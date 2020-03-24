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 С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На донецком направлении, сразу после полуночи противник совершил 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных вблизи Красногоровки. Также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска вели обстрел позиций Объединенных сил в районе Березового", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, на луганском направлении противник выпустил 4 мины 82-мм калибра по украинским позициям рядом с населенным пунктом Новолександровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб ОС

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3183883
 
 
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Це найманці дякували Єрмаку за створення консультативної групи та проходили кастинг на членів цієї групи.
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Где там америкосы с призывами? Всьо уже?
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Народ обьясните мне а " нужно просто перестать стрелять " - это бубочка ВСУшникам говорил или кому ?
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Все в парядке. Зрады нету. Ето стреляют наши хорошие люди из жителей окупированной территории которые сядут за стол переговоров с другими нашими хорошими людьми из неокупированной территории.
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