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 Итальянец, который мог дать старт эпидемии коронавируса в стране, выздоровел, - СМИ

23 марта в Италии выписали мужчину, от которого, предположительно, началось распространение COVID-19 по всей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом рассказал телеканал Rai News.

38-летний мужчина по имени Маттиа – житель города Кодоньо (регион Ломбардия). Он был госпитализирован 19 февраля, а спустя два дня переведен в реанимацию в городе Павия.

Маттиа 19 дней провел в реанимации, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Руководитель отделения интенсивной терапии клиники Сан-Маттео (Павия) Франческо Моджоли сказал, что некоторое время Маттиа находился в критическом состоянии, но вскоре он начал поправляться. 9 марта мужчину отключили от аппарата ИВЛ, он начал дышать самостоятельно. Лечащие врачи отметили, что Маттиа полностью выздоровел и может продолжать вести обычную жизнь.

Сам итальянец подчеркнул, что выздороветь после коронавирусной инфекции можно, но призвал сограждан учитывать его опыт и оставаться дома. "Снова дышать – самая прекрасная вещь", - отметил он.

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Точно установить, где именно заразился коронавирусом Маттиа, так и не удалось. La Repubblica пишет, что мужчина вел очень активную социальную жизнь. Вероятно, инфицирование произошло 25 января во время ужина с коллегой, который только вернулся из Китая (впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел).

В течение следующих трех недель Маттиа постоянно перемещался между тремя населенными пунктами в Ломбардии, встречался с друзьями, играл в футбол, участвовал в марафонах, то есть контактировал с большим количеством людей. Первый симптом заболевания – высокая температура – у мужчины появился 15 февраля, отмечает Corriere della Sera, к 19 февраля его состояние значительно ухудшилось. Беременная жена Маттиа тоже переболела коронавирусной инфекцией, а его отец скончался от нее 22 марта, сообщает Tgcom24.

Источник: https://censor.net.ua/n3183881
 
 
 Топ комментарии
 
38 лет, был здоров, занимался спортом и 2 недели лежал под ИВЛом, еле откачали
Это адресовано тем, кто говорит, что корона опасна только тем кому за 90
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38 лет - тяжелая форма, был подключен к аппарату ИВЛ - не все так однозначно как говорят, думайТЭ!!!!
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надеюсь его фото и адрес уже знают благодарные жители Италии?
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нужно. пока родственники померших не впоймали.
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38 лет, был здоров, занимался спортом и 2 недели лежал под ИВЛом, еле откачали
Это адресовано тем, кто говорит, что корона опасна только тем кому за 90
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смертность от короновируса в Италии в зависимости от возраста... Это официальная статистика.
Итальянец, который мог дать старт эпидемии коронавируса в стране, выздоровел, - СМИ - Цензор.НЕТ 1617
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новые зараженные в Китае поголовно молодые
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они не новые. они понаехавшие. да и не факт, что помрут. недельку сопли на кулак по-мотают и всё.
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не факт , последствия заражения ,и побочное влияние его на работу в дальнейшем органов еще темный лес
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не тёмный. это не первый штам коронавируса. он так же само не может влиять на органы, а лишь вызывает осложнения патологий.
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не первый , но другой по температурному режиму , скорости распространения ,периоду выживания , конкретной точкой воздействия альвеолы
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например после гепатита бухать можно ,но не долго
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Кабалист - короновирус спас человечество от глобальной мировой войны (видео)

https://giperboloid.info/kabalist-koronovirus-spas-chelovechestvo-ot-globalnoj-mirovoj-vojny-video/



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38 лет - тяжелая форма, был подключен к аппарату ИВЛ - не все так однозначно как говорят, думайТЭ!!!!
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о чём думать-то? смертность мизерная. 5 тыщ на 1.5 лярда. вероятность поскользнуться и разбить башку выше.
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а если посчитать мой личный коэффициент, то можно ещё на 0.02 умножить.
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Тонко, ещё надо подсолить, что МОЗ сказал, что не выше прошлогоднего гриппа!
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надеюсь его фото и адрес уже знают благодарные жители Италии?
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Теперь этот чувак ни одной ночи спокойно спать не сможет .
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Чтото я не понял, типа с момента предполагаемого инфицирования где он ужинал с коллегой
(впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел)

А в следующем месяце он попал в реанимацию, как же тогда переболел? Короче все притянуто, просто он подходит на роль такого козла.
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А вообще то смешно слышать ужастики и мифы по короновирусу от безграмотных людей, которые элементарно не владеют даже математикой.
мол миллиарды людей заболеют, миллионы умрут, итд...
За три месяца от начала короновируса, во всем мире заразилось 387 тысяч. (данные на 23 марта).
Это составляет аж 0,005 % населения всей планеты.
То есть, что бы заразилось хотя бы половина населения земли такими темпами распространения короновируса как сейчас, нужно более 1000 лет!
В Италии, например, где так сильно типа лютует короновирус, заразилось за пару месяцев аж 0.1 % населения Италии
Умерло аж 0, 01 % населения от короновируса...
Это в 100 раз меньше чем умирает в Италии стариков от старости.
Более того, уже официально обьявлено, что короновирус пошёл на спад в Италии.
Как показала практика, после двух месяцев от начала короновируса, он идёт на спад в любой стране. Так было и в Китае, так сейчас в Италии, так везде.
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Не мешайте людям делать деньги Італієць, який міг дати старт епідемії коронавірусу в країні, видужав, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3189
Счас не только акции компаний, а и все страны на корню Китай скупит.
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Если вы откроете статистику, то с удивлением обнаружите, что вирус распространяется не с линейной скоростью. И то, что за месяц заразилось 387к людей, совершенно не значит, что за следующий заразится тоже 387к (это будут несколько миллионов без карантинных мероприятий). А если вы поинтересуетесь тем какие карантинные меры были приняты в Италии, то вас не будет сильно удивлять, что появилась тенденция на спад в Италии.
А так да - врут все, панекеры...
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Китаец первым умерший от коронавируса ожил....начинается...самое веселое...
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скоро окажется, что вообще никакого короновируса не было в помине, а был максимум обычный грипп, под маркой короновируса... и на запугивании людей, медкорпорации заработали миллиарды
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"П*здеть не работать" (С)
Северная Италия продана китайцам на корню, китайские туристы из деревенщины обосс*ли все памятники архитектуры (на манер российского Питера, где они ссут в вазоны и на углы царских дворцов, в сети полно фотографий), но "пандемию" вызвал "стопудов" один, ОДИН, итальянец.
ПЕШИ ИСЧО.
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Несколько смешно, что кто-то думает, что эпидемия началась с одного человека. Это может быть в Китае, но в ЕС/Италии уже совсем не так...
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Да, конечно, верим, что какой- то Маттео покушал в ресторане с другом и заразился и потом передал вирус десяткам других людей.

А китайцы которые там шныряют тысячами совсем не при чем...
Эти леваки такие наивные, ну как трехлетние дети...
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