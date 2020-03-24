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 Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин

В Житомире установлен еще один случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - говорится в сообщении.

По его словам, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, также ожидаются результаты из лаборатории.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области.

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Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183869
 
 
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Американский профессор подсчитал, что надо кол-во умерших умножить на 800, чтобы узнать сколько реально больных в стране.
3*800 = 2400
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А что говорят на этот счет британские ученые?
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а хтось надіявся, що воно саме розвіється?
тоді гляньте на зюзю
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Кончится тем, что этот зелёный га2дон Вова, который уже две недели эшелонами и самолётами со всего мира неконтролируемо свозит заразу в страну, в которой полностью отсутствуют средства для сопротивления ей, уничтожит больше людей, чем Путин на Донбассе.
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ну тебе не угодишь !
вспомни как скакали когда Вовик пообещал вернуть всех украинцев домой !!!
вам не угодишь , балованые вы стали эти 73% голосовавших за бубочку !!!
подожди ТЕ , он не все еще обещания выполнил , про конец войны помнишь ???????????
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Барыги продавали дорогие танки Оплот, чтобы восстановить большее количество недорогих Т-64 для защиты Украины - Логика понятна !!!

Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 31
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ну от, наевакуювали вірусні?
тепер не жалійтеся
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