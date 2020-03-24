 В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки у нас были зарегистрированы 11 новых случаев. Из них десть в Киевской области и 1 в Тернопольской. Вместе с тем, сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном, это контактные люди, которые контактировали с предыдущими случаями. Которых у нас было 25 случаев в Черновицкой области. Поэтому динамика у нас увеличивается. Мы имеем сегодня уже 97 случаве на момент проведения брифинга", - заявил Ляшко.
"Исследования проводятся как экспресс-тестами, которые уже показывают определенные позитивные результаты, так и вирусологичными лабораториями. Вирусологичные лаборатории работают в лабораторных центрах Минздрава. Также есть ряд других лаборторий, в которые будут привлечены к проведению исследований в случае широкомасштабного расширения количества исследований", - добавил замминистра.
Спочатку його команда відпрацювала цей варіант. І лише після відмов від кількох країн фонд Пороха вирішив відремонтувати наявні.
Інфа від мого друга, технічного директора відомої української фірми медтехніки.
Втім, для тебе ця інфа зайва, продовжуй гнати жовч.
Вот в одном районе Мельбурна 4 случая болезни легионеров, вот это да.
Давненько не было в Мельбурне этой болезни, это где они ее набрались?
В засс*ном общественном бассейне или от нечищенного кондиционера в общественном месте?
В последний раз легионеров я помню в госпитале, в частном.
Померли пациенты тогда, конечно.
От легионеров как не помереть.
Сочувствую.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
понимаю что глупость спросил...но один клялся что будут каждый день мониторить, а другой клялся что среди них больных нет и быть не может...
чтоб опровдать свое паникерство. 80% заражаясь вирусом не заболивают 15 болеют и только у пяти пневмония это люди старые и с букетом болезней. Нормальное явление природы выдают за пандемию. Они еще ответят за это.Статистика все раскажет.