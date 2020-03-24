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Все про:прокурор (978) Рябошапка Руслан (353) Венедиктова (78) Офис генерального прокурора (186) Юлдашев Сергей (4)

 Венедиктова отменила приказ Чумака о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева, - источник

Генпрокурор Ирина Венедиктова вчера отменила приказ о восстановлении в должности прокурора города Киева Сергея Юлдашева.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

"Я получил приказ и с ним ознакомился, - заявил Сергей Юлдашев в комментарии "Цензор.НЕТ". - Он, как и в первом случае моего увольнения не соответствует нормам закона, нарушает мои трудовые права, соответственно и в этом случае буду его обжаловать в суде и возвращаться в эту прокуратуру. - Символично, что пять лет назад приказ о моем увольнении был также подписан 23 марта. Безусловно, буду обжаловать это решение. Уверен, этот приказ в суде будет отменить намного проще, чем предыдущий. Потому что меня повторно с вопиющим нарушением закона уволили на том же основании, которое окружным судом Днепропетровской области уже признано незаконным".

Когда и в какой суд обратиться Юлдашев еще определяется.

Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.

Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183895
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понимаю, эта новость ввела порохоботов в ступор.
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сейчас Окружной Админ суд Киева, отменит указ о назначении Венедиктовой на посаду ГенПрокурорки.. и запретит короновирусу распространятся..
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начало хорошее, а теперь ждем расследований в мародерстве, казнокрадстве прошлой и нынешней власти
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манцы все это....отменила что бы самой назначить
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говорят Юлдашев является большим антогонистом Богдану, который дружбан бубачке, поэтому подруга бубачки Венедиктов посунула Юлдашева с должности, чтобы он не мешал дружбану бубачки Богдану строить в Киеве многоэтажные домики
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Прокуратура Киева открыла внесудебное производство по дерибану средств защиты. А это им месть за своеволие.
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вы прочитайте против кого это внесудебное производство? там ищут лопуха, который выпустил маски заграницу
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Прокуратура утром приехала с обыском в Госрезерв. Это никак не поиск выпустившего
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вангую, что поймают какого-то кладовщика
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сейчас Окружной Админ суд Киева, отменит указ о назначении Венедиктовой на посаду ГенПрокурорки.. и запретит короновирусу распространятся..
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именно так - а можно отменить выборы моники таким образом - ну в связи с новыми обстаятельствами - я за
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На щастя таких як ти небагато- десь вісім відсотків, хоча реально менше.
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к вашему раздражению и сожалению нас (трезво оценивающих ситуацию) гораздо больше.
Бомж сидящий на "троне" с рукой в заднице - все равно бомж.
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Це ти про пана Порошенка й пана Фірташа? За шо ти так їх ненавидиш???
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Соромно і боляче, що в Украіні є такі дебіли, як ти!! Дебіли обрали собі подібних!! Що візьмеш з тупого!
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Транслюєш свій діагноз на оточуючих? До речі- тебе сестричка шукала, ти мабуть прийом пігулок прогуляв!)
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Надо быть кончелыжным зебилом со справкой чтлбы в марте 20-го защищать зеленых коронавирусных мародеров и проруснявых сливальщиков страны.
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Похрюкай еще что-то, свинка зеленая. Ану хрюкни например что Ермак патриот Украины)))
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Ой леле, таке мале, а вже калічка! Як же ти з такими діагнозами живеш? Прописую тобі клізму з терпентину, негайно!
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юлдашев подонок - но есть решение суда ,а она прокурор - если она не будет выполнять решение суда - не будет тогда вообще власти - кто будет сильней тот и прав - как то так
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Есть решение суда, которое было до того как она была прокурором) А есть закон, позволяющий ей увольнять прокуроров (которым она и воспользовалась). Вот теперь то суд может уже постановить тоже самое - вернуть его обратно
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Я так понимаю, эта новость ввела порохоботов в ступор.
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нееее - завтра отменяем выбор зебилоа в президенты - ты как согласен?)))))))))
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У своїх вологих мріях ти навіть можеш керувати галактикою!) Казкові 8 відсотків!)))
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Смешная зедристня аме нализывает на свои 73 котлрых давно и след простыл
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А ну налижи 54 з 8 відсотків! Посміємось разом! Соя така кумедна у своїй діареї!))))))))))
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ну да, сваво прокурора отменили, внимание всем свинярчукам- красный уровень угрозы
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значит таки угроза
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у тебя мозги как у улитки - помещается только одна мысль за раз!
1, Твои хозяева заработали гемморой, но так и не нашли причин обвинять Гладковского в нарушениях законодательства
2. Прокурор Юлдашев был смещён в 2015 году с должности по закону об очищении власти ПРЕДЫДУЩЕЙ властью
3. Прокурор Юлдашев был возвращён во власть зелёной властью
4. Зелёная власть (в образе Венедиктовой) отменяет указ о назначении Юлдашева, потому что это это ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ зеленых недоумков! Рябошапка (зеленый) - назначил Юлдашева (рыг) как противовес Богдану (зелёный), чтобы иметь возможность тоже деребанить земли Киева, а без Юлдашева - деребаном займётся Богдан
дошло до идиота?
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то был рябошапка, который делал то, что ему приказывали, за это и получил по шапке, а теперь- свинярчуки- внимание, угроза
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боже, до чего вы - зелёные недоумки - тупые! не пиши мне больше!
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Рябошапке получил по шапке за то что выполнял указы?.. ЗЕбил - это диагноз страшнее коронавируса
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Всё пропало.... Венедіктова скасувала наказ Рябошапки про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело - Цензор.НЕТ 8259
На самом деле всё что делала рабашляпка нужно отменять.
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Нет, в ступор нас введет новость, когда вместо него назначат Рената Кузьмина.
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нєєє, то фігня все. Юлдашев є, Юлдашева немає. Якщо керівникам системи він буде заваджати - його звільнять і ще, і ще.
А от якщо Венедиктова заведе справи проти бені, чи радуцького, чи портнова - то вже буде цікавенько)
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начало хорошее, а теперь ждем расследований в мародерстве, казнокрадстве прошлой и нынешней власти
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"Вродеє нє бєздєльнікі, і моглі бы жіть, ім бы понєдєльнікі взять - І отмєніть... Просят, Богу молятся, нє жалєя сльоз, крокоділ нє ловітся, нє растьот кокос..."
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Да не переживайте Вы так, он скоро время снова переведут....раньше начнем вставать, чтобы самоизолироваться....толи еще будет о го го!
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Так Венидиктова в не закона , во баба власть как хочет..
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Тут нічого не вказано за компенсацію,яку ще держава має йому виплатити.
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А що тут такого? Взяла відмінила наказ. Що хоче та і робить. А потім Юлдашеву держава а не Венедіктова через суд зарплату буде повертати за час незаконного звільнення ... Венедіктова скасувала наказ Рябошапки про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело - Цензор.НЕТ 6696
Вони, напевно у зговорі ...
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Новая метла по новому метет. Своіх будет назначать. Но маленькій + есть.
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Еще на судей нужно уголовное дело завести.
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генпрокурорша обнулила рішення суду ,
та просто так..

суд запросто може обнулити генпрокуроршу..
чого ? а просто так..
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такі ігри в папірці поза законом зовні нічого не коштують..

а реально вони коштують відсотки,
за якими Україні позичають гроші..

і відповідно коштують кількості не створених робочих місць
від можливих інвестицій,
і відповідно не підвищенню попиту на працівників,
і далі з усіма наслідками для бюджету
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А закрити справу по фігурантам справи Шеремета слабо? Чи знову буде з 4 квітня судобіганина з продовження строку тримання під вартою?
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