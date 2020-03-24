 Девять человек с признаками коронавируса умерли в одной из больниц оккупированного Луганска, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты скрывают информацию, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой.

Также, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания.

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"На прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли 9 человек. Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах", - сказано в сообщении.