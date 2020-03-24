 Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В общественных местах. В местах, где могут находиться другие люди в обязательном поряке надевайте хирургическую маску. Они уже появились в аптеках и с каждым днем их будет ставать там все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство хирургических масок. В ближайшее время дефицита средств индивидуальной защиты на территории Украины не будет. Вместе с тем. Есть люди, которые и сегодня пытаются вывезти средства индивидуальной защиты за пределы Украины. С ними жестко работает Национальная полиция, таможенная служба, СБУ", - заявил Ляшко.

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