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 Политика Украины, Экономика
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 Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив

Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы - уменьшить на 50 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова в эфире программы "Свобода слова".

"С одной стороны - увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда. Откуда деньги? Во-первых, это сокращение государственных расходов... Такая экономия будет стоить около 50 млрд грн", - заявила Кузнецова.

В частности, в Украине сократят расходы на различные программы, государственные закупки, которые могут отложить на следующий год, а также на большинство министерств и ведомств, зарплаты их сотрудников.

Еще одним источником покрытия дополнительных расходов в Офисе президента называют государственные заимствования, в том числе у Международного валютного фонда. В частности, Кузнецова отметила, что сейчас ведутся переговоры с МВФ о выделении дополнительных 3,5-4 миллиардов долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183884
 
   
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Не из-за коронавируса, а из-за зелёных ублюдков и 73%Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 6780
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Да, это прикрываются вирусом. Жопа наступила еще до того как

Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3167
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Ментов надо сократить наполовину ,чинуш тоже ,зарплаты и пенсии должны быть максимум 8 тысяч и не больше ,надо восстановить жёсткий контроль за ценами и тарифами ,олигархи должны сидеть в СИЗо под кучей дел --- если нет имеем все шансы страну свою потерять .
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Не из-за коронавируса, а из-за зелёных ублюдков и 73%
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Да, это прикрываются вирусом. Жопа наступила еще до того как

Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3167
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Це дійсно так. При цьому зевлада просить МВФ про кредит у 4 млрд доларів. Хто таким зебілам дасть гроші?
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Тобто попереду звільнення та іншим нищення зарплат бюджетників.
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Ментов надо сократить наполовину ,чинуш тоже ,зарплаты и пенсии должны быть максимум 8 тысяч и не больше ,надо восстановить жёсткий контроль за ценами и тарифами ,олигархи должны сидеть в СИЗо под кучей дел --- если нет имеем все шансы страну свою потерять .
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если ментов уволить то будет разгул преступности не из-за того что их меньше станет а из-за них самих
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"Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Він також зазначив, що в нинішній ситуації, коли частина людей залишилася без заробітку, таку ситуацію можна розцінити як мародерство."
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Масок нет, а он хочет, чтобы и жратвы не было?!
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У спеціалістів це називається "секвестр" і свідчить про провал в економіці. Ковалів про це повідомила завуальовано, щоб в очі не кидалося. А про скорочення доходів, що призвело власне до зменшення видатків і про роль у цьому зеленої влади вона скромно сромовчала.
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И на фоне этого планирование покупки новых автомобилей для аваковских полицаев, сувенирного скифского золота и золотых запонок? Может, это входит в пакет новых средств борьбы с коронавирусом? Так вы скажите, мы поверим!
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Владимир Добрый, совсем сума сошел от своего всевластия, затеял войну с мельницами (короно вирусом) во ржуть олигархи с такого дурачка. Да кошельки набивают!
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