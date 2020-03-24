 Выдержим до православной Пасхи - значит, будем жить, - Лукашенко о пандемии коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на sb.by, об этом он заявил на встрече с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином.

Лукашенко отметил, что Беларусь не закрывала границу ни с одной страной. Но очень серьезно контролирует ситуацию с точки зрения приезда граждан из эпидемиологически неблагополучных стран, в том числе из Германии, Франции и Италии.

"К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь, - сказал Лукашенко. - В сутки бывает ни одного зараженного коронавирусом. Бывает два-три человека, но без всяких симптомов. Мы их обязательно, конечно, на карантин сажаем. Через неделю-полторы они выходят. Правда, клеймят нас разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация. Поэтому я молю Бога, чтобы мы и дальше таким образом прошли этот пик вирусных заболеваний, и ситуация стабилизировалась точно так, как она у вас сегодня стабилизировалась, люди возвращаются к нормальной жизни".

Он обратил внимание, что в Беларуси по совету китайских специалистов под особой опекой находятся пожилые люди, которые наиболее уязвимы к вирусам. Однако при этом Лукашенко добавил, что его беспокоит другая тенденция: "Мы как-то бросились на коронавирус. Сегодня я предупредил Минздрав и Главу Администрации, он занимается этим вопросом: мы меньше начали уделять внимание другим болезням. Потому что от коронавируса у нас, тьфу-тьфу, не погиб еще ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил, чтобы врачи не ослабляли внимание к людям с другими болезнями".

Он подчеркнул, что наиболее подвержены заражению всякого рода вирусами и попадают в больницу в основном люди, имеющие не одну болезнь, а целый букет: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, гипертония, лишний вес, сахарный диабет и прочее.

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"Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его тормошить, - сказал Александр Лукашенко. - Врачам нашим пока удается справляться, но расслабляться мы не планируем".

Президент Беларуси также отметил, что БРСМ, социальные службы, волонтерские организации помогают пожилым людям с доставкой на дом лекарств, продуктов питания, и эта работа будет усилена: "Делаем это исходя из жизни. Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут остальные болезни. Так говорят и специалисты. Поэтому ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти вот это пик. Выдержим до православной Пасхи (19 апреля. - Ред.) - значит, жить будем".