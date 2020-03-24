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 Кличко просит МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами карантина: "Это не шутка и не простая просьба"

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина.

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно я обращаюсь к МВД – усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также за выполнением предприятиями и учреждениями организации дистанционной работы своих сотрудников. А то получается ситуация, когда мы ограничили пользование общественного транспорта. Ввели спецбилеты и получаем тысячные заявки от госучреждений на проезд их сотрудников. Куда они будут ехать, если могут работать дистанционно? Мы сегодня должны максимально ограничить количество социальных контактов. Это не шутка и не простая просьба", - заявил Кличко.

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"Сегодня ситуация контролированная, но если она начнет ухудшаться, то у нас не будет иного выхода, кроме введения более жестких мер - максимально ограничить передвижение городом, закрыть въезды и выезды из столицы", - рассказал Кличко, отвечая на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения.

Источник: https://censor.net.ua/n3183868
 
 
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Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
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Ще зарано.
За планом бєні, апокаліпсіс повинен настати піздніше, коли буде заражено більшість населення, економіка повністю зупиниться, от тоді поліція буде контролювати усе та усіх.
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Давайте видео с его речами, хочется поржать поднять себе настроение😂
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тобі,ще подарувати ідею з використанням синтепону...,чи жіночих прокладок
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