 Итальянец, который мог дать старт эпидемии коронавируса в стране, выздоровел, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом рассказал телеканал Rai News.
38-летний мужчина по имени Маттиа – житель города Кодоньо (регион Ломбардия). Он был госпитализирован 19 февраля, а спустя два дня переведен в реанимацию в городе Павия.
Маттиа 19 дней провел в реанимации, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Руководитель отделения интенсивной терапии клиники Сан-Маттео (Павия) Франческо Моджоли сказал, что некоторое время Маттиа находился в критическом состоянии, но вскоре он начал поправляться. 9 марта мужчину отключили от аппарата ИВЛ, он начал дышать самостоятельно. Лечащие врачи отметили, что Маттиа полностью выздоровел и может продолжать вести обычную жизнь.
Сам итальянец подчеркнул, что выздороветь после коронавирусной инфекции можно, но призвал сограждан учитывать его опыт и оставаться дома. "Снова дышать – самая прекрасная вещь", - отметил он.
Точно установить, где именно заразился коронавирусом Маттиа, так и не удалось. La Repubblica пишет, что мужчина вел очень активную социальную жизнь. Вероятно, инфицирование произошло 25 января во время ужина с коллегой, который только вернулся из Китая (впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел).
В течение следующих трех недель Маттиа постоянно перемещался между тремя населенными пунктами в Ломбардии, встречался с друзьями, играл в футбол, участвовал в марафонах, то есть контактировал с большим количеством людей. Первый симптом заболевания – высокая температура – у мужчины появился 15 февраля, отмечает Corriere della Sera, к 19 февраля его состояние значительно ухудшилось. Беременная жена Маттиа тоже переболела коронавирусной инфекцией, а его отец скончался от нее 22 марта, сообщает Tgcom24.
Это адресовано тем, кто говорит, что корона опасна только тем кому за 90
https://giperboloid.info/kabalist-koronovirus-spas-chelovechestvo-ot-globalnoj-mirovoj-vojny-video/
(впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел)
А в следующем месяце он попал в реанимацию, как же тогда переболел? Короче все притянуто, просто он подходит на роль такого козла.
мол миллиарды людей заболеют, миллионы умрут, итд...
За три месяца от начала короновируса, во всем мире заразилось 387 тысяч. (данные на 23 марта).
Это составляет аж 0,005 % населения всей планеты.
То есть, что бы заразилось хотя бы половина населения земли такими темпами распространения короновируса как сейчас, нужно более 1000 лет!
В Италии, например, где так сильно типа лютует короновирус, заразилось за пару месяцев аж 0.1 % населения Италии
Умерло аж 0, 01 % населения от короновируса...
Это в 100 раз меньше чем умирает в Италии стариков от старости.
Более того, уже официально обьявлено, что короновирус пошёл на спад в Италии.
Как показала практика, после двух месяцев от начала короновируса, он идёт на спад в любой стране. Так было и в Китае, так сейчас в Италии, так везде.
Счас не только акции компаний, а и все страны на корню Китай скупит.
А так да - врут все, панекеры...
Северная Италия продана китайцам на корню, китайские туристы из деревенщины обосс*ли все памятники архитектуры (на манер российского Питера, где они ссут в вазоны и на углы царских дворцов, в сети полно фотографий), но "пандемию" вызвал "стопудов" один, ОДИН, итальянец.
ПЕШИ ИСЧО.
А китайцы которые там шныряют тысячами совсем не при чем...
Эти леваки такие наивные, ну как трехлетние дети...