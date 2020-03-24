 Три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Житомире, - мэр Сухомлин (обновлено)

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - говорится в сообщении.

По его словам, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, также ожидаются результаты из лаборатории.

Позже Сухомлин сообщил: "По состоянию на 12.50: У +2 пациенток, которые были ранее госпитализовны с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19. Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили".

То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента).

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области.

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