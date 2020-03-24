 Итальянец, который мог дать старт эпидемии коронавируса в стране, выздоровел, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом рассказал телеканал Rai News.



38-летний мужчина по имени Маттиа – житель города Кодоньо (регион Ломбардия). Он был госпитализирован 19 февраля, а спустя два дня переведен в реанимацию в городе Павия.



Маттиа 19 дней провел в реанимации, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Руководитель отделения интенсивной терапии клиники Сан-Маттео (Павия) Франческо Моджоли сказал, что некоторое время Маттиа находился в критическом состоянии, но вскоре он начал поправляться. 9 марта мужчину отключили от аппарата ИВЛ, он начал дышать самостоятельно. Лечащие врачи отметили, что Маттиа полностью выздоровел и может продолжать вести обычную жизнь.



Сам итальянец подчеркнул, что выздороветь после коронавирусной инфекции можно, но призвал сограждан учитывать его опыт и оставаться дома. "Снова дышать – самая прекрасная вещь", - отметил он.

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Точно установить, где именно заразился коронавирусом Маттиа, так и не удалось. La Repubblica пишет, что мужчина вел очень активную социальную жизнь. Вероятно, инфицирование произошло 25 января во время ужина с коллегой, который только вернулся из Китая (впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел).



В течение следующих трех недель Маттиа постоянно перемещался между тремя населенными пунктами в Ломбардии, встречался с друзьями, играл в футбол, участвовал в марафонах, то есть контактировал с большим количеством людей. Первый симптом заболевания – высокая температура – у мужчины появился 15 февраля, отмечает Corriere della Sera, к 19 февраля его состояние значительно ухудшилось. Беременная жена Маттиа тоже переболела коронавирусной инфекцией, а его отец скончался от нее 22 марта, сообщает Tgcom24.