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 21 тысячу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн пытались незаконно вывезти из Херсона в Израиль, - прокуратура

Суд арестовал 21 тыс. медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Херсонской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 214, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.", - сказано в сообщении.

Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, решению следственного судьи наложен арест на указанный груз.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

Источник: https://censor.net.ua/n3183875
 
 
 Топ комментарии
 
конфисковать и раздать нуждающимся.....так нет же будут барыжить
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кровіначкам в ізраїль передавали...
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конфисковать и раздать нуждающимся.....так нет же будут барыжить
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100 раз уже писала - введите адекватную ответственность за вывоз масок. Каждый день вывозят или пытаются вывезти, а зеленым идиотам все равно. Идиоты и вредители.
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расстрелять тварей прямо возле ящиков с масками и сразу всё наладица.
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Прокурорські оцінили кожну маску в 50 грн??? До епідемії вона коштувала в аптеці менше 2 грн...
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Им не все равно, это их гешефт. Всех радуцких, пальчевских, зеленских и прочих цукерманов.
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)))) если лимон разделить на 21k, то 500 ну никак не выходит.
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То смотря по какой цене считать, по закупочной или по отпускной в Израиле!
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Тю.
Бубачка вон миллионами штук загоняет - и ничего...
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Срочно вызвать Петю к прокурору, он ведь барыга!
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Маски конфіскувати і роздати українцям, соєвого баригу, зебаригу на нари.
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а де ж ціна за маску?...знову по маланські?
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50 гривен за штуку. Кто-то должен был нехило навариться.
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Я живу у Херсонській області. В моєму місті в аптеках нема НІЧОГО. Ні масок, ні дезинфекторів, ні аспірину, ні льодяників від болю у горлі. Вчора розмовляла з тіткою - лежить в кордіологічному відділенні обласної лікарні. В Херсоні в аптеках теж нема нічого.
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В Кишиневе погром. Из тёплой постели вытаскивают старика Рабиновича.
- Вставай, жид пархатый! Мы из тебя сейчас все кишки выпустим! Да мы сейчас...
- За что?!
- Ты ещё спрашиваешь, за что?! Да вы ведь нашего Христа распяли!
- Ей-Богу, это не мы! Это - одесские евреи!
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А как это считают наши можновладци? 1000000 / 21000 = 47,6. Это, что уже одноразовая маска, что на фото стоит 50 грн. мля?!
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И как на это смотрят в Израиле - стране где нет корупции?
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А никак, это - нам, шоб было о чем поговорить.
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Ну что ждем когда 200% прокурор Зеленского найдет следы Пети - барыги которому мало наживатся на войне так он еще и на вирусе наживается !
Интересно а Свинарчуки в доле ?
Ждем очередное расследование Портнова и заявления .....
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И кто же это хотел, может Коломойский? А может Кролик с Пластырем? А может Вальцман? 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн намагалися незаконно вивезти з Херсона до Ізраїлю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7115 Ух эти евреи-барыги.
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РОзачарую вас - продавали ці маски скоріше за все справжні козаки-патріоти у вишиванках на свята.
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Бариг ж2 на нари довічно і з конфіскацією.
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Кошмар!!!! Это можно назвать мародерством. Публикуйте фамилии этих нелюдей и названия этих предприятий. Страна должна знать своих « героев».
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если можете, позвоните в херсон и узнайте фамилии ,фирмы явки и все остальное !
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В период пандемий или эпидемий, уместно за подобные деяния расстреливать или вешать. Привселюдно.
Зеля, не будь поцем! Действуй как говорит дед и врач -Юрий Яковлевич из Полтавы.
Пора расстреливать уродов!
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Говорят, у нас маски стоят дороже, чем за бугром. Так зачем вывозить, рисковать? Продавайте украинцам.
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пральна 100 гривень штука наші маланці тільки за!
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Жаль, тысячи раз жаль что НЕ Китайское правосудие.
ЭТИ выродки УЖЕ были бы расстреляны. Имущество конфисковано. Вся цепочка (поставщики, склад, водители) давали бы показания чтоб доказать ОНИ не причастны к схеме.
А так ну получат уроды условно или штраф. Жаль. Нет слов. Одни маты
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