 21 тысячу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн пытались незаконно вывезти из Херсона в Израиль, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
"Херсонской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 214, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.", - сказано в сообщении.
Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, решению следственного судьи наложен арест на указанный груз.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины продолжается.
Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.
Бубачка вон миллионами штук загоняет - и ничего...
- Вставай, жид пархатый! Мы из тебя сейчас все кишки выпустим! Да мы сейчас...
- За что?!
- Ты ещё спрашиваешь, за что?! Да вы ведь нашего Христа распяли!
- Ей-Богу, это не мы! Это - одесские евреи!
Интересно а Свинарчуки в доле ?
Ждем очередное расследование Портнова и заявления .....
Зеля, не будь поцем! Действуй как говорит дед и врач -Юрий Яковлевич из Полтавы.
Пора расстреливать уродов!
ЭТИ выродки УЖЕ были бы расстреляны. Имущество конфисковано. Вся цепочка (поставщики, склад, водители) давали бы показания чтоб доказать ОНИ не причастны к схеме.
А так ну получат уроды условно или штраф. Жаль. Нет слов. Одни маты