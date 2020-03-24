 21 тысячу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн пытались незаконно вывезти из Херсона в Израиль, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Херсонской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 214, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.", - сказано в сообщении.

Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, решению следственного судьи наложен арест на указанный груз.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.