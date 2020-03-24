 Три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Житомире, - мэр Сухомлин (обновлено)

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - говорится в сообщении.
По его словам, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, также ожидаются результаты из лаборатории.
Позже Сухомлин сообщил: "По состоянию на 12.50: У +2 пациенток, которые были ранее госпитализовны с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19. Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили".
То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента).
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области.
3*800 = 2400
Кроме того, известна летальность. В этом сценарии используется 1% (подробности обсудим позже). Это означает, что где-то 12 февраля в регионе уже было около сотни случаев, и только один из них закончился смертью 17 дней спустя.
Теперь используйте среднее время удвоения случаев для коронавируса - это 6,2 дней. Таким образом, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев должно было умножиться на ≈8 (=2^(17/6)). Выходит, что если не диагностировать все случаи без исключения, то всего одна подтверждённая смерть в день означает 800 истинных случаев заражения в этот же день.
тоді гляньте на зюзю
вспомни как скакали когда Вовик пообещал вернуть всех украинцев домой !!!
вам не угодишь , балованые вы стали эти 73% голосовавших за бубочку !!!
подожди ТЕ , он не все еще обещания выполнил , про конец войны помнишь ???????????
Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................
тепер не жалійтеся