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 Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко

Маски обязательно необходимо носить в местах, где могут находиться другие люди.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В общественных местах. В местах, где могут находиться другие люди в обязательном поряке надевайте хирургическую маску. Они уже появились в аптеках и с каждым днем их будет ставать там все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство хирургических масок. В ближайшее время дефицита средств индивидуальной защиты на территории Украины не будет. Вместе с тем. Есть люди, которые и сегодня пытаются вывезти средства индивидуальной защиты за пределы Украины. С ними жестко работает Национальная полиция, таможенная служба, СБУ", - заявил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21 тысячу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн пытались незаконно вывезти из Херсона в Израиль, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3183890
 
 
 Топ комментарии
 
Підтверджую слова лікаря: вчора придбав в рядовій київській аптеці 2 такі маски за 54 грн, тобто одна коштує 27 грн. До епідемії вони продавалися менше, ніж за 2 грн Мародерство!!!
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Принципиально не куплю, даже если появятся. Такие вещи во время пандемии государство обязано раздавать бесплатно и точка! Это всё равно что во время войны и бомбёжки, сделать вход в бомбоубежище платным. Ни копейки барыги от меня не получат!
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Маски должны раздаваться бесплатно на каждом углу. Власть - скоты
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поки вони усвідомлюватимуть, півкраїни зникне.
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Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко - маски должны раздавать при вход в маркет в аптеку в маршрутку БЕСПЛАТНО.

Нужно иметь элементарную совесть а не поднимать цены и наживаться на беде простых людей.
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На днях сказали, что с парацетамолом проблем в аптеках нет. Обошли десять аптек в районе Печерской площади - нет никакого парацетамола. У них просто работа такая: говорить на автомате, что в чем-то там перебоев нет.
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Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко врач-вредитель. - Главный санврач Ляшко: Медицинские маски не защищают от коронавируса.
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нихера нигде нет масок, ни спирта, ни настоек в херсоне
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Аптеки низьких ці - НЕМАЄ !!
Аптеки Медакадемії - НЕМАЄ !!
Аптеки Медсервис - НЕМАЄ !!
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