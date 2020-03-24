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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразилиссь 97 человек.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки у нас были зарегистрированы 11 новых случаев. Из них десть в Киевской области и 1 в Тернопольской. Вместе с тем, сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном, это контактные люди, которые контактировали с предыдущими случаями. Которых у нас было 25 случаев в Черновицкой области. Поэтому динамика у нас увеличивается. Мы имеем сегодня уже 97 случаве на момент проведения брифинга", - заявил Ляшко.

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"Исследования проводятся как экспресс-тестами, которые уже показывают определенные позитивные результаты, так и вирусологичными лабораториями. Вирусологичные лаборатории работают в лабораторных центрах Минздрава. Также есть ряд других лаборторий, в которые будут привлечены к проведению исследований в случае широкомасштабного расширения количества исследований", - добавил замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3183892
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте ещё соберём заробитчан со всего мира, завезем в Украину и распустим по домам под честное слово!
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Чому Ляшко не розповідає про страждання хворих людей, яким відмовляють в операціях?
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Давайте ещё соберём заробитчан со всего мира, завезем в Украину и распустим по домам под честное слово!
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А куда несколько миллионов заробитчан девать? В концлагеря?
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Чому Ляшко не розповідає про страждання хворих людей, яким відмовляють в операціях?
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Короче новое Ляшко. Давай каждый день по четыре раза цифры. От такого хайпа многие умрут не дождавшись встречи с вирусом.
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Так ведь замуровали, демоны. Всё равно помирать. Всю жизнь копила, несколько дней осталось В Україні 97 підтверджених випадків коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2248 а потратить негде.
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С каждым днем все веселей. Надо еще больше "туристов" эвакуировать без карантина и развести в каждый город и село, чтобы всем досталось.
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Ожидается самолет из Китая с еще 97 тестами
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У них сегодня акция, 98-й тест дадут бесплатно. В Україні 97 підтверджених випадків коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6694
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Ляшко 4 недели назад утверждал что Украина готова к короновирусу. Он лично у врачей спрашивал и они уму пообещали, что вирус не пройдет. Уже 3 недели как прошел ни врачи ни Ляшко не уволены...
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Планують звільнити з 1 квітня. Побачимо що з того буде🤔
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уря, звільніть нас, лікарів, побільше, всіх звільніть, може хоч ми виживемо,а потім поїдем на заробітки чи підем в приватні структури
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Так це лайно і планує вас звільняти з 1 квітня.
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скоріше би, пік хвороби буде на Паску, але третина і сама до того часу планує заяви на звільнення покласти, якщо ситуація погіршиться
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10 штук старого совкового ремонтированного б.у. хлама. жлобяра старый
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А тепер увімкни моск, зебіле: ДЕ, в ЯКІЙ країні зараз можна швидко купити нові апарати?
Спочатку його команда відпрацювала цей варіант. І лише після відмов від кількох країн фонд Пороха вирішив відремонтувати наявні.
Інфа від мого друга, технічного директора відомої української фірми медтехніки.
Втім, для тебе ця інфа зайва, продовжуй гнати жовч.
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Бред. Лекарств против коронавируса нет. Убить вирус и не повредить человеческий организм никому пока не удавалось и не удасться.
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Правильно. Пусть отрабатывает. Именно "благодаря" Львову мы наблюдаем свинорыло на галёрке ВР. В Україні 97 підтверджених випадків коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2685 Хотя и тут он пожлобился. АЖ "партию"? И это в обмен на украденные у народа миллиарды??? "Оторвал от сердца" ради пиару. В Україні 97 підтверджених випадків коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4141
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Ой, не могу, опять коронавирус.

Вот в одном районе Мельбурна 4 случая болезни легионеров, вот это да.
Давненько не было в Мельбурне этой болезни, это где они ее набрались?
В засс*ном общественном бассейне или от нечищенного кондиционера в общественном месте?
В последний раз легионеров я помню в госпитале, в частном.
Померли пациенты тогда, конечно.
От легионеров как не помереть.
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Это что футбольная команда такая? (гугл так мне выдал). Хоть уточняй. А то как будто сам себе пишешь)
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Я же пишу что гуглил мне выдало футболистов-легионеров с мельбурна. Хоть название болезни правильно пиши)
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Увольнять Ляшко и всех тех пи... сов, которые специально завезли сюда людей инфицированых
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Язичка прикуси, лахто. Зараз тебе деактивують.
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Кстати, научный факт. Мастурбация (и секс) резко но временно повышает уровень лейкоцитов. Так что вперед и без масок а то как то странно будет выглядеть. Впрочем вирус возможно от смеха умрет.
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а есть статистика проверок "новоприбывших из-за кордона и находящихся на самоизоляции"..
понимаю что глупость спросил...но один клялся что будут каждый день мониторить, а другой клялся что среди них больных нет и быть не может...
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ага, где то сколько же +- 4%, должно было быть вчера. в настоящее время в сутки должно добавлятся 20-30 чел. но только, в среднем до послезавтра.
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Проверяют тех кто контактировал вирус есть болезни нет. Больше найти нигде не могут
чтоб опровдать свое паникерство. 80% заражаясь вирусом не заболивают 15 болеют и только у пяти пневмония это люди старые и с букетом болезней. Нормальное явление природы выдают за пандемию. Они еще ответят за это.Статистика все раскажет.
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