 Законопроект о запрете возврата банков бывшим владельцам согласован с МВФ и утвержден Кабмином, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НВ", ссылаясь на собственные источники и текст согласованного законопроекта.

В окончательном варианте законопроекта накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности "Приватбанка", бывшим владельцам. В то же время, в случае, если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию.

Читайте также: Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам, - глава правления Крумханзл

Известно, что принятие этого законопроекта Радой, а также принятие закона о рынке сельскохозяйственной земли - это ключевые требования, которые Украине поставил Международный валютный фонд перед тем, как утвердить трехлетнюю кредитную программу на $5,5 млрд.

По данным "НВ", сразу после утверждения окончательного текста законопроекта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Читайте также: Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров, - председатель НБУ Смолий о возможном получении финансирования