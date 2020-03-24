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Все про:зарплата (2040) шахтеры (558) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (17)

 Кабмин погасил долги по зарплате шахтерам за 2019 и за февраль 2020

Горняки получили заработную плату, которая поможет пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что с горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020 года, средства в сумме 327 млн грн уже поступили шахтерам.

Отмечается, что на селекторном совещании оперативного штаба Минекоенерго с руководителями государственных угольных предприятий обсудили вопросы использования транспорта для подвоза работников, выполнение плановых заданий, минимизации производства в период карантина.

Также обсудили решение социальных вопросов, в частности, использование работниками отпусков и выплаты заработной платы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183871
 
 
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