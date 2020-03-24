 Кернес показал в декларации 20 млн грн доходов, 11 часов и кресло-коляску

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованную декларацию.
Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривен на должности мэра, еще 18,9 млн гривен - дивиденды от компании "Финекс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тыс. гривен процентов от депозитов.
Наличными Кернес хранит 64 млн гривен, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривен и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривен.
Также Кернес указал, что арендует 7 кв. метров в жилом доме в Харькове и комнату площадью 57,3 кв. м в отеле "Националь". За минувший год потратил 1,8 млн гривен на медицинские услуги в Германии.
В декларации указаны и другие активы, такие как акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривен.
Над Вами уже стебутся в открытую)
корупціонерів в нас вже не переслідують.
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"За Порошенко": Кернес заявил, что поддержит Президента на выборах
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
хотя в последнее время он молодец,посылает зеленую власть
не дивно