 Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - говорится в сообщении.
По его словам, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, также ожидаются результаты из лаборатории.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области.
3*800 = 2400
тоді гляньте на зюзю
вспомни как скакали когда Вовик пообещал вернуть всех украинцев домой !!!
вам не угодишь , балованые вы стали эти 73% голосовавших за бубочку !!!
подожди ТЕ , он не все еще обещания выполнил , про конец войны помнишь ???????????
Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................
тепер не жалійтеся