 Работу общественного транспорта в Чернигове приостановят с 27 марта, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По словам городского главы, согласно проекту нового решения относительно транспорта он будет работать в том же режиме как сейчас дополнительно 2 дня: 25 и 26 марта.

А с 27 марта троллейбусы уже будут только доставлять работников к предприятиям. Они будут на линиях с 06.00 по 09.00, а затем с 16.00 по 20.00 и вход будет только по специальным временным удостоверениям. Это будут нерегулярные перевозки, поэтому платить за проезд будут все пассажиры, в т. ч. льготники. Цена билета - обычная.

Временные удостоверения для проезда будут выданы работникам критически важных объектов, а также магазинов, аптек, военных и других силовых структур, налоговой, органов управления. Мэр отметил, что в этот перечень вошли городские службы, от которых зависит жизнеобеспечение города.

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