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 Девять человек с признаками коронавируса умерли в одной из больниц оккупированного Луганска, - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты скрывают информацию, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой.

Также, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

"На прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли 9 человек. Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3183893
 
   
 Топ комментарии
 
так ватапотоки с лугандоном и домбабвой перекрыты или нет?
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Знаючи все це, наша влада ще чекала і не оголошувала на припинення руху через кпп з Лугандою, аж поки вони самі не призупинили.
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а как бубачка с сивухой будут с ними обнимашки устраивать?
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Да и хрен с ними! Главное что бы их не пускали в Украину, а то нашему зеленому навозу еще взбредет в пустую башку лечить этих сепаратюг в украинских больницах и за наш счет.
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