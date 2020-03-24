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Все про:декларация (1144) Кернес (1176) Харьков (4631)

 Кернес показал в декларации 20 млн грн доходов, 11 часов и кресло-коляску

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заработал свыше 20 млн гривен за 2019 год.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованную декларацию.

Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривен на должности мэра, еще 18,9 млн гривен - дивиденды от компании "Финекс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тыс. гривен процентов от депозитов.

Наличными Кернес хранит 64 млн гривен, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривен и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривен.

Также Кернес указал, что арендует 7 кв. метров в жилом доме в Харькове и комнату площадью 57,3 кв. м в отеле "Националь". За минувший год потратил 1,8 млн гривен на медицинские услуги в Германии.

В декларации указаны и другие активы, такие как акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183866
 
 
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А все почему? Потому что коляска волшебная.
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Малоросы в Харькове сначала выбрали Кернкса, а потом зебобика
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Коляска это все его движимое имущество ?
Над Вами уже стебутся в открытую)
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харконув в очі всім зелєбубам.
корупціонерів в нас вже не переслідують.
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Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса (1934-2012) и его жены Анны Абрамовны. представляю как гепеному бате после войны жилось с таким именем...
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Вставили по полно, теперь Жукова облизывает
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ну да, если б не Жуков то пошёл бы на мыло по приказу тёзки
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Папу назвали в честь рейхканцлера Германии.
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для быдла даже хоть Святой Петр можно называться - но если в "правде", написали "ату его", то скот с удовольствием будет гавкать.
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Акции на 7 млн. грв. за год принесли почти 20 млн... Утроение... Такое только у кернесов возможно...
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Не зря Геннадий Адольфович поддержал Петра Алексеевича на выборах?
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Да? А помоим Данным Владимира Зеленского поддержал!
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Это у вас данные авторитетной газеты "Соевая мысль"?
А вот, что писал Цензор.нет. Вы слышали о таком издании?
"За Порошенко": Кернес заявил, что поддержит Президента на выборах
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У четвер ви можете прокинутися в країні, в якій громадянська війна та громадянський конфлікт: у разі формального погодження рішення про створення так званої консультативної ради з окупаційними адміністраціями. Або в будь-який інший день, коли це може відбутися. Саме в цей день почнеться демонтаж міжнародної підтримки, причому не тільки санкцій: а на кого слід тиснути, якщо в країні громадянський конфлікт? Може, на Україну, як постійно кажуть в Москві?
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
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)) та да. кровать на колёсиках точно есть. и тоже минимум одна.
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кернесовирус,однако Кернес показал в декларации 20 млн грн доходов, 11 часов и кресло-коляску - Цензор.НЕТ 4252
хотя в последнее время он молодец,посылает зеленую власть
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хто б сумнівався що це хитрозаде та етнічно близьке до зелені буде на жалість давити
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А люди на ринку Барабашова кажуть, що у мера мільйонного міста прибуток у чистій вітчизняній валюті за добу становить 1 000 000 грн. Може брешуть?
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Кернес оказывается лучший мэр, как оказалось, патриот Харькова.
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тобто, що таке дипломатія та політичний етикет зебіли не знають?
не дивно
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не хило пацан поднялся на лавочках в метро ....
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нісчастний івалід,хоть ***** піддержує і співчуває...
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