити генпрокуроршу..
чого ? а просто так..
а реально вони коштують відсотки,
за якими Україні позичають гроші..
і відповідно коштують кількості не створених робочих місць
від можливих інвестицій,
і відповідно не підвищенню попиту на працівників,
і далі з усіма наслідками для бюджету